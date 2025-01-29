Звездный двоеборец Риибер объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет

Лучший лыжный двоеборец мира, норвежец Ярл Магнус Риибер, объявил о завершении карьеры в конце текущего сезона в возрасте всего 27 лет.

Об этом сообщает NRK.

Риибер признался, что причиной такого решения стала болезнь Крона – хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта.

"Время пришло. Этот сезон будет для меня последним. Я смирился со своими проблемами. У меня болезнь Крона. Это то, с чем я буду вынужден существовать до конца своей жизни. К счастью, есть лекарства, которые мне помогают", – заявил спортсмен.

Риибер – один из величайших двоеборцев в истории. Он 5 раз побеждал в общем зачете Кубка мира и получил рекордные 76 побед на этапах Кубка мира. На его счету – 8 золотых и 3 прыжковые медали чемпионатов мира. На Олимпиадах Ярл Магнус завоевал лишь одну награду – серебро командного турнира на Играх 2018 года в Пхенчхане.

Сейчас Риибер возглавляет общий зачет Кубка мира с 740 очками в активе.

Напомним, ранее о завершении карьеры объявил звездный соотечественник Риибера – биатлонист Йоханнес Бё.