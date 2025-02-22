Евгений Марусяк: знакомство с новой звездой украинского лыжного спорта

В 2008 – 2010 годах украинские прыжки на лыжах с трамплина были на подъеме: Владимир Бощук, Виталий Шумбарец и Александр Лазарович несколько раз попадали во вторую попытку на этапах Кубка мира и набирали хоть какие-то очки. Не бог весть какие успехи, но лучше, чем все, что было до этого. И если такого уровня результатов было достаточно, чтобы считать тот период золотыми временами отечественных прыжков, то это очень красноречиво характеризует общее состояние дел в этом виде спорта в Украине.

Однако все изменил Евгений Марусяк. В свои 24 года он уже с огромным запасом переписал все возможные рекорды украинских прыжков с трамплина. На небосклоне мировых прыжков он появился уже во время полномасштабной войны в Украине. Ни ужасное состояние прыжковой инфраструктуры, ни проблемы с финансированием, ни война в родной стране не помешали взойти украинской звездочке самого популярного в Европе зимнего вида спорта.

Марусяк уже стал в мире прыжков настоящим явлением, на которое обращают внимание и восхищаются не только в Украине, но и далеко за ее пределами. И сегодня мы ближе познакомим вас с одним из самых интересных талантов нового поколения прыгунов. Поможет нам в этом сам Евгений, который в эксклюзивном интервью Чемпиону рассказал о своем карьерном и жизненном пути.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Марусяк родился 16 марта 2000 года в селе Криворивня Ивано-Франковской области, всего в 8 км от районного центра, Верховины, где находится один из крупнейших в Украине трамплинных комплексов. Несмотря на это, в прыжки Евгений попал далеко не сразу:

"До прыжков я занимался многим – и футболом, и борьбой, и настольным теннисом в школе. Пробовал всего по чуть-чуть. Когда-то двоюродный брат рассказывал мне о прыжках на лыжах с трамплина. Я сначала не очень вникал, но однажды мой одноклассник ехал на трамплин, я поехал с ним, первый раз встал на лыжи и мне понравилось. Так и началась моя карьера, мне на тот момент было 9 лет", – вспоминает Марусяк.

От первых шагов в этом виде спорта до непосредственно первых прыжков с трамплина нужно пройти немалый путь:

"Сначала я просто катался на лыжах, нужно научиться стоять на лыжах и правильно падать, чтобы не было травм. А уже когда ты хорошо стоишь на лыжах, то можно прыгать с трамплина", – объясняет украинец.

Развитие прыжков в Верховине пока держится, прежде всего, не на государственном финансировании, а на энтузиазме местных тренеров и неравнодушных спонсоров, которые оказывают денежную помощь:

"Заниматься я начинал в Верховине. Там когда-то были трамплины, сейчас они в плохом состоянии. Однако у нас появились три тренера, которые своими усилиями сделали три начальных трамплина. Один человек из Верховинщины помог, нашел спонсора для того, чтобы приобрести щетки (искусственное покрытие на горе приземления, которое используется летом, – прим.). И сейчас все довольно неплохо, много детей, много родителей, которые хотят, чтобы дети занимались этим видом спорта. Меня очень радует, что прыжки у нас возрождаются. Если бы еще государство помогало – у нас были бы такие трамплинные комплексы, как в Европе, и значительно больше спортсменов", – считает Марусяк.

Впрочем, Верховина позволяла сделать лишь первые шаги в прыжках с трамплина. Для дальнейшего прогресса нужно было тренироваться на крупнейшем в Украине трамплинном комплексе, в Ворохте. Местные сооружения позволили Марусяку сделать следующий шаг в развитии.

Трамплинный комплекс в Ворохте skisprungschanzen.com

Однако состояние трамплинов в Ворохте также далеко от желаемого. Поэтому сейчас, когда Евгений уже вышел на очень высокий международный уровень, тренировок в Ворохте приходится избегать. Основная часть тренировочного процесса происходит заграницей – в основном в Польше или Словении.

"Для тренировок, чтобы улучшать свою технику и прыжки – то состояние трамплинов в Ворохте никакое. Но по сравнению с тем, как было прежде, то стало безопаснее. Гора разгона очень старая и немного опасная. А на приземлении положили щетки, поэтому можно не бояться прыгать. В Ворохте мы сейчас никогда не тренируемся, только занимаемся физической подготовкой. Прыгаем в Ворохте мы только на чемпионате или Кубке Украины. В межсезонье мы набираем физические кондиции дома, а уже в июне начинаем прыгать, для этого едем в Польшу или Словению", – рассказывает Евгений.

