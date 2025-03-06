Норвежец Йоханнес Клэбо стал самым титулованным лыжником в истории чемпионатов мира.

В четверг, 6 марта, он вместе с партнерами по сборной Норвегии выиграл мужскую эстафету 4х7,5 км. Для Йоханнеса это золото стало пятым в пяти гонках на текущем чемпионате мира в Тронхейме и суммарно 14-м в карьере.

По этому показателю он опередил своего легендарного соотечественника Петтера Нортуга, который в период с 2007 по 2015 год завоевал 13 золотых наград. Теперь Клэбо является самым титулованным лыжником в истории чемпионатов мира среди мужчин.

В медальной таблице лыжных чемпионатов мира за все времена Клебо занимает четвертое место. Он уступает лишь трем женщинам – норвежкам Марит Бьорген и Тереза Йохауг, а также Елене Вяльбе, которая представляла СССР и Россию.

Самые титулованные лыжники в истории чемпионатов мира: