Хиршер и Бротен возвращаются, конкуренты Одерматта и Шиффрин травмированы. Превью горнолыжного сезона

В последний уик-энд октября гигантскими слаломами на Реттенбахском леднике в австрийском Зольдене по традиции стартует новый сезон Кубка мира по горнолыжному спорту, который станет 59-м в истории. Женщины первыми вступят в борьбу в субботу, 26 октября, а на следующий день на старт выйдут мужчины.

Изменения в календаре, по сравнению с прошлым сезоном, есть. Эксперимент со "Speed Opening" в начале ноября швейцарско-итальянскими скоростными спусками в Церматте/Червинии был признан неудачным (за два года из-за плохих погодных условий не удалось провести ни одну из запланированных 8 гонок), и данную локацию из календаря убрали.

Впервые за 5 лет на слаломной трассе в Леви в ноябре будут соревноваться не только женщины, но и мужчины. В то же время, в австрийском Гургле, который в прошлом сезоне впервые принимал соревнования Кубка мира, в этом году состоится не только мужской, но и женский слалом. Классический мужской ночной слалом в Мадонна ди Кампильо переместился в календаре с предрождественского периода на начало января. В конце сезона мужчин ждет связка с двух подряд норвежских этапов: к традиционным скоростным соревнованиям в Квитфьелле добавился технический этап на другой трассе Олимпиады-1994 – в соседнем Хафьелле.

x.com/fisalpine

У женщин декабрьское североамериканское турне будет состоять из трех уикендов вместо привычных двух: Киллингтон, Бивер Крик и Мон Тремблан, который, начиная с прошлого сезона, занял в календаре место Лейк Луиса. У мужчин декабрьское североамериканское турне, напротив, будет состоять только из одного этапа – в Бивер Крике. К слову, женщины на скоростной трассе "Birds of Prey" будут соревноваться впервые в истории - раньше здесь выступали только мужчины. Кубок мира вернется в США в марте на финал сезона в Сан Вэлли.

Хайлайтом сезона станет чемпионат мира в австрийском Заальбах-Хинтерглемме, который пройдет с 4 по 16 февраля. Уже после мундиаля женщины посетят две не очень привычные итальянские локации – Сестриере и Ла Туиле.

x.com/fisalpine

Суммарно в мужском Кубке мира запланировано 38 личных стартов в 19 разных локациях, у женщин – 37 соревнований в 20 локациях. Дисбаланс в сторону технических дисциплин снова присутствует. У мужчин запланировано 17 стартов в скоростных видах против 21 в технических, у женщин – 17 против 20. И, поскольку скоростные гонки более чувствительны к прихотям погоды, по ходу сезона, скорее всего, этот перекос станет еще более ощутимым.

Действующие лица

Мужчины

Фаворит

В статусе безоговорочного фаворита №1 к старту нового сезона подходит обладатель Кубка мира последних трех лет, Марко Одерматт. Причем с каждым годом доминирование швейцарца становится все более ярко выраженным. И пусть даже в прошлом сезоне он не побил собственный рекорд по набранным очкам (1947 против 2042 в сезоне-2022/23), кроме Большого хрустального глобуса (БХГ) взял еще и три малых – во всех дисциплинах, кроме слалома.

Наиболее безраздельно Одерматт доминировал в гиганте, где выдал серию из 12 побед подряд, совсем чуть-чуть не дотянувшись до рекорда Ингемара Стенмарка в 14 побед. Настораживать Марко может разве что тот факт, что победная серия прервалась на финале сезона в Заальбах-Хинтерглемме, на трассе предстоящего чемпионата мира 2025 года.

В целом, как бы ни хотелось высосать интригу из пальца, объективно говоря, кроме возможных форс-мажоров (а, стоит сказать, в этом плане Одерматту в последние годы везло, и серьезных травм, в отличие от большинства коллег, он избегал) нет никаких реальных причин, которые могут помешать швейцарцу выиграть Кубок мира в четвертый раз подряд.

Марко Одерматт instagram.com/marcoodermatt

Вторым в общем зачете в прошлом сезоне благодаря блестящей форме под конец зимней кампании финишировал партнер Одерматта по сборной Лоик Мейяр. Талантливый швейцарец в возрасте 27 лет наконец-то начал оправдывать все выданные ему еще в юниорские годы авансы, и из вечно перспективного превратился в звезду первой величины. Лоик начал побеждать и регулярно попадать на подиум не только в технических видах, но и супергиганте, где дважды финишировал в топ-3 в последних трех гонках сезона. Бросить реальный вызов Одерматту в борьбе за БХГ Мейяру будет крайне тяжело, однако быть одним из первых в очереди на случай форс-мажора у партнера по команде ему вполне по силам.

