Фиаско Хиршера, уверенные победы Шиффрин и Ноэля. Итоги лыжной недели

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Леви (Финляндия), слалом, мужчины

Шиффрин: еще один шаг к сотне побед

У женщин слалом в Леви завершился максимально банально и прогнозируемо – победой Микаэлы Шиффрин. Она не встретила реального сопротивления в отсутствие своей главной многолетней соперницы, Петры Влховой. Словачка продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена, и при самом оптимистичном сценарии вернется во второй половине декабря, уже после североамериканского турне.

Несмотря на то, что трасса в Леви простая и обычно результаты на ней довольно плотные, американка победила более чем убедительно – 0,79 секунды преимущества над вторым местом. На этот раз Шиффрин не повторяла своих ошибок образца открытия сезона в Зольдене и не шла вторую попытку от обороны. 98-я победа Микаэлы на Кубке мира. Похоже, до феноменального числа в 100 побед она дотянется еще в календарном 2024 году.

Остальная сборная США выглядела уже не так сильно, как три недели назад на Реттенбахском леднике. Да, Пола Мольцан снова показала неплохой результат (восьмое место), однако Нина О'Брайен и открытие этапа в Зольдене, Кэти Хенсин, сошли с дистанции еще в первой попытке. Но стоит отметить, что Хенсин до схода шла по довольно неплохому графику, поэтому есть основания надеяться, что ее октябрьский успех не был случайным и разовым.

Второй стала Катарина Линсбергер. Звездная австрийская слаломистка возвращается на свой пиковый уровень? Делать такие выводы пока рано. В прошлом году Линсбергер также поднялась на подиум в Леви, однако то попадание в топ-3 так и осталось для нее единственным в сезоне. Впрочем, тот факт, что и в Зольдене она показала солидный результат (8 место), настраивает на оптимизм.

Топ-3 замкнула Лена Дюрр, которая возвращается на подиум после не совсем удачной второй половины прошлого сезона. Отметим, что в прошлом году немка в Леви была на подиуме в обоих стартах. Нельзя не обратить внимание на успех ее молодой и талантливой партнерши по команде, Эммы Айхер. Во второй попытке она совершила рейд с 22 места на 9, показав лучшее чистое время второго заезда. Шестое попадание в топ-10 на Кубке мира для немецкого универсала, и третье – в слаломе, который изначально был ее профильной дисциплиной.

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Четвертой стала Анна Свенн-Ларссон. Радует то, что в этот раз шведка сумела избежать провального старта сезона, как это было в прошлом году. А вот ее партнерша по команде, Сара Хектор, начинает новую зимнюю кампанию неудачно. После 15 места в своем любимом гиганте в Зольдене в Леви она показала лишь 19-й результат. И это при том, что из слаломных трасс на Кубке мира именно финская для олимпийской чемпионки Пекина является наиболее успешной.

Неплохо выступили два молодых таланта сборной Швеции, Ханна Аронссон-Элфман и Корнелия Элунд. После первой попытки они шли лишь в третьем десятке, однако сумели совершить рейд на 14 и 17 места соответственно.

В целом стоит отметить, что трасса в Леви имеет репутацию одной из наименее проблемных в плане снежного покрытия, поскольку в середине ноября в этой заполярной локации уже держатся стабильные ощутимые минусовые температуры. Однако на этот раз во время первой попытки пошел мокрый снег, который существенно ухудшил состояние трассы. В связи с этим в первой попытке не было привычных для Леви прорывов с дальних стартовых номеров. Во втором заезде было довольно много рейдов с конца третьего десятка, что также говорит о далеко не безупречном состоянии снежного полотна.

Опытные ветеранки сборной Швейцарии, Венди Холденер и Мишель Гизин, выступили неудачно: 16 и 24 место соответственно. Слабый старт сезона в исполнении Холденер можно списать на последствия травмы лодыжки, из-за которой она пропустила почти всю прошлую зимнюю кампанию. Ну а для Гизин неудачный старт сезона уже стал привычным явлением, даже если для этого нет никаких объективных предпосылок.

Подстраховать ветеранок команды сумело более молодое поколение сборной Швейцарии – Камиль Раст и Меляни Мейяр: 5 и 7 места соответственно. Раст продолжает выдавать стабильные высокие результаты, как и во второй половине прошлого сезона. Насчет Мейяр – спешить с выводами пока что не будем. Год назад она также стала седьмой в Леви, однако в дальнейшей части сезона лишь раз попала в топ-10.

Разочаровала сборная Норвегии, ни одна из представительниц которой не пробилась во вторую попытку. Не намного лучше выступила Италия – во вторую попытку удалось делегировать лишь Мартину Петерлини, которая на одной из своих любимых трасс показала 17 результат.

