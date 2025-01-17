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Марусяк прошел квалификацию в Закопане

Олег Дідух — 17 января 2025, 20:02
Марусяк прошел квалификацию в Закопане
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Украинский прыгун Евгений Марусяк прошел квалификацию к личному старту на этапе Кубка мира в польском Закопане. Он прыгнул на 127,5 метра и в итоге показал в итоге 36-й результат.

Другой представитель сборной Украины, Виталий Калиниченко, этап в Закопане пропускает. На этой неделе он будет выступать на Континентальном кубке в австрийском Бишофсхофене.

Победу в квалификации одержал лидер общего зачета Кубка мира, австриец Даниэль Чофениг, который недавно выиграл Турне четырех трамплинов. Он опередил норвежца Йоханна Андре Форванга и словенца Анже Ланишека.

Результаты квалификации:

Личный турнир в Закопане состоится в воскресенье, 19 января. В субботу, 18 января, состоится командный турнир, в котором сборная Украины не выступит.

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