Гениальный двоеборец уходит на пенсию в 27 лет. Почему Риибер принял такое решение?

29 января 2025 года – день, который разделит историю мирового лыжного двоеборья на "до" и "после" – как банально и пафосно это бы ни звучало. В возрасте 27 лет о завершении карьеры в конце сезона объявил Ярл Магнус Риибер – один из самых титулованных и, безусловно, самый талантливый двоеборец в истории.

Этот вид спорта сейчас переживает непростые времена, интерес к нему неустанно падает, а в календаре Кубка мира появляются огромные пробелы из-за того, что желающих принимать этапы становится все меньше. И завершение карьеры главной звезды, лица этого вида спорта может стать еще одним очень тяжелым ударом по двоеборью.

А, возможно, все будет ровно наоборот: уход на пенсию доминатора создаст предпосылки для равной борьбы его нынешней свиты и реальной интриги в битвах за победы. А это может вернуть интерес к двоеборью среди широкого круга болельщиков. Трудно сказать, в какую сторону качнется этот маятник, однако одно можно сказать точно: двоеборье ожидают перемены исторических масштабов.

8 золотых медалей чемпионатов мира, 5 титулов обладателя Кубка мира, рекордные 76 побед на этапах – послужной список, который просто поражает. Однако наиболее желанной цели – олимпийского золота – Риибер в своей карьере так и не достиг. И, несмотря на это, решил завершить карьеру в 27-летнем возрасте всего за год до Олимпиады-2026, которая могла стать его бенефисом. Решение, казалось бы, абсолютно нелогичное, которое для многих стало словно громом среди ясного неба. Тем не менее, если хорошо знать обстоятельства карьеры норвежца и его жизненный путь, многое становится на свои места. И сейчас мы попробуем во всем разобраться.

Ярл Магнус Риибер Getty Images

Риибер дебютировал на Кубке мира в декабре 2014 года в 17-летнем возрасте, и сразу зарекомендовал себя двоеборцем с феноменальным талантом. Уже в третьем своем старте на Кубке мира Ярл Магнус впервые поднимается на подиум, причем, делает это на одном из хайлайтов сезона – многодневке в Зеефельде.

Казалось, что с такими невероятными данными норвежец довольно быстро превратится в доминирующую силу в мировом двоеборье. Однако судьба сказала ему: "не все так быстро и легко". И в дальнейшем повторяла Рииберу эту фразу множество раз. Травмы коленей, голеностопа, плеча, слабый иммунитет и постоянные болезни – все это преследовало Ярла Магнуса на протяжении ранних лет его карьеры и не позволяло раскрыться его таланту во всей красе.

В определенный момент показалось, что эти проблемы непреодолимы, они будут преследовать норвежца на протяжении всей его карьеры, а сам Риибер запомнится не как гениальный двоеборец, а просто как огромный талант, которому жизненные обстоятельства так и не позволили реализовать себя. Однако по достижении 20-летнего возраста будущий король северной комбинации наконец-то начал брать верх в своей непрекращающейся борьбе с болезнями и травмами.

Первой ласточкой стала Олимпиада-2018 в Пхенчхане, где Ярл Магнус взял серебро командного турнира в составе сборной Норвегии и дважды финишировал на самом обидном четвертом месте в личных стартах. Однако это было лишь разминкой. Начиная с сезона-2018/19, Риибер наконец в полной мере раскрыл свой потенциал и превратился в доминирующую силу в мировом двоеборье, которой остается до сих пор. Цифры просто поражают: начиная с сезона-2018/19, Риибер принял участие в 109 стартах на Кубке мира, в которых одержал 75 побед и 93 раза поднимался на подиум.

Ярл Магнус Риибер x.com/fisnoco

При этом нельзя сказать, что, начиная с 2018 года, травмы и болезни исчезли из жизни Риибера. Проблем стало меньше, однако их было достаточно для того, чтобы надломить какого-то другого спортсмена, но не Ярла. Неоднократно он выходил на старт соревнований не в оптимальной готовности из-за последствий болезни или недолеченной травмы, однако все равно раз за разом побеждал благодаря колоссальному преимуществу в классе над всеми соперниками.

А еще – ему часто не везло. Поломки инвентаря, тяжелые погодные условия во время прыжка и еще куча разных факторов. Масштаб таланта Риибера был просто невероятным, и казалось, что сама судьба делает все возможное, чтобы вставить ему палки в колеса и хотя бы изредка давать шансы соперникам.

Олимпиада 2022 года в Пекине должна была стать венцом карьеры Риибера, однако в итоге превратилась в квинтэссенцию всех тех проблем, которые преследовали норвежца на протяжении всей его карьеры. По прибытии в Пекин он заразился коронавирусом, и пропустил первые два медальных старта. Оставался лишь один шанс на золото – личный турнир на большом трамплине.

К нему Риибер подходил сразу после болезни, которая проходила не бессимптомно, и при этом не имея возможности нормально тренироваться и поддерживать форму из-за карантина. Несмотря на это, Ярл уверенно выиграл прыжковую часть и обеспечил себе 44-секундный гандикап перед гонкой. Однако под конец первого круга норвежец заблудился на стадионе и вместо коридора на следующий круг свернул в финишный. Пришлось разворачиваться, и на этом Риибер растерял фактически все преимущество над преследователями, которое заработал на трамплине.

Норвежец вернулся в пелотон, вынужденный начинать всю борьбу за золото с нуля. Однако на последнем круге дистанции последствия коронавируса начали сказываться: силы начали покидать норвежского гегемона, он отстал от соперников и в итоге финишировал лишь восьмым. А это означало, что Пекин Ярл Магнус покинул с пустыми руками.

