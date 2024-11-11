Ноябрьская пауза и дисбаланс дисциплин. Что не так с календарем Кубка мира по горным лыжам?

Кубок мира по горным лыжам по традиции стартовал в последний уикенд октября в Зольдене. Однако сегодня на календаре 11 ноября, уже два уикенда подряд "белый цирк" стоит на паузе, и возобновится лишь 16-17 ноября слаломами в Леви. Такой перерыв в почти три недели не способствует целостному восприятию Кубка мира, делая стартовый этап в Зольдене каким-то инородным телом в календаре.

Гигантские слаломы на Реттенбахском леднике появились в качестве такого раннего открытия Кубка мира с сезона-1993/93. В 80-х годах вообще были эксперименты с началом сезона в августе в южном полушарии (Новая Зеландия, Аргентина), однако эту идею признали неудачной и больше к ней не возвращались. В первые годы после появления в календаре Зольден чередовался местом в программе с французским горнолыжным курортом Тинь, однако, начиная с XXI века, австрийская локация закрепилась в статусе безальтернативного места начала сезона.

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Стоит сказать, что сначала перерыв между этапом в Зольдене и основной частью Кубка мира был даже более длительным, и в некоторых годах достигал даже полноценного одного месяца. Однако со временем Международная лыжная федерация (FIS) начала понимать эту проблему и искать способы заполнения этого месячного ноябрьского пробела. С сезона-2006/07 в календаре появился слаломный этап в финском Леви, однако для того, чтобы полностью залатать эту дыру, нужно было еще несколько этапов, и с поисками локаций были большие трудности: у большинства европейских горнолыжных курортов в этот период еще остаются проблемы со снежным покрытием.

Определенные сдвиги в этом вопросе наступили лишь в сезоне-2020/21: в календаре появился этап в параллельной дисциплине в другой австрийской локации, Лех/Цюрсе. Однако его появление пришлось на то время, когда в FIS наконец начали понимать, что параллельные виды в Кубке мира просто не нужны, и всего через два года этап в Лех/Цюрсе из программы исчез.

В то же время начала зарождаться новая супермасштабная идея: первый в истории трансграничный скоростной спуск между швейцарским Церматтом и итальянской Червинией, у подножия легендарного Маттерхорна – чрезвычайно живописной вершины и одного из главных символов Альп. Планировалось проводить по два скоростных спуска у мужчин и женщин на трассе "Гран Бекка" в два разных уикенда, что практически полностью решало бы проблему паузы между Зольденом и основной частью сезона.

Но "Speed Opening" в Червинии оказался одной из тех идей, которые выглядят прекрасно в теории, однако гораздо хуже – на практике. На таких высотах в Альпах в начале ноября погода очень нестабильна. В результате за два сезона (2022/23 и 2023/24) из 8 запланированных гонок на "Гран Бекка" не удалось провести ни одну: в первый год помешало отсутствие снега, а в прошлом сезоне – его чрезмерное количество в сочетании с сильными ветрами.

В итоге идея с гонками в Церматте/Червинии в ноябре была похоронена в зародыше. Но не окончательно: теперь есть планы проводить эту гонку исключительно на территории Италии, и не в начале, а в конце сезона. Правда, не совсем понятно, как эта идея будет сочетаться с традиционным форматом финалов Кубка мира, где в одной локации соревнуются во всех основных дисциплинах сразу. Да и насчет того, что весной погодные условия будут более благоприятными, чем в ноябре, есть сомнения: из-за большой высоты над уровнем моря и особенностей местности (отсутствие растительности, что приводит к сильным ветрам) данная трасса чрезвычайно метеозависима.

Думаю, неудачная попытка реализовать идею с Червинией/Церматтом позволит вынести один очень важный урок: проведение соревнований в скоростных дисциплинах в первой половине ноября практически невозможно. А это значит, что пробел в календаре стоит заполнять техническими видами: они менее метеозависимы и требуют гораздо меньшего количества снега для проведения соревнований.

И FIS уже начал двигаться в этом направлении: в прошлом сезоне в календаре появился мужской слалом в Гургле, в этом году там будут соревноваться и женщины. В свою очередь, мужчины после четырехлетнего перерыва возвращаются в Леви, где в последнее время соревновались только представительницы прекрасного поля. Думаю, найти еще одну-две локации для технических этапов на первую половину ноября не будет большой проблемой. Однако это подводит нас к главной проблеме календаря Кубка мира: дисбалансу дисциплин.

x.com/fisalpine

Уже на протяжении многих лет технических стартов на Кубке мира значительно больше, чем скоростных, что ставит мастеров последних в очень неблагоприятное положение с точки зрения борьбы за Большой хрустальный глобус (БХГ). Особенно ярко это проявлялось в период доминирования Марселя Хиршера. Безусловно, в последние годы своей 8-летней гегемонии великий австриец (а теперь – нидерландец) тотально доминировал в Кубке мира и выигрывал общий зачет с огромным отрывом. Однако ранние годы победной серии Хиршера были довольно конкурентными с точки зрения борьбы за генеральную классификацию, опережал Марсель именно скоростников (Акселя Лунда Свиндала, Кьетиля Янсруда, Беата Фойца), поэтому вполне можно говорить о том, что в те сезоны именно фактор дисбаланса в календаре становился решающим в борьбе за БХГ.

