Олимпийский чемпион Абраменко подтвердил, что завершил спортивную карьеру

Олимпийский чемпион Александр Абраменко подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

Об этом он заявил в комментарии Tribuna.com.

"Да, с мая я не подписывал контракт спортсмена-инструктора, прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика. А также занимаю должность первого вице-президента национальной федерации лыжного спорта Украины".

Ранее об окончании карьеры Абраменко сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Напомним, Абраменко является олимпийским чемпионом 2018 года по лыжной акробатике и серебряным призером Игр 2022 года в Пекине. В 2019-м Александр получил серебро на чемпионате мира.

36-летний спортсмен уже пропустил зимний сезон-2023/24 .