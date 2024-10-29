Сборная Украины по прыжкам с трамплина пропустит несколько этапов Кубка мира в сезоне 2024/25.

Об этом в комментарии Суспільне спорт заявил тренер национальной команды Владимир Бощук.

"Во всех Кубках мира, к сожалению, выйти не получится, потому что плотный график, много соревнований в течение двух месяцев. Спортсменам очень тяжело проходить все турниры без какого-либо отдыха или пропусков.

До нового года пропустим соревнования в Руке, а затем, скорее всего, не поедем в Японию, а также пропустим этап в Лахте весной. А так планируем в подавляющем большинстве стартов участвовать, в частности, на чемпионате мира в Тронхейме", – сказал Бощук.

28-й розыгрыш Кубка мира по прыжкам с трамплина начнется 22 ноября в Лиллехаммере, Норвегия. Программа соревнований будет состоять из трех частей на большом трамплине для мужчин и женщин.

Всего в сезоне 2024/25 спортсмены будут соревноваться на 28 этапах Кубка мира, последний из которых состоится 27-30 марта 2025 в Планице, Словения.