Звездный ветеран покидает диван. 30 октября Нортуг проведет первую тренировку на сборах в Италии.

Планетарная звезда лыжного спорта, норвежец Петер Нортуг готовится к открытию лыжного сезона у себя на родине, в Бейстостолене.

По сообщению langrenn.com, в понедельник, 28 октября, на сборах в итальянском Ливиньо легенда лыжни проведет первую тренировку, она запланирована на 17:00. На этом этапе подготовки Нортуг составит компанию звездному партнеру по сборной Йоханнесу Клебо.

Сбор в Ливиньо должен был начаться несколько раньше, но из-за теплой погоды трассы на высоте 1816 метров открылись только в эти выходные.

Ранее Нортуг заявлял, что планирует стартовать на домашнем чемпионате мира в Тронгейме, ведь хочет помочь сборной и популяризировать лыжный спорт, в последние годы ощущающий общий спад.

38-летний лыжник ранее подтвердил, что с 20 по 22 ноября будет стартовать в спринте и в дистанционной гонке в Бейстостолене.

По его мнению, на 10-километровой дистанции вольным стилем ему будет тяжело победить, но в спринте он рассчитывает на приемлемый результат.

Напомним, Петер Нортуг, двукратный олимпийский чемпион, объявил о завершении карьеры в 2018 году.