Что касается остальных швейцарцев, то стоит отметить, что пропускает сезон скоростник Нильс Хинтерманн – у него обнаружили рак лимфоузлов. Заболевание удалось диагностировать на ранней стадии, поэтому прогнозы врачей оптимистичны – Нильс надеется вернуться в олимпийском сезоне-2025/26. Одним из открытий прошлой зимней кампании стал другой специалист скоростных дисциплин, Франьо Фон Алльмен, который уже успел даже впервые подняться на подиум на Кубке мира. Учитывая, что прошлый сезон фактически был для него дебютным на Кубке мира, от 23-летнего экс-призера юниорских чемпионатов мира можно ожидать дальнейшего прогресса.

В возрасте 34 лет внезапно выдал свой лучший сезон в карьере Томас Тумлер, который в последних пяти гигантах сезона не опускался ниже восьмого места, а на финале в Заальбахе, на трассе чемпионата мира, даже впервые за 6 лет поднялся на подиум в своей основной дисциплине. Крепкими середняками можно назвать Джастина Муризье, Джино Кавицеля и мастера супергиганта Стефана Рогентина.

Даниэль Юле в прошлом сезоне одержал эпическую победу в слаломе в Шамони, прорвавшись с 30-го места после первой попытки, однако его общий уровень по сезону был далеко не лучшим. На спаде находятся карьеры опытных слаломистов Луки Эрни и Рамона Ценхойзерна .

Главная угроза

Едва ли не единственным гонщиком, который теоретически может навязать Одерматту борьбу в общем зачете, является Сиприен Сарразен . В возрасте 29 лет француз внезапно совершил просто колоссальный качественный скачок и превратился в лучшего скоростника мира наряду с Одерматтом. Лишь травма под конец сезона не позволила ему побороться за Малый хрустальный глобус (МХГ) в скоростном спуске и привела к падению со второго на пятое место в общем зачете.

Судя по всему, в новой зимней кампании Сарразен действительно попытается сразиться со швейцарским гегемоном за генеральную классификацию, поскольку Сиприен выступит в гиганте на открытии сезона в Зольдене – вероятно, он планирует участвовать в соревнованиях в данном виде регулярно. При этом гигант не является для него неизведанной территорией: раньше француз регулярно выступал в этой дисциплине, определенное время она даже была его основной.

Сіпрієн Сарразен instagram.com/cyprien_sarrazin

А вот многолетний лидер сборной Франции Алекси Пинтуро открытие сезона в Зольдене пропустит. В январе текущего года он порвал крестообразные связки колена на этапе в Венгене и начал тренироваться на лыжах только в конце августа. Поскольку подготовка к сезону шла с существенным опозданием, вместо выступления в Зольдене Пинтуро будет усиленно тренироваться, чтобы быть конкурентоспособным на следующих стартах. Что касается меню дисциплин, в которых Алекси планирует выступать, то здесь он будет придерживаться прошлогодней программы: гигант плюс скоростные виды, от слалома француз отказался.

Что касается слалома, то здесь у Франции все надежды на олимпийского чемпиона Пекина Клемана Ноэля. Он всегда был очень нестабильным, однако многие годы считалось, что по своему потенциалу именно он является самым быстрым слаломистом мира, и, когда Клеману удается избежать грубых ошибок – противостоять ему очень трудно. Однако в прошлом сезоне статус Ноэля как потенциально лучшего слаломиста мира стал вызывать небезосновательные сомнения, и французу придется постараться восстановить свое реноме. Попытки расширить свою специализацию и начать практиковать гигант на фоне неудач в слаломе выглядели неуместными.

Австрия

Непростые времена переживает сборная Австрии, пусть в мужской команде дела и не столь плохи, как у женщин. В прошлом сезоне реальной угрозой Одерматту выглядел Марко Шварц. Бывший обладатель Малого Кубка мира в слаломе превратился в настоящего универсала, способного подниматься на подиум во всех четырех дисциплинах. И это приносило свои плоды: именно Шварц в прошлом сезоне пошел на рождественскую паузу в статусе лидера общего зачета.

