Возвращение "черепашки". Невероятная история взлетов и падений легендарной Линдси Вонн

"Мое тело кричит, чтобы я остановилась, и на этот раз я послушаю его".

Эти слова легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн произнесла шесть лет назад перед стартом чемпионата мира в шведском Оре.

Это было далеко не первое подобное заявление для Линдси, поэтому многие ее фаны могли тогда подумать, что оно сделано в сердцах. Но оказалось, что не в тот раз.

Травмы таки добили невероятную карьеру на тот момент самой титулованной горнолыжницы в истории. Ум американской горнолыжной примы все еще был готов драться дальше, но тело измучилось от нескончаемых травм.

"Я бы могла вам дать консультацию по любому суставу или мышце не хуже врача", – традиционно улыбаясь делилась с журналистами Линдси после того, как получила бронзу на Олимпиаде и стала самой возрастной медалисткой в истории горных лыж.

За волшебной улыбкой 34-летней блондинки не сразу и увидишь девушку, которую действительно неоднократно, в прямом смысле, собирали чуть ли не по косточкам.

Переломанные ноги и руки, удаление крестообразной связки, травма левого колена, травма правого колена и много-много другого. В свое время врач, осматривавший ее колено, говорил, что оно находится в таком состоянии, как будто принадлежит 60-летнему человеку.

Падение Вонн на скорости за 100 км/ч, которых насчитываются десятки, смаковали почти все спортивные телеканалы мира.

Любой другой в таких обстоятельствах уже давно бы от греха подальше завершил карьеру. Кто угодно, но не Линдси.

Даже на своей первой Олимпиаде в Солт Лейк-Сити далекого 2002-го 17-летняя красавица из Миннесоты умудрилась вылететь на первом же спуске на скорости 103 км/ч.

"Я же тебе говорил, что черепашкам не стоит разгоняться?", – откровенно троллил ее отец, которому она тогда позвонила.

***

Отец, как и покойный дедушка, занимает в жизни Линдси очень важное место. Он сам когда-то мечтал о победах на спусках, стал заниматься лыжными гонками в 10 лет, а в 17 – стал самым молодым чемпионом США. Впрочем, из-за травмы колена рано завершил карьеру.

У горнолыжницы – четверо братьев и сестер, и каждого из детей отец ставил на лыжи. Впрочем, самое большое желание и вера в себя всегда были именно у Линдси.

Линдси Вонн instagram.com/lindseyvonn

Когда ей было 8 лет, одной из школьных задач было написать сочинение на тему "Чем ты будешь заниматься в своей жизни?", Линдси написала: "Я буду величайшей лыжницей. Это моя цель".

Несмотря на целеустремленность, в начале пути она не казалась большим талантом.

"Линдси совсем не показывала, что будет большой и фантастической горнолыжницей. Она все делала спокойно, ходила есть шоколадки. И я назвал ее черепашкой, потому что она была очень медленной. Но она хотела заниматься, приходила каждый вечер тренироваться, первая поднималась и последняя шла домой" – рассказывал ее первый тренер Эрик Сайлер.

Маленькая Линдси сначала злилась прозвищу "черепашка", но улыбалась в ответ. Пока в десять лет не начала "привозить" по несколько секунд на склоне 15-летним парням.

Тогда она сказала папе, что хочет попасть на Олимпиаду. Отец послушал и составил план подготовки к цели.

Линдси Вонн instagram.com/lindseyvonn

Прежде всего он перевез в Вэйл, что в штате Колорадо. Все ради того, чтобы Линдси имела постоянную практику на хорошей трассе.

Несмотря на постоянные проблемы с деньгами и ссоры в семье, в конце концов приведшие к разводу родителей, в 16 лет Линдси взяли в сборную США.

***

Отец и дедушка, поставивший маленькую Линдси на лыжи, были всем для нее, пока в 17 лет в сборной она не познакомилась с будущим мужем.

Отцу откровенно не нравилось, что его 17-летняя "черепашка" тусит с 26-летним горнолыжником из мужской сборной, который впоследствии стал ее мужем.

Линдси Вонн instagram.com/lindseyvonn

Из-за такого неприятия Линдси не общалась с отцом почти десять лет, пока не стал вопрос развода. Пришлось звонить отцу – он ко всем прелестям еще и юрист.

И хотя он пропустил пик "сумасшедшей" Линдси, когда она брала Хрустальные глобусы и торжествовала на золотой для нее Олимпиаде в Ванкувере, сейчас они неразрывны.

Так же Линдси неразрывно была связана со своим дедушкой.

"Если бы не он, я бы никогда не встала на лыжи. Он поставил на лыжи отца. Именно из-за него вся семья помешана на скорости", – рассказывала Линдси, когда дедушки не стало.

Тогда, несмотря на моральное опустошение и физические проблемы (опять травма), Линдси не опустила рук, и решила, что каждую победу в следующем году посвятит дедушке.

В том же году, на который пришлась Олимпиада в Корее, Линдси очень хотела, чтобы дедушка приехал поболеть за нее, потому что когда-то в Корее он служил.

