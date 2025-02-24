Украина объявила состав на ЧМ-2025 по лыжным видам спорта

Сборная Украины определилась с составом на чемпионат мира 2025 года по лыжным видам спорта – прыжкам на лыжах с трамплина, двоеборью и лыжным гонкам.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Суммарно Украину на этом чемпионате представят 18 спортсменов: 4 прыгунов, 5 двоеборцев и 9 лыжников.

Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по лыжным видам спорта:

Прыжки с трамплина: Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко, Жанна Глухова, Татьяна Пилипчук

Лыжные гонки: Андрей Доценко, Руслан Денисенко, Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Денис Мухотинов, Елизавета Ноприенко, Анастасия Никон, Виктория Олех, София Шкатула

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец, Руслан Шуманский, Александр Шовкопляс, Карина Козлова

Чемпионат мира-2025 состоится в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. За это время будет разыграно 25 комплектов наград.