К сожалению, сразу после нее во время скоростного спуска в Бормио Марко упал и порвал крестообразные связки колена – интрига в Кубке мира была похоронена в мгновение ока. Восстановление после столь тяжелой травмы проходило непросто, а летом к этому добавились и проблемы со спиной. В начале сентября Шварц перенес операцию на межпозвонковом диске и заявил, что форсировать свое восстановление не хочет, даже невзирая на домашний чемпионат мира в феврале. Поэтому, ни о какой борьбе за общий зачет этого сезона речь идти не может – вообще не факт, что мы хоть раз увидим Марко на старте гонки.

Мануель Феллер instagram.com/manuel.feller.official

В отсутствие Шварца лидером сборной Австрии стал Мануэль Феллер. 32-летний австриец, который на протяжении всей своей карьеры был олицетворением нестабильности, внезапно перевоплотился и завоевал Малый Кубок мира в слаломе. В скоростных видах главные надежды связаны с Винсентом Крихмайром, а также с Рафаэлем Хаазером, способным бороться за самые высокие места в супергиганте.

После внезапного взлета в сезоне-2021/22 Йоханнес Штрольц прошедшую зимнюю кампанию провалил, вернувшись на тот уровень, на котором он привык находиться в большей части своей карьеры. Михаэль Матт на старте прошлого сезона в Гургле впервые за почти 5 лет поднялся на подиум в слаломе, однако это оказалось лишь разовой вспышкой, а не систематическим возвращением на пиковый уровень 6-7-летней давности.

Норвегия

Не сможет рассчитывать на своего лидера и сборная Норвегии. Как и Пинтуро, Александр Омодт Килде получил тяжелую травму в Венгене. Вывих плеча и глубокая рана ноги – на первый взгляд казалось, что для норвежца восстановление будет гораздо проще, чем для француза или Марко Шварца. Уже в июне он снова встал на лыжи, однако в конце июля у Килде обнаружили инфекцию в плече. Потребовались еще две операции, длительный курс антибиотиков, но и это не помогло. За несколько дней до старта сезона Килде объявил, что зимнюю кампанию-2024/25 пропускает – нужно еще одно хирургическое вмешательство.

Впрочем, с подменой лидера у норвежцев полный порядок. Прежде всего, это опытный Хенрик Кристоферсен. Прошлый сезон для него был неоднозначным. С одной стороны – чемпион мира в слаломе постоянно жаловался на то, что не может показывать максимальные скорости из-за того, что ему не удается подобрать оптимальные настройки для своих новых лыж Van Deer (это при том, что на инвентаре этого бренда он проводил уже второй сезон), и только дважды поднялся на подиум на Кубке мира.

С другой стороны, Кристоферсен был очень стабилен, и, несмотря на всего два подиума, финишировал четвертым в общем зачете. Если за лето Хенрик сумел разобраться со своим инвентарем – с такой стабильностью ему вполне по силам взять Малый Кубок мира в слаломе и финишировать в топ-3 генеральной классификации.

Хенрік Крістофферсен instagram.com/h_kristoffersen

Есть у Норвегии и сильное молодое поколение технарей: Атле Ли Макграт и двукратный чемпион мира среди юниоров, Александер Стеен Ольсен. На счету обоих уже есть победы на этапах Кубка мира, если добавить в стабильности – то можно бороться за самые высокие места в общем зачете. Лучшим оказался прошлый сезон в карьере 27-летнего Тимона Хаугана. Не забываем и о ветеране Себастьяне Фосса-Солевоге, хотя он в последние несколько лет только деградирует.

Италия

Не лучшие времена переживает сборная Италии. Да, Доминик Парис остается одним из лучших скоростников мира, способным каждый сезон одерживать несколько побед, причем, в основном на самых престижных этапах Кубка мира. Однако лидер "Скуадры Адзурры" уже не выглядит претендентом на самые высокие места в общем зачете, как это было в сезоне-2018/19 до тяжелой травмы колена.

Домінік Паріс instagram.com/dominikparis

Прибавили в последние два сезона еще два скоростника, Маттиа Кассе и Гульельмо Боска, причем оба сделали это в возрасте 30+ лет. На отдельных стартах в скоростном спуске способен бороться за подиумы и Флориан Шидер.