***

На той Олимпиаде у Вонн не было соперниц. Главным ее противником была она сама. И Линдси тогда справилась. Ее бронза в 33 года весила гораздо больше, чем любое золото, взятое ею за, кажется, уже нескончаемую карьеру.

Во время ее спуска на трибунах в Корее словно собралась вся сборная США. Линдси словно магнит притягивает к себе.

"Ее менталитет всегда был невиданным для нас. Своим характером и напором Линдси подняла наш спорт на следующий уровень", – говорила одна из ее главных соперниц на трассах итальянка София Годжа.

София Годжа тренируется с Линдси Вонн instagram.com/lindseyvonn

"Когда я была младше, я смотрела на Линдси, как на сумасшедшую", - говорила партнерша по сборной и наследница трона Королевы горных лыж Микаэла Шиффрин, которой удалось превзойти рекорды Вонн.

Линдси могла завершить карьеру еще за год до принятия решения, но она не была бы собой, если бы просто так простилась со спуском. Она побила столько женских рекордов, что и выигрывать было уже нечего.

Но у нее осталась еще одна мечта – рекорд легендарного шведа Ингемара Стенмарка, победившего за карьеру на 86 этапах Кубка Мира. У Линдси была 81 победа.

Однако уже в начале, как казалось, в последний сезон стало понятно, что этот рекорд Вонн таки не поддастся.

Линдси выиграла еще один этап, но...

Снова колено, операция и борьба с телом.

***

Последний для Линдси чемпионат мира начался для "ракушки" хуже не придумаешь - в супергиганте она не удержалась на трассе, и снова больно вылетела.

В прощальной гонке, казалось, у Линдси не было никаких шансов, но просто так она уйти не могла.

Преодолев себя, американка выжала все, что могла и даже больше, забрав на прощание бронзу в любимом скоростном спуске.

Линдси Вонн Getty Images

"Я услышала отсчет на старте, и как в медленном повторе поняла, что это моя последняя гонка, и пошла ва-банк. Риск – для меня все, и я не могу иначе", – рассказывала после гонки Вонн.

Поздравить Линдси на финише пришел и легендарный Стенмарк, рекорд которого тогда так и не пал (впоследствии его превзойдет уже упомянутая Микаэла Шиффрин). Но все равно, лучшего завершения карьеры нельзя было придумать.

Вонн не жалела по рекорду. Это был ее день.

"Позвольте моей истории быть о возвращении, победах и даже травмах, но не рассказывайте мою историю как одну из историй неудач или недостигнутых целей. Я всегда говорю: "Никогда не сдавайся!", - сказала на прощание легенда.

***

На таких словах можно было бы закончить рассказ, но Линдси этого не дала сделать.

В преддверии текущего сезона в горнолыжном спорте заговорили о возможном возвращении легендарной американки.

40-летняя Линдси долго никак не комментировала слухи, но несколько месяцев назад в интервью New York Times признала – возвращению быть.

Линдси Вонн instagram.com/lindseyvonn

В апреле прошлого года Вонн перенесла операцию по замене правого коленного сустава. Десять недель спустя она снова стала кататься на лыжах и очень удивилась, что не чувствовала боли.

"Снова кататься на лыжах без боли невероятно!", – делилась впечатлениями Линдси.

Несмотря на вечное безудержное желание побеждать, Вонн не спешит с громкими заявлениями.

"Я ни за чем не гонюсь; Я не пытаюсь никому что-то доказывать. Учитывая, что я сделала за свою карьеру, я благодарна, что могу вообще здесь быть. На меня ничего не давит, это было в начале", – говорит Линдси.

Впрочем, уже во второй гонке после возвращения Вонн смогла пробиться в топ-6 на своем любимом скоростном спуске и почти зацепилась за подиум в супергиганте. И это в 40 лет (!), когда сейчас средний возраст горнолыжниц в Кубке мира составляет около 26.

Неудивительно, что сразу пошли разговоры о зимней Олимпиаде , которая должна состояться в Италии следующей зимой.

Линдси Вонн Getty Images

Так далеко Линдси не загадывает, хотя трасса в Кортине, где состоятся олимпийские горнолыжные соревнования, для Вонн очень фартовая. Именно на нем еще тогда юная Линдси впервые поднялась на подиум на этапе Кубка мира. И именно на ней она впоследствии побила рекорд по победам на Кубке мира среди женщин в истории.

"Мне всегда нравилось участвовать в гонках в Кортине, и я имела большой успех в Кортине. Я не знаю, что принесут мне следующие несколько месяцев и следующие полтора года. Поэтому сейчас я не могу сказать, есть ли такая возможность", – скромничает Вонн .

И хоть в остатке действительно часто остаются цифры, а они в рекордах сейчас на стороне Микаэлы Шиффрин, но история Линдси – не о поражениях.

Карьера Вонн – история взлетов и падений, силы воли и побед над собой. История Королевы, заставившей миллионы людей полюбить горные лыжи и поверить в себя.

И, надеюсь, продолжит это делать и в дальнейшем.