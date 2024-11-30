Двоеборье. Мазурчук и Шумбарец принесли Украине исторический результат на Кубке мира

Сегодня двоеборцы Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец заняли 37 и 40 места соответственно во втором личном старте на этапе Кубка мира в финской Руке. Это принесло сборной Украины исторический результат: впервые в зачетную зону на одном старте Кубка мира попали сразу два представителя нашей команды.

В целом, для украинской сборной это первые очки на Кубке мира по лыжному двоеборью с 9 января 2022 года, когда тот же Мазурчук занял 30 место на этапе в итальянском Валь ди Фьемме. Шумбарец набрал зачетный балл на Кубке мира в первый раз в карьере.

Кроме Мазурчука и Шумбарца, в истории украинского двоеборья очки на Кубке мира набирали также Дмитрий Просвирин, Владимир Трачук и Виктор Пасечник.

Отметим, что до сезона-2023/24 очки в общий зачет Кубка мира по двоеборью набирали не 40, а лишь 30 лучших в каждом личном старте.