А вот с техническими дисциплинами у итальянцев все гораздо хуже. Гигантист Лука Де Алипрандини, несмотря на сенсационное серебро домашнего ЧМ-2021, глобально так и остался гонщиком второго эшелона. Главной молодой надеждой является Филиппо Делла Вите , однако он менее чем за две недели до открытия сезона сломал большой палец руки. Его участие в стартовом этапе в Зольдене до последнего было под вопросом.

Алекс Винатцер считался суперталантом на молодежном уровне, однако среди взрослых стать элитным слаломистом так пока и не смог – катастрофически не хватает стабильности. При этом в предыдущие два сезона Алекс начал ходить гигант, по ходу предыдущей кампании добился в этой дисциплине значительного прогресса и уже несколько раз был на подступах по подиуму. По состоянию на конец прошедшего сезона именно гигант уже можно было называть его коронным видом.

Другие

С национальным разнообразием в мужских горных лыжах все хорошо. Свой лучший сезон провел немец Линус Штрассер, который в январе выиграл два подряд суперпрестижных слалома – в Китцбюэле и Шладминге – и финишировал вторым в слаломном зачете Кубка мира. Есть у немцев и серьезная кадровая потеря перед стартом сезона: в связи с митохондриальной дисфункцией не раньше января появится на старте опытный скоростник Андреас Зандер.

Способны бороться за высокие места в слаломе также представители экзотических по горнолыжным меркам стран – опытный британец Дэйв Райдинг и болгарин Альберт Попов . Открытием сезона-2022/23 стал грек Эй Джей Гиннис , однако прошедшую кампанию он провалил, ни разу не поднявшись выше 9-го места. Катастрофически нестабилен Кристофер Якобсен по ходу прошлого сезона выдал необычную для себя серию из четырех доездов до финиша подряд, и однажды даже поднялся на подиум. Потенциал у 30-летнего шведа очень высок, поэтому периодически бороться за призовые места ему по силам.

В гиганте остаются гонщиками топ-уровня словенец Жан Краньец и хорват Филипп Зубчич. Последний при этом еще и регулярно набирает очки в слаломе, и способен в очередной раз финишировать в топ-10 общего зачета. В целом, уровень конкуренции в мужском гиганте в прошлом сезоне был не очень высоким, и несколько элитных гонщиков были по своему уровню на голову выше остальных.

Жан Краньєц і Філіп Зубчіч instagram.com/filipzubcic10

Периодически нарушителем спокойствия в этой дисциплине был андорец Жоан Верду, которому удалось дважды подняться на подиум – на первом и последнем гиганте сезона. Менее чем на две недели до старта новой кампании во время тренировки на Реттенбахском леднике он повредил свое многострадальное правое колено, на котором перенес уже три операции. Ничего серьезного, но старт в Зольдене долгое время был под вопросом.

Североамериканские сборные сейчас, возможно, не имеют в своем составе суперзвезд уровня типа Боде Миллера или Теда Лигети, но сильных гонщиков там достаточно. В Канаде это прежде всего скоростники Джеймс Кроуфорд и Николас Александер. Первый за счет своего большего универсализма (кроме скоростных видов, он также выступает в гиганте) имеет более высокие шансы в общем зачете.

США в скоростных видах рассчитывает, прежде всего, на Райана Кокрана-Зигле и Брюса Беннетта. Первый из них надеется вернуться к уровню 3-4-летней давности, второй способен удивить на отдельных стартах, в первую очередь – на своем любимом "Саслонге" в Валь Гардене. В технических видах ставка на некогда очень талантливого Ривера Радамуса , который в прошлом сезоне на домашнем этапе в Палисейдс Тахо наконец добрался до первого подиума на Кубке мира.

Большие возвращения

Новый сезон будет очень интригующим прежде всего из-за двух очень громких возвращений – Марселя Хиршера и Лукаса Бротена. Камбэк легендарного австрийца получился, без преувеличения, сенсационным. Безусловно, когда Марсель завершил карьеру в 2019 году в возрасте всего 30 лет, были мнения о том, что это слишком рано и что он еще может вернуться – например, на олимпийский сезон-2021/22. Однако в 2024 году вопрос возвращения Хиршера, казалось, уже давно перестал быть актуальным. Но 8-кратный обладатель БХГ все-таки вернулся, хотя этот камбэк больше продиктован не спортивными амбициями, а желанием продвигать свою марку лыж Van Deer.