А вот сборная Франции приятно впечатлила. При чем, сделала это не та, от кого ожидали: Кьяра Пожно на своей любимой трассе показала лишь 32-й результат и во вторую попытку не пробилась. А вот Мари Лямур и Кларисс Бреше во втором заезде совершили рейд из третьего десятка на 11 и 12 места соответственно. Для 23-летней Бреше это лучший результат в карьере на Кубке мира и вообще лишь пятое попадание в зачетную зону. Ее ровесница Лямур стабильно набирать очки начала еще в прошлом сезоне, однако для нее 11 место – это повторение личного рекорда на Кубке мира.

С 27 на 10 место во второй попытке прорвалась действующая чемпионка мира в слаломе, Лоранс Сен-Жермен. Для нее это первое попадание в топ-10 за последний год – с ноября прошлого года, когда она стала седьмой на той же трассе в Леви. Ее партнерша по команде Эли Нулльмейер в прошлом году в Финляндии дважды стала шестой, однако на этот раз сошла во второй попытке после 12-го результата в первом заезде.

Зрінка Лютіч instagram.com/zrinkaljutic

Топ-6 замкнула Зринка Лютич, которая во второй попытке отступила на три позиции. Талантливая хорватка не сумела воспользоваться отсутствием Влховой и подняться на подиум. Никуда не делись проблемы ее партнерши по команде, Леоны Попович, которая после второго места в Леви год назад ни разу не поднималась выше восьмого места на Кубке мира.

Не сумела преодолеть спад в карьере и Мартина Дубовска, для которой трасса в Леви всегда была любимой. Во второй попытке чешка сошла с дистанции, хотя и после первого заезда была невысоко – 21 место. Тренировки со знаменитым Ливио Магони пока что никакой пользы ей не принесли.

Разочаровали несколько молодых талантов. Действующая чемпионка мира среди юниоров в слаломе, Дженифера Германе, стала лишь 21-й, хотя в конце прошлого сезона, казалось, уже прочно закрепилась в топ-10. Сошла во второй попытке Лара Кольтури, которая после первого заезда шла 16-й. Попытки Розы Похйолайнен справиться с последствиями разрыва крестообразных связок колена остаются неудачными. На домашней трассе финка начала неплохо, однако слишком слабо прошла крутой участок и осталась без второй попытки – 42 место. Последний раз очки на Кубке мира Похйолайнен набирала почти три года назад – еще в январе 2022 года в Шладминге...

Ноэль возвращается на вершину

У мужчин столь же уверенную победу одержал Клеман Ноэль, даже его преимущество над вторым местом оказалось практически идентичным: 0,80 секунд против 0,79 у Шиффрин. Для француза это 11-я победа на Кубке мира и первая с января 2023 года. Ноэль всегда был нестабилен, часто ошибался, сходил с дистанции, однако на протяжении многих лет у него была репутация сильнейшего по потенциалу слаломиста мира.

Предыдущие два сезона для француза были откровенно неудачными, при чем, проблема была не только в нестабильности, но и в том, что Клеману не удавалось демонстрировать прежних ураганных скоростей. И в воскресенье в Леви мы впервые за долгое время увидели старого-доброго Ноэля – того самого, бороться с которым при отсутствии ошибок у француза было практически невозможно.

Уже в первой попытке олимпийский чемпион Пекина показал лучший результат, несмотря на довольно ощутимый сбой, который стоил ему примерно полсекунды. Во второй попытке Клеман довел свое преимущество до практически разгромного по меркам трассы в Леви, которая очень часто дарит небольшие разрывы.

Если субботний женский слалом из-за капризов погоды проходил в непривычном ключе, то в воскресенье в Леви все происходило именно по тому сценарию, по которому проходят старты в этой локации обычно. Из-за холодной погоды трасса держалась довольно хорошо, поздние стартовые номера имели возможность проявить себя в полной мере, а разрывы были очень небольшими: вся топ-30 первой попытки поместилась в 1,95 секунды.

Catch all the action from the Men's race in Levi! 🏔️🔥 Don’t miss the best moments from an epic day on the slopes! 🎿✨ #FISAlpine pic.twitter.com/fTJD7ZPpkw — FIS Alpine (@fisalpine) November 17, 2024

Рейдов во второй попытке из-за хорошей готовности снежного полотна было немного. Правда, способствовали этому и особенности постановки трассы. На первой попытке конфигурация трассы была довольно сложной с технической точки зрения, во втором заезде – наоборот, очень простой: вторая попытка была примерно на 5 секунд быстрее первой.

Стоит отметить, что блестяще выступил в Леви не только Ноэль, но и его партнер по сборной Франции Стивен Амьез. После первой попытки он сенсационно замыкал топ-3. Во втором заезде Стивен немного отступил, однако не провалился: шестое место (повторение личного рекорда) и суммарно лишь четвертое за карьеру попадание в топ-10 на Кубке мира.

Вторым стал Хенрик Кристофферсен, который выдал лучший чистый результат второй попытки и прорвался с 11 места на второе. Легендарный норвежец мог побороться и за победу, однако слишком много проиграл в первом заезде. Кристофферсен поднялся на подиум в обеих гонках на старте нынешнего сезона – похоже, проблема с настройкой лыж Van Deer осталась позади.