Несмотря на то, что состояние прыжковой инфраструктуры в Украине остается откровенно плохим, Марусяк признает, что ситуация с государственным финансированием за последние годы значительно улучшилась. В частности, именно это и позволяет регулярно проводить тренировочные сборы за рубежом.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Множество мальчишек в детстве начинают заниматься спортом для развлечения, но до профессионального уровня доходят лишь единицы. Сам Марусяк признается, что не может вспомнить точного момента, когда начал воспринимать прыжки как дело всей жизни:

"С самого начала мне нравилось заниматься прыжками, я хотел развиваться, выступать на международных соревнованиях – Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах. Понимание, что прыжки для меня являются профессией, появилось со временем, когда начали улучшаться результаты", – вспоминает спортсмен.

Марусяку посчастливилось соревноваться со многими выдающимися прыгунами. Евгений рассказал о том, на кого из них равняется и считает своими кумирами:

"Когда-то моим кумиром был Камиль Стох. Я помню, как мы впервые приехали в Польшу, это был мой первый выезд за границу. Тогда я впервые увидел его, я о нем очень много слышал, видел по телевизору. А так – кумиров много. Мне нравится техника Штефана Крафта, Халвора Эгнера Гранеруда, Стоха и многих других".

Путь Марусяка к нынешним высотам был непростым. На международном уровне он дебютировал в 14-летнем возрасте на этапе Кубка FIS (третий по силе дивизион мировых прыжков) в словацком Штрбске Плесо. Еще через год – дебют на Континентальном кубке в австрийском Бишофсхофене.

Дебюта на Кубке мира пришлось ждать довольно долго, и случился он в ноябре 2019 года на этапе в польской Висле. Что интересно, на тот момент у Евгения уже был за плечами чемпионат мира-2019 в Зеефельде и Инсбруке, где он не прошел квалификацию ни в одном из двух личных стартов. Биться о стену квалификаций на элитном уровне пришлось довольно долго – впервые в основные соревнования на Кубке мира Марусяк пробился аж в январе 2021 года в Закопане.

В 2022 году Евгений поехал на свою первую Олимпиаду. В Пекине украинец прошел квалификацию в обоих личных стартах, однако на чемпионатах мира и Олимпиадах делать это проще, чем на рядовых этапах Кубка мира из-за сокращенных квот для топ-сборных. В целом в течение нескольких лет прогресса в выступлениях Евгения не было – создавалось впечатление, что он уперся в потолок и не понимал, что делать дальше.

Однако прыжки с трамплина – вид спорта очень непредсказуемый и нелогичный. Мало у кого из спортсменов карьера развивается линейно и постепенно. Здесь звезды вспыхивают и гаснут внезапно и неожиданно.

Так было и в случае с Марусяком. Ничто не предвещало его внезапного прорыва на качественно новый уровень, однако он произошел 29 января 2023 года. Воскресенье, которое навсегда изменило жизнь самого Евгения. Украинец пробился во вторую попытку на полетном этапе Кубка мира в австрийском Бад Миттерндорфе. В итоге он занял 26 место и принес Украине первые за 13 лет очки на Кубке мира, одновременно обновив национальный рекорд по дальности полета – 210 метров.

Если прорыв прыгуна на качественно новый уровень был внезапным и неожиданным для стороннего зрителя, то это не значит, что за ним не стояли объективные и закономерные факторы. В случае Марусяка этим фактором стал Янис Дебелак. Перед сезоном-2022/23 словенский тренер, ранее возглавлявший сборную Казахстана, начал работать с украинскими прыгунами – сначала в роли консультанта, помогая главному тренеру, Владимиру Бощуку.

Однако со временем вовлеченность Дебелака в работу со сборной Украины становилась все больше, и сейчас именно он занимает должность главного тренера команды. По мнению Марусяка, именно появление словенского специалиста и его свежий взгляд со стороны и позволили осуществить этот качественный скачок:

"Мне кажется, дело в словенском тренере Янисе Дебелаке. Он начал с нами работать, и мы все кардинально изменили в прыжке", – считает Евгений.

Успех в Бад Миттерндорфе оказался не разовым и не случайным. После не слишком удачного этапа Кубка мира в Виллингене Марусяк отправился на Континентальный кубок в другую немецкую локацию, Клингенталь. И там снова поразил всех. В субботнем старте Евгений занимает 7 место – второй лучший результат в истории Украины на турнире второго ранга. А уже в воскресенье Марусяк в блестящем стиле одерживает разгромную победу, опередив ближайшего преследователя, швейцарца Ремо Имхофа, на 17,2 балла, что эквивалентно 9,5 метрам дистанции.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Далее было 28 место на этапе Кубка мира в румынском Рышнове и блестящее выступление на чемпионате мира в Планице. На большом трамплине Евгений занял 27 место, а несколькими днями ранее поразил на нормальном, 90-метровом. Во второй попытке Марусяк прорвался с 29 места на 17-е, и даже ненадолго стал автором рекорда трамплина.