По возвращении Хиршер будет выступать под флагом Нидерландов, откуда родом его мама. Может ли один из лучших горнолыжников в истории быть конкурентоспособным на топ-уровне в 35-летнем возрасте после пропуска 5 лет? В этом есть большие сомнения, на которые наталкивает как логика, так и инсайды, которые просочились из тренировочного лагеря Марселя за две недели до старта сезона. В контрольной тренировке в гиганте он якобы проиграл звездной новозеландке Элис Робинсон.

Сам Хиршер эти слухи опроверг, однако заявил, что попадание в топ-15 сейчас нереально, и от желаемого уровня его отделяет 4 секунды. Форма явно далека от лучших образцов Марселя, поэтому его участие в открытии сезона в Зольдене до последнего было под вопросом.

Марсель Хіршер instagram.com/marcel__hirscher

А вот возвращение Лукаса Бротена откровенно читалось. В сезоне-2022/23 норвежец завоевал МХГ в слаломе, однако перед стартом прошлой зимней кампании шокировал всех своим заявлением о завершении карьеры в возрасте 23 лет. Такое решение Бротена было вызвано продолжительным конфликтом с Норвежской лыжной федерацией относительно возможности выступать с логотипами личных, а не командных спонсоров.

Поначалу казалось, что это просто блеф от Лукаса, однако его намерения оказались совершенно серьезными. Впрочем, уже тогда было очевидно, что Бротен ушел не навсегда, а, по всей вероятности, вернется через год – либо найдя компромисс с Норвежской лыжной федерацией, либо с новым спортивным гражданством. Лукас выбрал второй вариант, и будет выступать под экзотическим для горных лыж бразильским флагом. Как и в случае с Хиршером, это связано с тем, что мать спортсмена родом из этой страны. В реальности никакой сборной Бразилии по горнолыжному спорту, конечно, не существует: Бротен тренируется все в той же Норвегии, просто со своей персональной командой и полной свободой выбора личных спонсоров.

И в то, что возвращение Лукаса будет успешным, охотно верится. Здесь и младший возраст, и только годичный перерыв, и статус одного из лучших технарей мира на момент завершения карьеры. Возможно, Бротену понадобится несколько гонок для того, чтобы снова почувствовать соревновательный ритм, однако вполне вероятно, что уже в сезоне-2024/25 он будет приносить Бразилии победы на Кубке мира и будет бороться за МКГ в слаломе.

Женщины

Чемпион

В статусе действующего чемпиона на старт выходит Лара Гут-Бехрами. В прошлом сезоне швейцарка воспользовалась травмой Микаэлы Шиффрин и спустя 8 лет завоевала свой второй в карьере БХГ. Защитить свой титул Ларе будет непросто, учитывая, что американка подходит к старту сезона в полной боевой готовности.

Гут-Бехрами способна регулярно бороться за победы в трех дисциплинах (во всех, кроме слалома), однако не всегда одновременно: чаще всего у нее проседает скоростной спуск. Именно этот компонент, очевидно, швейцарка и решила подтянуть в межсезонье: она прекратила сотрудничество со своим тренером Алехо Эрвасом (тот перешел в команду Марко Одерматта) и готовилась к сезону под руководством экс-тренера Софьи Годжи Флавио Ди Джорджо.

Безусловно, Лара не будет фаворитом №1 в борьбе за БХГ, однако шансы защитить титул у нее есть и не только в случае новой травмы Шиффрин. Отметим, что осенью она в тяжелой форме переболела гриппом и подходит к старту в Зольдене не в оптимальной готовности.

Лара Гут-Бехрамі

Прошлый сезон не был рекордным в плане количества травм, однако оказался аномальным с точки зрения повреждений именно топовых горнолыжниц. Пострадала от этого явления и сборная Швейцарии. В декабре поочередно сломались звездная скоростница Корин Сутер (разрыв крестообразной связки колена) и слаломистка Венди Холденер, у которой была травма лодыжки. Повреждение последней было не столь серьезным с точки зрения продолжительности процесса восстановления, а вот Сутер начала тренироваться только в середине августа и заявила, что форсировать свою форму не собирается. Скорее всего, Коринн мы увидим на первых скоростных стартах сезона, однако, по всей вероятности, оптимальную форму она наберет не сразу.