Несколько лет назад в FIS попытались решить эту проблему, и в базовый вариант календаря закладывали практически равное количество стартов в скоростных и технических видах. Однако, поскольку соревнования в скоростных дисциплинах гораздо более метеозависимы, в течение сезона ряд гонок в скоростном спуске и супергиганте отменялись, и перекос в сторону технических видов возвращался.

Стоит сказать, сами представители скоростных дисциплин также не способствуют улучшению ситуации для себя. В этом плане очень показательным был тот скандал, который возник в январе текущего года во время этапа в Венгене. Напомним, на легендарном "Лауберхорне" тяжелые травмы получили две звезды экстра-класса: Алекси Пинтуро и Александер Омодт Килде. В Венгене тогда состоялось три старта в скоростных видах подряд: к двум запланированным изначально добавили еще один скоростной спуск, который был отменен на старте сезона в Бивер Крике.

Тяжелые падения Пинтуро и Килде их коллеги по скоростным видам объясняли усталостью от трех соревновательных дней подряд, не обращая внимание на то, что француз упал лишь во второй из трех гонок в этой серии, а норвежец ехал с небольшой болезнью, которая, безусловно, приводила к повышенной утомляемости. Массовые протесты скоростников разгневали руководство горнолыжного Кубка мира, которое объявило о том, что до конца сезона-2023/24 ни одна из отмененных гонок не будет перенесена на другую дату и в другую локацию. И пока не известно, не планируют ли они продолжать придерживаться этой линии и в новом сезоне.

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Откровенно говоря, в этой ситуации удивляет поведение обеих сторон. Сами скоростники, которые столько лет жаловались на дисбаланс календаря и требовали равенства, теперь собственноручно поспособствовали возвращению перекоса в сторону технических дисциплин, руководствуясь не трезвым умом, а эмоциями: безусловно, переживания за травмированных коллег можно понять, однако это не повод игнорировать абсолютно объективные обстоятельства, которые поспособствовали падениям Пинтуро и Килде. Ну а директор мужского Кубка мира Маркус Вальдер решил действовать по простейшему принципу "лучшее средство от перхоти – это гильотина", вместо того, чтобы искать какие-то конструктивные пути решения данной проблемы.

А существуют ли способы решения этой проблемы на самом деле? Думаю, что да. Курс на заполнение ноябрьской паузы техническими видами, выбранный FIS, вполне верный. Да, он может привести к усилению перекоса в сторону технических видов, однако этого можно избежать, если убрать некоторые старты в слаломе и гиганте в дальнейшей части сезона.

Если рассматривать мужской Кубок мира, то, конечно, трогать такие культовые этапы, как Альта Бадия, Мадонна ди Кампильо, Адельбоден, Венген, Китцбюэль или Шладминг никто не будет, однако исчезновение Краньской Горы или Хафьелла из календаря трагедией точно бы не стало. А декабрьский этап в Валь д'Изере вполне можно было бы из технического превратить в скоростной – необходимые трассы на этом французском курорте есть. Что касается женского Кубка мира, то здесь календарь еще более гибкий, поскольку неприкосновенных культовых этапов, которые ни при каких обстоятельствах не будут исключать из программы, у девушек значительно меньше.

Конечно, перегрузка техническими видами старта сезона и меньшее их количество в дальнейшем разбалансирует календарь внутри самих технических дисциплин: слаломисты будут очень активно соревноваться на старте сезона, после чего могут на длительные отрезки выпадать из соревновательного ритма. Безусловно, это также проблема, однако, по моему мнению, значительно меньшая, чем дисбаланс дисциплин.

x.com/fisalpine

Как показала практика предыдущих нескольких сезонов, даже равное количество стартов во всех дисциплинах в начальной версии календаря не гарантирует сохранения этого баланса в итоге: скоростные виды более метеозависимы, и в течение сезона несколько стартов в супергиганте или скоростном спуске почти гарантированно будут отменены. Поэтому в идеале для сохранения баланса в базовой версии календаря стартов в скоростных видах должно быть даже несколько больше, чем технических: изначально надо закладывать высокую вероятность отмены части стартов в супергиганте или даунхилле.

Впрочем, такой ход очень непростой в реализации. Во-первых, скоростные виды сложные и недешевые в организации, и найти достаточное количество локаций для проведения большего количества стартов будет трудно. Поэтому существуют другие, регламентные способы обеспечения баланса. Один из них – вычеркивание для каждого спортсмена нескольких худших результатов в технических дисциплинах по образцу биатлонного Кубка мира. Однако, такая система не очень нравится простым болельщикам – она сложная для понимания и ведения подсчетов в конце сезона: недаром в биатлоне недавно от нее отказались.

x.com/fisalpine

Поэтому, как по мне, лучшим способом решения этой проблемы является следующий вариант. Ни для кого не секрет, что в Кубке мира, особенно мужском, есть несколько самых престижных и наиболее культовых стартов в скоростных видах – Венген, Китцбюэль, Бормио. Причем, это не просто самые престижные, но и самые сложные трассы в календаре. За гонки на этих этапах можно было бы начислять двойные очки в общий зачет. Организаторы Кубка мира уже давно не занимаются лицемерием и не пытаются донести месседж о том, что все этапы одинаково ценны и важны. На этих самых престижных этапах повышенные призовые по сравнению с рядовыми этапами Кубка мира. И, если такое неравенство считается вполне приемлемым в финансовой стороне вопроса, то в чем проблема создать его и в начислении очков в общий зачет?