Завершался сезон, как и обычно, на гигантском трамплине в той же Планице. И там Евгений снова переписал историю украинских прыжков. Полет на 213,5 м позволил в очередной раз обновить национальный рекорд и занять 18 место. Зимнюю кампанию Марусяк завершил на 54 месте в общем зачете Кубка мира с 21 очком в активе. Лучшее достижение в истории Украины, которое Евгений обновит еще не раз.

Новый сезон Марусяк начал в конце июня, заняв 33 и 13 места на Европейских играх в Кракове, прыжковые соревнования проходили в Закопане. После этого были регулярные попадания в очки на Летнем Гран-При и Континентальном кубке. Однако первая половина зимнего сезона, как и годом ранее, снова выдалась слабой. Да, периодически Евгений выдавал очень хорошие прыжки, однако приходились они в основном на квалификационные раунды: 18 место в Лиллехаммере, 26-е – на этапе Турне четырех трамплинов в Инсбруке.

Первого попадания в топ-30 снова пришлось ждать до конца января, когда в том же Бад Миттерндорфе состоялся чемпионат мира по полетам на лыжах. Его лидер сборной Украины завершил на 27 месте. На Кубке мира первых очков в сезоне пришлось ждать еще месяц – до конца февраля, когда состоялся полетный этап в немецком Оберстдорфе.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

В марте в рамках норвежской многодневки Raw Air Марусяк наконец-то впервые набирает очки на Кубке мира на 120-метровом трамплине – 25 место в Тронхейме, на арене будущего чемпионата мира 2025 года.

Завершал Raw Air еще один полетный этап, в Викерсунде. И на гигантском трамплине Евгений снова раскрылся в полной мере. В квалификации он показал впечатляющий 12-й результат с полетом на 223 метра (новый рекорд Украины), однако в субботу из-за тяжелых погодных условий провести основные соревнования так и не удалось.

Были опасения, что украинец потеряет отличный шанс показать высокий результат, однако в воскресенье утром соревнования все же провели, хотя и только в одну попытку. Прыжок на 216,5 метра – и Марусяк занимает 11 место, которое до сих пор остается его личным рекордом на Кубке мира.

На этом Евгений не остановился. На финале сезона в Планице он сделал что-то невероятное. В квалификации украинец полетел на 228,5 метра, обновив национальный рекорд, и завершил отборочный раунд на 5 месте. На следующий день основные соревнования из-за тяжелых погодных условий снова состоялись только в одну попытку, и Марусяк показал в них 15-й результат – отличное завершение сезона.

Новая кампания началась примерно так же, как и предыдущая – с регулярных попаданий в зачетную зону на Летнем Гран-При, где состав участников далек от оптимального. Однако на заключительном старте летнего цикла в том же Клингентале, где Марусяк одержал блестящую победу на Континентальном кубке, собрались почти все лучшие, и Евгений в такой компании не растерялся, заняв 12 место.

Такой результат позволил надеяться, что с третьей попытки лидер сборной Украины наконец сумеет избежать спада формы в первой половине зимнего сезона. И Марусяку это удалось. Первых очков не пришлось на конец января или даже февраля. Уже в середине декабря Евгений блестяще выступил на этапе в немецком Титизее-Нойштадте, заняв 26 место в субботу и 12 в воскресенье – лучший результат на Кубке мира, если выносить за скобки полетные старты.

Серия из попаданий в топ-30 продолжилась в Энгельберге, поэтому легендарного Турне четырех трамплинов украинские фанаты прыжков ждали с нетерпением. Однако на главном старте сезона Марусяку пробиться в тридцатку лучших ни разу так и не удалось, хотя несколько раз украинец был к этому близок.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Конец января – снова первые полеты сезона и снова классные результаты: 16 и 22 места в Оберстдорфе. В целом за последние три сезона Евгений зарекомендовал себя именно как ярко выраженный полетчик. Начиная с того самого прорывного старта в Бад Миттерндорфе в январе 2023 года Марусяк 8 раз выступал на гигантских трамплинах на Кубке мира, и каждый раз финишировал в зачетной зоне. Если учитывать еще и Полетный чемпионат мира-2024, то серия составит вообще 9 стартов. Впрочем, сам Евгений себя мастером именно полетов не считает:

"Мне кажется, гигантские трамплины любят все, они дают больше всего эмоций. Все говорят, что я полетчик, но я так не считаю. Когда я хорошо прыгаю – то хорошо удается и на гигантских трамплинах", – говорит украинец.

