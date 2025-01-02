Однообразные форматы и бедная география. Что не так с многодневкой Тур де Ски?

Сегодня на Тур де Ски – второй день отдыха. После четырех соревновательных дней в Тоблахе гонка не покидает территорию Италии, а перебирается в Валь ди Фьемме, где состоятся три заключительных этапа. Впервые в истории Тур состоится лишь в двух локациях и только в одной стране – настолько бедной географии маршрута лыжной многодневки еще не было.

Для сравнения: первый в истории Тур де Ски должен был состояться в 5 разных локациях в трех странах. И пусть даже первые два старта в чешском Нове Место были отменены из-за нехватки снега, все равно география была значительно богаче того, к чему организаторы пришли в сезоне-2024/25. И такое обеднение географии Тур де Ски – лучший символ того, что проект, который запускался в 2006 году как аналог Тур де Франс и Турне четырех трамплинов, не оправдал себя и не стал для лыжных гонок главным событием сезона, как его "старшие братья".

Тур де Ски стал второстепенным стартом, который многие звездные спортсмены пропускают ради подготовки к чемпионатам мира и Олимпиадам, и даже в "пустые" сезоны, когда таких титульных турниров нет, собрать всех звезд на старте не удается. Международная лыжная федерация (FIS) с самого начала существования Тура решила давать за места в генеральной классификации многодневки очень щедрые очки в общий зачет Кубок мира. Это было сделано для поднятия престижа многодневки и для донесения до гонщиков четкого месседжа: без участия в Туре завоевать Большой хрустальный глобус вы не сможете. Однако этим FIS добилась совершенно обратного эффекта: вместо поднятия престижа Тур де Ски, они обесценили победу в общем зачете Кубка мира. Сегодня мы попробуем разобраться, почему столь масштабный на заре своего существования проект не выстрелил столь громко, как хотелось бы, и превратился во второстепенный турнир.

Причина первая – история. Как и велоспорт или прыжки с трамплина, лыжные гонки – вид спорта совсем не молодой и довольно консервативный. И без такого богатейшего исторического бэкграунда, как у Тур де Франс или Турне четырех трамплинов, повторить их историю успеха было трудно. Однако значит ли это, что Тур де Ски с самого начала был обречен на то, чтобы стать второстепенным турниром? Конечно же нет. Шансы превратить многодневку в суперсобытие в мире лыжных гонок были, но многое было сделано не так, как следует.

Важным фактором, который привел к стагнации Тура, являются банальные форматы. На заре существования многодневки маршрут был не только очень разнообразным в плане географии, но и оригинальным с точки зрения форматов. Городские спринты в Мюнхене и Праге, прологи на 3-4 км, гонка из Кортины д'Ампеццо в Тоблах – все это те "изюминки", которых Туру сейчас очень не хватает.

По большому счету, все превратилось в набор гонок традиционного формата и финального штурма Альпе де Чермис, который стал символом Тур де Ски и, по сути, единственной гонкой в рамках многодневки, которая отличается от того, что мы видим каждую неделю на рядовых этапах Кубка мира. Движение в направлении стандартизированных, привычных форматов не случайно: этим организаторы фактически признали свое поражение в борьбе за то, чтобы сделать Тур самобытным турниром, и смирились с тем, что единственный способ собрать более-менее звездный состав участников – сделать многодневку максимально удобным способом подготовки к чемпионатам мира и Олимпиадам.

Увы, не отклоняются от своей стратегии организаторы даже в "пустые сезоны" без титульных турниров. Если раньше в такие годы Тур расширяли с 7 этапов до 9, то теперь нет даже этого.

К слову, сами организаторы Тура столь бедную географию объясняют не тем, что локаций, которые хотят принимать у себя этап многодневки, стало намного меньше, а логистическими причинами. Мол, спортсмены жалуются на длительные и энергозатратные переезды. Более того: рейс-директор Кубка мира Михал Ламплот уже предупредил, что следующий Тур будет максимально похож на текущий.

Честно говоря, выглядит просто как нежелание публично признавать совершенно очевидную проблему. Впрочем, даже если Тур свели к соревнованиям только в двух локациях в одной стране именно из логистических соображений, то это лишь подчеркивает еще одну вещь: престиж гонки настолько упал, что организаторы вынуждены удовлетворять любые пожелания звездных гонщиков, лишь бы те не отказались от участия.

Порой ради того, чтобы сохранить максимальное количество звезд в пелотоне, приходится даже плевать на свой же регламент. Здесь сразу вспоминается прошлогодний скандал с Люка Шанава. Французский спринтер не вписался в лимит времени в гонке преследования в Давосе, однако для него решили сделать исключение и не снимать Люка с дистанции. Когда организаторы сами нарушают регламент своего соревнования, то его репутации и престижу это, мягко говоря, на пользу не идет.

Люка Шанава instagram.com/lucaschanavat

Перед Туром-2024/25 в регламент были внесены изменения: лимит времени ослабили с 15 до 20% на рядовых дистанционных этапах и 30% – на финальном массстарте в Альпе де Чермис. Более того, в регламент было внесено "правило Шанава": право организаторов по своему усмотрению без объективных причин не снимать с Тура гонщика, который в лимит времени не вписался.

Впрочем, нельзя сказать, что организаторы не делают ничего для того, чтобы вытащить Тур из той ямы, в которую он попал. Преследование "из точки в точку" из Кортины в Тоблах было жемчужиной многодневки в первые годы ее существования, однако после 2014 года от него отказались из-за недостатка снега. Сейчас этой гонке нашли неплохую замену в виде разделки из Тоблаха до Лаго ди Ландро и обратно. Лучше, чем ничего, однако такие старты все же стоит проводить в формате контактных гонок – масстарта или преследования.

