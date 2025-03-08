Лыжные гонки. Клэбо стал абсолютным чемпионом мира 2025 года

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо завоевал золото чемпионата мира 2025 года в норвежском Тронхейме в марафоне на 50 км свободным стилем. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира 2025 года, победив в 6 гонках из 6 возможных. Клэбо – первый лыжник в истории, которому покорилось такое достижение.

В марафоне норвежец опередил шведа Вильяма Поромя и своего партнера по команде Симена Хегстада Крюгера.

Украину в этой гонке представлял один спортсмен – Александр Лисогор, который финишировал 46-м с отставанием в 14 минут и 50 секунд. Суммарно до финиша добрались 60 спортсменов.

Итоговые результаты:

Напомним, еще после победы в эстафете в четверг, 6 марта, Клэбо стал самым титулованным лыжником в истории чемпионатов мира.