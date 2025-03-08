Марусяк побил рекорд Украины на чемпионатах мира

Украинский прыгун на лыжах Евгений Марусяк разделил с поляком Давидом Кубацким 17 место в личном турнире на большом трамплине на чемпионате мира 2025 года в норвежском Тронхейме.

Это повторение лучшего результата в истории Украины на чемпионатах мира, который установил сам Марусяк в 2023 году в словенской Планице на нормальном трамплине.

Однако уже после подведения итогов были дисквалифицированы Мариус Линдвик (2 место) и Иоганн Фофанг (5 место), которые завершили соревнования выше Марусяка. Таким образом, финальная позиция Евгения стала 15-й, что является новым рекордом для украинских спортсменов на чемпионатах мира.

Другой представитель Украины, Виталий Калиниченко, во вторую попытку не пробился и завершил соревнования на 33-й позиции.

Золото неожиданно завоевал словенец Домен Превц, который на 4,7 балла опередил хозяина соревнований, норвежца Мариуса Линдвика, позже получившего дисквалификацию. Поэтому серебро перешло австрийцу Яну Хёрлю. А бронзу получил японец Рёю Кобаяси.

Напомним, младшая сестра Домена, Ника Превц, вчера, 7 марта, стала чемпионкой на большом трамплине среди женщин.

Итоговые результаты:

Это был предпоследний медальный старт чемпионата мира 2025 года в Тронхейме. Мундиаль завершится в воскресенье, 9 марта, женским марафоном. Начало гонки – в 12:30 по киевскому времени.