Неоднократно неудачно начинала сезон Мишель Гизин , причем не всегда это было связано с какими-то объективными причинами. Именно поэтому швейцарке, при всем ее универсализме, трудно рассчитывать на что-то большее, чем место во второй половине топ-10 общего зачета. Когда-то очень перспективная Камиль Раст в прошлом сезоне наконец-то начала оправдывать выданные когда-то авансы, и теперь надеется наконец добраться до первого в карьере подиума на Кубке мира – на подступах к топ-3 в прошлом сезоне она бывала неоднократно.

Надеется пройти этот же путь и еще одна "вечно молодая и талантливая" Мелани Мейяр, хотя ее возможности перманентно сковывают проблемы с коленом. В скоростных видах надежды Швейцарии, кроме Гут-Бехрами и Сутер, связаны также с Ясмин Флюри, у которой супергигант заметно отстает от даунхила.

Фаворит

Претендентом №1 на БХГ, безусловно, является Микаэла Шифрин – в оптимальных кондициях большая американка была и остается сильнейшей горнолыжницей мира по своему потенциалу. К старту сезона она подходит с 97 победами на Кубке мира и имеет отличные шансы отпраздновать юбилей еще в календарном 2024 году.

Что касается расписания стартов Шифрин, то она не хочет беспощадно эксплуатировать себя и не планирует выступать в скоростном спуске, ограничившись только супергигантом и техническими видами. При отсутствии травм и болезней этого оказаться вполне достаточно для завоевания пятого в карьере БХГ.

Мікаела Шиффрін instagram.com/mikaelashiffrin

Кроме Шиффрин, в технических видах США может рассчитывать также на Полу Мольцан, которая в предыдущие два сезона по разу поднималась на подиум в слаломе. В скоростных видах надежды США связаны с Жаклин Уайлз, которая в прошлом сезоне впервые за 6 лет попала в топ-3 на Кубке мира, и на возвращение Бризи Джонсон, у которой в декабре истечет срок годичной дисквалификации за пропуск допинг-тестов.

Звездные итальянки

Наряду со Швейцарией, сильнейшей командой современности является сборная Италии. Федерика Бриньоне в прошлом сезоне вполне могла бы опередить Гут-Бехрами в борьбе за общий зачет, если бы не проседание формы в середине зимней кампании, связанное с болезнью. И несмотря на 34-летний возраст, итальянка к старту нового сезона подходит в статусе одного из главных фаворитов.

А вот для Марты Бассино прошлый сезон оказался неудачным, особенно это касается ее профильной дисциплины, гиганта, где она за зимнюю кампанию 2023/24 годов ни разу не поднялась на подиум. Постепенно специализация Марты начинает смещаться в сторону скоростных видов, однако там ее возможности заметно сковывает фактор скромных антропометрических данных: на некоторых суперскоростных и силовых трассах у нее шансов на призовые места нет даже при абсолютно чистом с технической точки зрения прокате. Поэтому, без возвращения на пиковый уровень в гиганте рассчитывать на самые высокие места в общем зачете Бассино не стоит.

Туманными выглядят перспективы лучшей скоростницы современности, Софьи Годжи. В прошлом сезоне она снова не избежала серьезной травмы – на этот раз пострадала стопа. Годже уже неоднократно удавалось успешно и быстро возвращаться на самый высокий уровень, однако сама она признается, что на этот раз реабилитация давалась ей труднее, чем когда-либо раньше.

Соф'я Годжа instagram.com/iamsofiagoggia

На первых скоростных стартах сезона в Бивер Крике мы ее, скорее всего, увидим, вопрос лишь в какой форме. В прошлом году Софья решила вспомнить молодость: снова активно работала над гигантом и добилась в этом больших успехов: до травмы ее возвращение на подиум в этой дисциплине назревало. Сейчас же Годже не до гиганта – здесь бы, для начала, хоть в родных скоростных видах на привычный уровень вернуться. Поэтому на открытии сезона в Зольдене мы ее не увидим, а в общем зачете шансы Софьи не слишком высоки. Еще одна классная скоростница, Элена Куртони, пропустила практически весь прошлый сезон из-за перелома крестцовой кости, и надеется со временем вернуться на уровень образца сезона-2022/23, который стал для нее лучшим в карьере.

Кризисная Австрия

Очень непростое время переживает сейчас сборная Австрии, особенно ее техническая часть. Там у команды целая плеяда достаточно сильных по потенциалу спортсменок во главе со звездной Катариной Линсбергер , однако большинство из них переживают глубокий спад в карьере. Не помогла даже полная перезагрузка тренерского штаба перед стартом в прошлом сезоне.