В целом сборная Норвегии выглядела значительно слабее, чем на открытии сезона в Зольдене, где скандинавам удалось забрать весь подиум. Александер Стеен Ольсен стал восьмым, Атле Ли Макграт 12-м, а Тимон Хауган – 14-м. Впрочем, общий командный уровень скандинавов очень высок: в зачетную зону попало сразу 6 представителей сборной Норвегии. Отметим 19 место Себастьяна Фосса Солевога. Для бывшего чемпиона мира в слаломе это лучший результат на Кубке мира со времен финала сезона-2022/23 в андорском Сольдеу.

Как и в Зольдене, четвертым стал экс-норвежец Лукас Бротен – звездному представителю сборной Бразилии не хватило всего 0,1 секунды до первого подиума после возвращения. Впрочем, с таким уровнем, который демонстрирует Лукас, это лишь вопрос времени. А вот другое звездное возвращение, Марсель Хиршер, в Леви провалился: лишь 46 место из 50 спортсменов, которые добрались до финиша первой попытки. Похоже, в слаломе легендарный австро-нидерландец пока не готов к борьбе на самом высоком уровне.

Не пустил Бротена на подиум Лоик Мейяр. Напомним, открытие сезона в Зольдене швейцарец пропустил из-за болей в спине, его участие в слаломе в Леви также длительное время было под вопросом. И подняться на подиум при таких обстоятельствах – очень достойный результат. Блестяще выступил в Леви и партнер Мейяра по команде, Танги Неф. Швейцарец, которому завтра исполнится 28 лет, замкнул топ-5 – лучший результат в его карьере на Кубке мира.

Лоїк Мейяр x.com/fisalpine

А вот сборная Австрии этап в Леви провалила. Лидер команды и действующий обладатель Кубка мира в слаломе, Мануэль Феллер, сошел во второй попытке, однако и до этого не впечатлял, показав лишь 15-й результат в первом заезде. В итоге лучшим из австрийцев стал Адриан Пертль – 15 место. Вернулся на Кубок мира после тяжелой травмы Кристиан Хиршбюэль, который пропустил почти три года. 34-летний австриец получил дисквалификацию в первой попытке. Правой лыжей он проехал одни из ворот не с той стороны, однако либо не заметил этого, либо решил, что этого не заметят судьи, и продолжил гонку. Впрочем, если бы не дисквалификация, Хиршбюэль бы уверенно отобрался во вторую попытку: в целом с готовностью у него все неплохо, и результаты скоро придут.

Еще хуже австрийцев выступила сборная Италии, ни один из представителей которой не отобрался во вторую попытку. Сошел с дистанции Алекс Винатцер, однако и до момента схода он демонстрировал не слишком высокий темп. Учитывая его пятое место в Зольдене, смещение специализации итальянца в сторону гиганта уже можно считать устойчивым трендом. Зато сразу двух представителей в топ-10 делегировала сборная Хорватии: 9 и 10 места заняли Самуэль Колега и Филип Зубчич соответственно. Разочаровал лидер сборной Великобритании Дэйв Райдинг, который во второй попытке отступил с 5 места на 16.

Как уже отмечалось выше, из-за хорошей готовности трассы рейдов во второй попытке было немного. Автором одного из них стал Кристоффер Якобсен, который прорвался с 26 места на 11. При этом, в первой попытке швед не допускал грубых ошибок, а просто прошел дистанцию в невысоком темпе, что для него нехарактерно. С 24 места на 13 прорвался Бенжамин Ричи. Для 24-летнего американца это лучший результат в карьере на Кубке мира.

Также авторами мини-сенсаций стали эстонец Тормис Лайне и финн Эдуард Халльберг. Да, эстонец во второй попытке допустил грубую ошибку и в итоге стал 27-м – худший результат среди всех, кто добрался до финиша обеих попыток. Тем не менее, для Лайне это первые в карьере очки на Кубке мира, где он дебютировал еще четыре года назад.

Что касается Халльберга, то он после первой попытки вообще шел восьмым, однако в итоге отступил аж на 24-ю позицию. Эдуард явно перенервничал перед домашней публикой и допустил несколько совершенно необязательных помарок. Если вынести их за скобки – 24-летний финн выдал два неплохих заезда. В дальнейшем на него стоит обратить внимание – потенциал у парня есть.

Продолжается черная полоса в карьере Эй Джея Гинниса, который показал лишь 45-й результат. Однако на самом деле для грека все не так плохо. Под конец первой попытки он допустил грубую ошибку, которая стоила ему примерно двух секунд. До нее вице-чемпион мира 2023 года шел в очень неплохом темпе: быстро ходить слалом он не разучился, и, вполне вероятно, уже в ближайшее время докажет это на практике. Возможно, уже в этот уик-энд в Гургле.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):



Общий зачет Кубка мира (женщины):