Для самого Риибера это, безусловно, было личной трагедией, однако для рядового болельщика фиаско норвежца было хорошей новостью. Отсутствие в коллекции Ярла олимпийского золота, казалось бы, было гарантией того, что главная звезда двоеборья останется в спорте как минимум на еще один 4-летний цикл. Однако, как мы знаем теперь, такие прогнозы не оправдались. И только сейчас, с высоты января 2025 года, мы можем осознать весь масштаб личной трагедии, которая случилась с норвежцем в Пекине.

Следующий олимпийский цикл ознаменовался для Риибера появлением еще одной хронической проблемы со здоровьем, которая, в конце концов, и заставит его завершить карьеру в возрасте всего 27 лет. Речь идет о постоянных отравлениях и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которые приводили к хроническому обессиливанию и заставляли норвежца часто и надолго выпадать из тренировочного процесса.

На это накладывались и другие проблемы со здоровьем, что доводило Риибера до отчаяния. Настолько, что однажды он уже был в шаге от завершения карьеры. Было это в начале сезона-2023/24, перед стартом которого Ярл долго болел риновирусом. Сам сезон начался для него с падения в прыжковой тренировке и повреждения плеча.

Ярл Магнус Риибер Getty Images

Именно тогда Риибер собирался объявить о немедленном завершении карьеры и обратился к директору Кубка мира по двоеборью Лассе Оттесену с просьбой подыскать ему работу в руководящих структурах Международной лыжной федерации (FIS). Тогда Оттесену удалось отговорить своего соотечественника от столь импульсивных и радикальных решений, однако теперь мы понимаем, что Лассе лишь отсрочил неизбежное.

На протяжении всей своей карьеры Риибер был двоеборцем с явным уклоном в сторону прыжков. Да, на более поздних стадиях карьеры он значительно прибавил и в лыжной гонке, доказав безграничность своего таланта и превратившись в абсолютного универсала без слабых мест. Однако прыжки все же всегда были козырем норвежца.

В пиковой форме (например, во время чемпионата мира 2023 года в Планице) уровень и качество прыжков Риибера на фоне других двоеборцев был настолько космическим, что все активнее ходили разговоры о переходе Ярла в "чистые" прыжки с трамплина. Такой шаг казался крайне логичным: гораздо более популярный и финансово успешный вид спорта, при этом с менее интенсивными физическими нагрузками, что позволяло бы норвежцу маскировать его хронические проблемы со здоровьем.

Ярл Магнус Риибер instagram.com/riiberjarl

Наиболее логичным выглядел сценарий, при котором Риибер остается в двоеборье до конца текущего олимпийского цикла, берет заветное золото на Играх-2026, после чего отправляется покорять чистые прыжки с трамплина. Однако болезнь Крона внесла свои существенные коррективы в жизненный путь гениально одаренного спортсмена, и вынудила его уйти на пенсию в 27 лет.

Ярл на протяжении всей карьеры боролся – и успешно – с огромным количеством травм и проблем со здоровьем. Каким бы великим спортсменом Риибер ни был, все же не стоит забывать, что он – просто живой человек, который не может бороться с обстоятельствами бесконечно. Он устал.

В последние недели норвежский лыжный спорт накрыла целая волна звездных объявлений о завершении карьеры. Сначала – братья Бо, теперь – Риибер, да и Тереза Йохауг продолжает утверждать, что вернулась в спорт лишь на один сезон. Любители терий заговора мгновенно построили на этом конспирологическую версию о том, что у норвежских звезд массово обнаружили допинг, и, чтобы не поднимать шума и не наносить репутационных ударов всему спорту, наложили на них негласный бан, вынудив объявить о завершении карьеры.

Однако все гораздо проще. Все они – живые люди, у всех них есть семьи, с которыми хочется проводить больше времени. Это нормально для всесторонне развитых людей, чья жизнь состоит не только из очков, секунд, кубков и медалей. Вот и Риибер уходит на пенсию, чтобы дать покой своему многострадальному организму и проводить больше времени с близкими.

Однако впереди его еще ждет "последний танец" – домашний чемпионат мира-2025 в Тронхейме. Термин "последний танец" стал очень модным в мире спорта после одноименного документального сериала на Netflix о Майкле Джордане и его последнем сезоне в Чикаго Буллз. Тогда икона мирового баскетбола также завершал карьеру, однако, как оказалось впоследствии, – не окончательно.

Возможно, и Риибер уходит от нас не навсегда? Кто знает. Тренд на возвращение звезд лыжных видов в большой спорт в последние годы прослеживается очень четкий: только в этом сезоне мы стали свидетелями камбеков Марселя Хиршера, Линдси Вонн, Терезы Йохауг и Лукаса Бротена. Не исключено, что и Ярл Магнус однажды вернется – возможно, не в двоеборье, а в чистые прыжки.

По крайней мере, оснований считать такой сценарий вероятным достаточно. Рииберу всего 27 лет, у него есть одна очень важная непокоренная высота в виде олимпийского золота и огромный нереализованный потенциал. Норвежец – возможно, самый одаренный спортсмен, который когда-либо появлялся в лыжных видах спорта. Несмотря на все свои проблемы, он стал живой легендой двоеборья, и, вполне вероятно, мог бы достичь больших успехов и в прыжках с трамплина. Люди такого масштаба таланта рождаются очень нечасто.