У многих этот спад связан и с последствиями ряда тяжелых травм. Стефани Бруннер в 2016-2019 годах была одной из самых перспективных гигантисток мира, однако четыре разрыва крестообразных связок колена заметно подрезали ей крылья, и вернуться на прежний уровень она не может. Еще один специалист гиганта, Элизабер Каппаурер, в сезоне-2022/23 впервые за 5 лет снова начала набирать очки в Кубке мира, пережив черную полосу с 6 переломов ноги за полтора года, однако за две с половиной недели до старта нового сезона травмировала колено на тренировке в Зольдене. Каппаурер пропустит 5-6 недель и надеется вернуться в гонки на этапе в Киллингтоне в конце ноября.

Корнелія Хюттер instagram.com/connyhuetter

Со скоростными видами в Австрии все не так уж плохо. Корнелия Хюттер издала свой лучший сезон в карьере, завоевав МХГ в скоростном спуске и замкнув топ-5 общего зачета. Сильные результаты демонстрируют также Стефани Венир и Мириам Пухнер, которые в удачные для себя дни способны бороться даже за победу.

Другие

На протяжении многих лет главной соперницей Шифрин – как в слаломе, так и в общем зачете – была Петра Влхова. Все это время тяжелые травмы обходили звездную словачку стороной, однако в прошлом сезоне не повезло и ей: разрыв крестообразных связок колена на домашнем этапе в Ясной, связанный, в значительной степени, с плохой подготовкой снежного полотна трассы.

Восстановление проходит непросто, Влхова уже объявила о том, что стартовую часть нового сезона пропустит и вернется в гонки, скорее всего, только в декабре. Это вычеркивает ее из числа претенденток на общий зачет и создает дополнительные проблемы потенциальным соперницам Шиффрин: не будет главной конкурентки, которая отбирала у нее немало очков в слаломе. Учитывая, насколько трудно в современных женских горных лыжах спортсменкам дается возвращение после разрыва "крестов", далеко не факт, что камбек Петры сразу получится успешным.

После неудачного периода в карьере Элис Робинсон в прошлой зимней кампании она не просто вернулась на свой пиковый уровень, но и вообще выдала самый урожайный по количеству подиумов сезон в карьере – 5 штук. При этом новозеландка добавила в супергиганте, все активнее ходит скоростной спуск – хорошие шансы впервые завершить Кубок мира в топ-10 общего зачета. В предыдущие годы Робинсон, как правило, очень сильно начинала и завершала сезон, поэтому ждем от нее успехов уже в Зольдене.

Еліс Робінсон instagram.com/alicerobins0n

Лидером сборной Швеции остается опытная Сара Хектор, которая, оставаясь на топ-уровне в гиганте, добавляет в слаломе. Ее многолетняя партнерша по команде, чистая слаломистка Анна Свенн-Ларссон, ужасно начинала прошлый сезон, однако добавила во второй его половине и одержала вторую в карьере победу на Кубке мира.

Есть у шведок и талантливое молодое поколение в технических дисциплинах – это Ханна Аронссон Элфманн и Корнелия Элунд. Более талантлива трехкратная чемпионка мира среди юниоров, Аронссон Элфманн, однако прошлый сезон для нее получился неудачным: она сломала стопу накануне старта зимней кампании и не сумела набрать оптимальную форму по ходу Кубка мира. Впрочем, ее огромный талант не вызывает сомнений, поэтому уже в новом сезоне стоит ожидать от нее заметного прогресса. Элунд на три года младше Ханны, ей всего 19 лет, и пока она ходит только слалом. Хотя не исключено, что уже в новом сезоне станет расширять свою специализацию.

Сборная Норвегии после завершения карьеры Рагнхильд Мовинкель будет надеяться, прежде всего, на Кайсу Викхофф Ли, которая еще в позапрошлом сезоне добралась до своей первой в карьере победы на Кубке мира, а в прошлой зимней кампании начала ходить гигант и сразу довольно неплохо: десятое место в первой же гонке в Ясне. Впрочем, главные надежды Норвегии в технических видах связаны с Миной Фюрст Хольтманн и Теа Луизой Стьернесунд. Хольтманн любит трассу в Зольдене, потому ждем от нее успехов уже на открытии сезона.

