43-летняя легенда прыжков с трамплина выступит на открытии Кубка мира

Легендарный швейцарский прыгун на лыжах с трамплина Симон Амманн выступит на стартовом этапе Кубка мира сезона-2024/25 в норвежском Лиллехаммере.

Об этом сообщает Blick.

Кроме четырехкратного олимпийского чемпиона, главный тренер сборной Швейцарии Руне Велта включил в состав команды Грегора Дешвандена, Киллиана Пайера и Феликса Трунца.

Кубок мира-2024/25 стартует 22 ноября, для Амманна это будет уже 28-й сезон на самом высоком уровне. Прошлую зимнюю кампанию он завершил 52-м в общем зачете с 27 очками в активе. 43-летний швейцарец выигрывал Большой хрустальный глобус в сезоне-2009/10.

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины также выступит на стартовом этапе и до конца декабря пропустит всего один этап – в финской Руке.