На этапе в Оберстдорфе успехи Марусяка не завершились: после этого было 25 место в Виллингене и 18-е - в Лейк Плесиде. Уже сейчас можно констатировать, что текущий сезон стал для Евгения лучшим в карьере. К чемпионату мира в Тронхейме он подходит на 37-й позиции в общем зачете Кубка мира с рекордным для себя 71 очком в активе.

Учитывая, что в предыдущие годы украинец заметно прибавлял именно под конец сезона, а в финальной части Кубка мира еще будут полетные этапы в Викерсунде и Планице, есть все основания надеяться, что все самое интересное еще впереди.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

На протяжении многих лет одной из главных проблем прыжков с трамплина был большой разрыв в уровне возможностей для топовых сборных и всех остальных. Со своей стороны, Международная лыжная федерация (FIS) вроде бы делает все возможное, чтобы сделать шансы больших и малых команд более равными.

Например, перед стартом текущего сезона ввели новую систему технического контроля, а для всех спортсменов ограничили до 5 количество костюмов, которые они могут использовать в официальных соревнованиях в течение одного сезона. Хотя Марусяк считает, что это не изменило ситуацию, и топовые сборные и в дальнейшем находятся в привилегированном положении:

"Мне кажется, для топ-сборных мало что изменилось. По моему мнению, их костюмы как не соответствовали нормам регламента когда-то, так и сейчас. Это видно невооруженным глазом, если сравнить, в каких костюмах прыгают такие команды как мы, а в каких – элита", – жалуется Евгений.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Что касается своего собственного инвентаря, то количество костюмов, которые есть в распоряжении лидера сборной Украины, достаточное, однако их качество оставляет желать лучшего:

"В этом году мы используем новые, черные костюмы, они нам подошли. Мы пошили их много, но, к сожалению, они были такие, что в старых, тренировочных, мы прыгали дальше, чем в новых. За этот сезон нам сшили 5 костюмов, или, возможно, даже больше", – рассказывает спортсмен.

За последние несколько лет Марусяк вместе со своим постоянным партнером по сборной Украины, Виталием Калиниченко, стал почти постоянным гостем этапов Кубка мира. Они уже полноценно влились в прыжковую семью, однако пробелы в знаниях иностранных языков не позволяют теснее общаться с коллегами:

"У меня есть языковой барьер, это проблема. А в целом – больше общаемся с Гранерудом, хотя языковой барьер мешает. Однако во время соревнований мы часто спрашиваем друг у друга о прыжках. Также много общаюсь с Пётром Жилой, мы с ним сейчас рядом в общем зачете Кубка мира. Часто обсуждаем с ним наши прыжки, дальнейшие планы. С ним общаться легче, потому что польский язык очень похож на наш. А вообще – общаемся почти со всеми", – рассказывает Евгений.

После того самого 26 места в Бад Миттерндорфе в январе 2023 года тот же Гранеруд, который в тот день одержал победу, одним из первых поздравил Марусяка с сенсационным выступлением:

Также Евгений рассказывает, что его коллеги интересуются войной в Украине, хотя интерес к этому вопросу снизился по сравнению с первыми месяцами после начала полномасштабного вторжения России:

"Интересуются, но сейчас уже немного меньше. Когда война только началась, то поддерживали, спрашивали, в безопасности ли наши родные, проявляли заботу. Сейчас спрашивают, однако уже не так часто", – говорит украинский прыгун.

Для малых прыжковых сборных обычной практикой являются совместные тренировки с какой-то из топ-команд. Однако украинская команда к таким шагам прибегает нечасто:

"Совместные тренировки с другими сборными бывают, но очень редко. Например, если мы прыгаем в Польше и пересечемся с их сборной", – говорит Марусяк.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

В свои неполные 25 лет Евгений уже переписал все возможные рекорды Украины в прыжках на лыжах с трамплина. Однако останавливаться на этом он не собирается, и ставит перед собой максимально высокие задачи:

"Мои цели? Такие, как, кажется, у каждого спортсмена – Олимпийские игры. Хочу стать хотя бы призером Олимпиады", – признался украинец.

Звучит смело, однако, учитывая, в каких сложных условиях Марусяк рос как спортсмен, он кажется неограненным алмазом, спортсменом, у которого есть еще огромный нераскрытый потенциал. Евгений уже стал знаковой фигурой в мире прыжков с трамплина, однако есть все основания надеяться, что главные успехи в его карьере еще впереди.