Лидером сборной Германии остается Лена Дюрр, которой общие тренировки с Петрой Влховой в последние несколько лет позволили закрепиться на топ-уровне в слаломе. Теперь главное, чтобы не возвращалась старая проблема второй попытки. Как слаломистка начинала свою карьеру талантливая Эмма Айхер, однако сейчас она превратилась в абсолютного универсала, набирающего очки во всех дисциплинах. Но проблема в том, что ни в одном из видов она на топовый уровень так до сих пор и не вышла – кажется, расширением специализации 20-летняя немка занялась слишком рано. В скоростных видах главной ставкой Бундестима остается Кира Вайдле, которая в межсезонье вышла замуж и теперь будет выступать под двойной фамилией Вайдле-Винкельманн.

Ілка Штухец instagram.com/ilkastuhec

Для звездной скоростницы Илки Штухец прошлый сезон получился немного слабее предыдущего, и она решила внести изменения в свою тренировочную команду. 34-летняя словенка больше не будет работать под руководством своей мамы Дарьи, ее обязанности будет исполнять Алеш Горза. В технических видах в Словении надеются на прогресс талантливой Андреи Слокар, чье возвращение после разрыва крестообразных связок колена пока получается неудачным.

Лидер сборной Канады Валери Гренье также все межсезонье посвятило восстановлению после разрыва крестообразной связки. Тренировки гигантистка возобновила только в сентябре, поэтому оптимальных кондиций ждать от нее на старте сезона точно не стоит, первый этап в Зольдене она вообще пропускает и надеется вернуться в конце ноября в Киллнгтоне. В слаломе надежды Канады связаны с Эли Нулльмейер и с сенсационной чемпионкой мира Лоранс Сен-Жермен, которая откровенно провалила прошлый сезон.

Две топовые слаломистки есть у сборной Хорватии – это опытная Леона Попович, для которой вторая половина прошлого сезона была неудачной, и молодой суперталант Зринка Лютич. В прошлом сезоне она, закрепившись в первой стартовой группе на Кубке мира, отказалась от сверхрисковой тактики "пан или пропал", за счет чего заметно добавила в стабильности. По ходу сезона Лютич начала активно ходить гигант, и сейчас у нее эта дисциплина уже практически на одном уровне со слаломом. Отсутствие Влховой на старте сезона повышает ее шансы начать регулярно попадать на подиумы.

Легенда сноуборда Эстер Ледецка на финале прошлого сезона в Заальбах-Хинтерглемме одержала первую за два года победу на Кубке мира и снова доказала, что, несмотря на всю свою нестабильность, в отдельные удачные дни способна творить сенсации. Учитывая, что в 2025 году чемпионат мира состоится именно в Заальбахе, почему Ледецкой не повторит свой трюк образца Олимпиады-2018? В слаломе чаяния Чехии связаны с опытной Мартиной Дубовской, хотя ей в прошлом сезоне сотрудничество с именитым Ливио Магони особых дивидендов не принесло.

Лара Кольтурі instagram.com/laracolturiofficial

Достаточно успешно вернулась в прошлом сезоне после разрыва крестообразных связок колена талантливая итальянка Лара Кольтури, выступающая под флагом Албании. В новом сезоне дочь олимпийской чемпионки Даниэлы Чеккарелли планирует пробовать свои силы не только в технических видах, но и в супергиганте, и здесь следует надеяться, что она не повторит ошибок Эммы Айхер и не станет расширять свою специализацию слишком рано.

Едва ли не главным открытием прошлого сезона стала Дженифера Германе. 21-летняя латвийка с первых же стартов на Кубке мира начала регулярно попадать в топ-10 в слаломе. Если ей удастся закрепиться в элитной группе и получать выгодные стартовые номера, можно замахиваться и на места в топ-5 – девушка очень талантливая.

Сборной Франции катастрофически не хватает яркого лидера команды после завершения карьеры Тессы Уорли. Опытная гигантистка Клара Дирез и молодая слаломистка Кьяра Пожно пока до уровня Ворли очень далеки, однако в прошлом сезоне заметно прибавили. В скоростных видах надежды возлагаются на Лору Гош и Роману Мирадоли.

Выстрелила в конце прошлого сезона Эльведена Музаферия. 25-летняя боснийка выступает на Кубке мира уже не первый год, однако во второй половине прошедшей кампании вышла на качественно новый уровень. В Финляндии надеются на то, что талантливая слаломистка Роза Похйолайнен наконец-то полностью восстановится после травмы и начнет хотя бы стабильно набирать очки.