Гутцайт рассказал, продолжит ли карьеру олимпийский чемпион 2018 года Абраменко
Олександр Абраменко
НОК України
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что титулованный украинский лыжный фристайлист Александр Абраменко уже завершил свою спортивную карьеру.
Гутцайта цитирует Sport-Express.ua.
"Олимпийский чемпион Александр Абраменко уже закончил свою спортивную карьеру.
Возможно, за медаль на Играх через два года сразится другой фристайлист, призер этапов Кубка мира в лыжной акробатике Дмитрий Котовский. Будем готовиться, а дальше увидим. Пока о медальных перспективах тех или иных представителей зимних видов спорта еще говорить рано", – заявил Гутцайт.
Напомним, Абраменко является олимпийским чемпионом 2018 года по лыжной акробатике и серебряным призером Игр 2022 года в Пекине. 36-летний спортсмен уже пропустил зимний сезон-2023/24.