Еще одно новшество этого года – появление горного зачета, как в веломногодневках. Что интересно, на конкурирующей марафонской серии Ski Classics он появился значительно раньше – даже в этом плане Тур де Ски отстает от прямых конкурентов.

Майка горного короля Тур де Ски instagram.com/fiscrosscountry

Впрочем, все эти нововведения кажутся незначительными и совершенно не меняют впечатление от современного Тура как от набора стандартных гонок Кубка мира, объединенных отдельным зачетом. Особенно невыгодно новогодняя многодневка выглядела на фоне шведско-норвежского Ски тура, который провели в 2020 году. Там все было гораздо интереснее: трансграничная гонка из Стурлина в Мерокер, абсолютно уникальный спринт в гору по слаломной трассе в Оре... Именно таким и хотелось бы видеть Тур де Ски.

Что же мешает центральноевропейской многодневке брать пример со своего скандинавского аналога? Отчасти дело здесь в климате. В январе в Альпах часто не хватает снега для проведения таких гонок, как Кортина – Тоблах или Стурлин – Мерокер. При таких условиях организовать подобного типа гонки становится либо невозможно, либо слишком дорого. Именно поэтому генеральный менеджер сборной Швеции Андрес Бистрём предложил перенести Тур де Ски в Скандинавию. Снега достаточно, желающих принимать этапы – тоже, финальный подъем на Альпе де Чермис может заменить тот же Оре.

Казалось бы, отличная идея? Нет: своих минусов также хватает, и именно поэтому такой вариант отвергли сразу. Если не проводить соревнования по лыжным гонкам в центральной Европе в разгар зимы, то, получается, их там не будут проводить вообще: в ноябре или в марте проблем со снегом еще больше. В таком случае, в Скандинавии проходило бы чуть ли не 80% гонок Кубка мира, и большинство сборных это совершенно не устраивает по двум причинам. Первая – это высокая стоимость проживания в Швеции и Норвегии, второе – это то, что на домашних этапах эти сборные могут заявлять национальные группы и уменьшать шансы других команд на высокие места.

Дарио Колонья Getty Images

И это подводит нас к еще одной причине проблем Тур де Ски: доминирование скандинавских сборных. На заре существования Тура лыжные гонки в центральной Европе были на подъеме: сборные Германии и Италии переживали свои золотые времена, блистали швейцарец Дарио Колонья, чех Лукаш Бауэр и многие другие. Для всех них, в отличие от скандинавов, Тур де Ски был очень важным стартом, который не рассматривался как второстепенный.

Сейчас моду диктуют норвежцы и шведы: 80% звезд представляют именно скандинавские страны, и если они считают Тур де Ски второстепенным турниром, то таким он будет и для всех. И с этим фактором организаторам многодневки что-то сделать крайне трудно.

Так что же, в конце концов, делать с Тур де Ски? Закрывать проект? Нет. Безусловно, идея новогодней многодневки не выстрелила настолько громко, как хотелось бы, однако с Туром все не настолько плохо, чтобы отказываться от его проведения. Но над разнообразием формата и регламента работать надо. Кроме подъема на Альпе де Чермис, как минимум еще одна гонка на открытой местности вместо осточертевших кругов по стадиону – маст хэв.

Городской спринт в Праге на Тур де Ски-2007/08 Getty Images

Также следует вернуться к идее проведения городских спринтов, как это было в Праге и Мюнхене в первые годы проведения Тура. Драммен, Стокгольм, Таллинн, Миннеаполис – большинство городских спринтов на Кубке мира стали успешными затеями, которые собирали много болельщиков на трибунах, дарили прекрасную атмосферу и оригинальные по конфигурации трассы. Лет пять назад в планах было проведение на Тур де Ски городского спринта в столице Лихтенштейна, Вадуце, где трасса чем-то бы напоминала спринт в гору в Оре на Ски туре. Однако, к сожалению, эта идея так и не была реализована.

Добавив в программу Тур де Ски городские спринты, не обязательно убирать обычные в том же Тоблахе или Валь ди Фьемме. Хорошей идеей выглядит расширение Тура до 9 этапов за счет двух дополнительных спринтов. Это не отпугивало бы гонщиков, которые боятся слишком больших нагрузок в процессе подготовки к чемпионату мира или Олимпиаде, и одновременно создало бы две дополнительные гонки в наиболее привлекательном как для телевидения, так и для просмотра вживую формате. При этом, чтобы не нарушать баланс с точки зрения борьбы за общий зачет, бонификационные секунды за каждый из спринтов можно сократить вдвое по сравнению с текущим регламентом.

Проведение сразу четырех спринтов в рамках Тура заставило бы звезд коротких гонок подумать дважды перед тем, как отказаться от участия в многодневке. Все это актуально именно в текущем году, когда на старт Тура не вышли Йонна Сундлинг, Эмма Рибом и Кристин Шистад. Хотя, будь в программе сразу четыре спринта, их решение могло бы быть другим.

Несмотря на многолетнюю стагнацию, проект под названием Тур де Ски далеко не мертв, до сих пор имеет большой медийный потенциал и шансы превратиться в действительно топовое событие в мире лыжного спорта. Нужно лишь решиться на весомые реформы, а не косметические изменения.