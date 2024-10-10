Легендарная горнолыжница может возобновить карьеру

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн может вскоре вернуться в большой спорт.

Об этом сообщает Skiracing.com.

По их информации, Вонн недавно тренировалась на снегу в Новой Зеландии и в австрийском Зольдене. Ее сопровождали представители ее многолетних коммерческих партнеров – бренда Red Bull и производителя лыж Head . Впечатления 39-летней американки от тренировок были положительными.

Вонн завершила карьеру в 2019 году. Одной из главных причин ее ухода на пенсию были хронические травмы колена, однако весной текущего года проблему удалось решить с помощью операции. Именно это и заставило Линдси задуматься о возвращении.

Вонн является одной из самых успешных горнолыжниц в истории. Она 4 раза становилась обладательницей Кубка мира в общем зачете и одержала 82 победы на этапах. Также в коллекции американки есть золото Олимпиады-2010 на две награды высшего сорта с чемпионатов мира.

Напомним, вчера у швейцарского горнолыжника Нильса Хинтерманна обнаружили рак.