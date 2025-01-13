Двухкратная призерка чемпионатов мира Новосад завершила карьеру

Лыжная акробатка Анастасия Новосад приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Энвер Аблаев в комментарии для Суспільне Спорт.

31-летняя призерка чемпионатов и Кубков мира после перерыва от выступлений, который она взяла еще после сезона 2022/2023, решила полноценно прекратить выступления.

"Она колебалась, думала, что вернется. В апреле мы встретились, обсудили это – она решила, что заканчивает спортивную карьеру. Будет дома с семьей, ребенком. Мы остались с молодежью. Готовим молодежь и пытаемся догнать, чтобы они достойно выступили на Олимпийских играх ", – рассказал Аблаев.

Анастасия Новосад является двукратной призеркой чемпионата мира. В 2023 году, в грузинском городе Бакуриане, жительница сумела завоевать две бронзовые награды, в личных и командных соревнованиях.

Также Новосад трижды добывала медали Кубка мира, лучшим ее результатом является золото на этапе в финской Руке в декабре 2021 года.

Украинская лыжная акробатка только однажды выступала на Олимпийских играх – в Сочи в 2014 году. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Анастасия Новосад попала в заявку, однако из-за положительного теста на коронавирус не сумела принять участие в соревнованиях.

Напомним, что в октябре 2024 года Олимпийский чемпион Александр Абраменко подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Самый успешный лыжный акробат в истории Украины вошел в тренерский штаб сборной.