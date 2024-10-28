Блестящее возвращение Бротена и фиаско Швейцарии в Зольдене. Итоги лыжной недели

Горные лыжи

Старты недели:

Суббота, 26 октября

Зольден (Австрия), гигантский слалом, женщины

Воскресенье, 27 октября

Зольден (Австрия), гигантский слалом, мужчины

Победа Бриньоне, провал Швейцарии

Новый сезон Кубка мира по традиции стартовал женским гигантом в Зольдене. В связи с довольно ранней датой проведения первого этапа, соревнования на Реттенбахском леднике часто проблемные с точки зрения погоды. Так было и в этот раз. В Зольдене была слишком теплая погода, и организаторы решили отменить обе сессии свободного катания, чтобы поберечь снежное покрытие для соревнований. Впрочем, при таких температурах состояние трассы априори не могло быть идеальным.

Это оказало значительное влияние на итоговые результаты, но не на борьбу за победу – все главные претендентки в обеих попытках были в более-менее равных условиях. Триумфально открыть сезон удалось Федерике Бриньоне. После первой попытки она шла третьей, отставая на 0,40 секунды, но выдала блестящий второй заезд.

Вторая победа итальянки в Зольдене. Первая состоялась 9 лет назад, и это – отличная иллюстрация спортивного долголетия 34-летней Бриньоне. Еще в начале прошлого сезона она установила рекорд женского Кубка мира как самый возрастной победитель гиганта в истории, и после этого уже не в первый раз обновляет собственное достижение. Была она близка к победе в Зольдене и год назад, однако тогда проиграла всего 0,02 секунды Ларе Гут-Бехрами.

Федеріка Бріньоне x.com/fisalpine

Другая звездная итальянская гигантистка, Марта Бассино, начала новый сезон так, будто прошлый и не завершался – очередная неудача. После первой попытки обладательница Малого хрустального глобуса (МХГ) в этой дисциплине шла пяткой, пусть и на ощутимом отставании от лидеров. Однако во втором заезде Бассино отступила на 13-ю итоговую позицию. Кроме Марты и Бриньоне, набрать очки из итальянок сумела только Ася Дзенере – 20-е место. Что касается Софьи Годжи, то она продолжает набирать форму после травмы стопы и вообще неизвестно, планирует ли выступать в гиганте в новом сезоне.

Второй стала Элис Робинсон. Такую же позицию она занимала и по итогам первой попытки, с той только разницей, что на первой позиции вместо Бриньоне была Микаэла Шифрин. Новозеландка давно известна тем, что всегда сильно начинает и завершает сезон, и при этом может провалить всю его середину. Однако прошедшая зимняя кампания у нее впервые в карьере была достаточно ровной, поэтому не исключено, что в новом сезоне Элис впервые в карьере всерьез вмешается в борьбу за МКГ в гиганте.

Что касается Шиффрин, то она обе попытки прошла без чрезмерной агрессии. И если в первом заезде по чистой трассе такая тактика сработала и Микаэла захватила лидерство, то во второй попытке это привело к провалу. Легендарная американка отступила с первого места на пятое, показав при этом предпоследнее, 27-е время среди всех спортсменок, добравшихся к финишу обеих попыток. Даже ее звездный бойфренд, Александер Омодт Килде, признал, что Микаэла прошла второй заезд слишком осторожно. Такая тактика прослеживалась у американки и в прошлом сезоне, однако зачастую этому предшествовал разгром соперниц в первой попытке.

Шиффрин снова довольно бледно начинает сезон, однако в этот раз это произошло на фоне блестящего выступления ее партнерш по сборной США. Главной сенсацией Зольдена стала 24-летняя Кэти Хэнсин – четвертое место! Она дебютировала на Кубке мира еще в далеком 2017 году, однако за предыдущие 39 стартов 6 раз набирала очки и ни разу не поднималась выше 18 места. Но в Зольдене еще в первой попытке совершила маленький спортивный подвиг, показав 17-й результат с 47-м стартовым номером: учитывая, насколько быстро разбивалось снежное полотно в таких теплых погодных условиях, сделать это было крайне непросто. Во второй попытке она совершила рейд еще на 13 позиций вверх и остановилась в шаге от подиума.

Мікаела Шиффрін x.com/fisalpine

Седьмой стала Нина О'Брайен – спортсменка, давно известная своими высокими скоростями и нестабильностью: она всегда ездит очень рискованно, поэтому часто ошибается и сходит с дистанции. Однако на этот раз ей также удался впечатляющий рейд с 21 на седьмое место во второй попытке. Повторение лучшего результата О'Брайен в карьере на Кубке мира, при том, что раньше она добиралась до седьмого места только в 2021 году на финале сезона в Ленцерхайде в параллельном виде, который принято выносить за скобки, тем более сейчас, когда его с календаря убрали.

Одиннадцатым стал многолетний второй номер сборной США, Пола Мольцан. В первой попытке она допустила довольно заметную помарку, и в итоге до десятого места ей не хватило всего 0,04 секунды. Четыре американки в топ-10 – историческое достижение было на расстоянии вытянутой руки.

В борьбе за подиум опередить Хэнсин сумела Юлия Шайб, также совершившая рейд – с 14 места после первой попытки. Первый подиум в карьере 26-летней австрийки, ранее ни разу не поднимавшейся выше пятого места. В целом сборная Австрии выступила достаточно солидно. Восьмой стала Катарина Линсбергер, в топ-15 также попала Стефани Бруннер, хотя она после первой попытки вообще замыкала топ-6.

В этом году в Зольдене приятно удивила сборная США, хотя обычно это делают норвежки. Впрочем, и их выступлением в этом году также провалом не назовешь: Теа Луиза Стьернесунд замкнула топ-6, а Мина Фюрст Хольтманн стала девятой.

А вот для сборной Швейцарии открытие сезона стало откровенно неудачным: ни одной спортсменки в топ-10. Лучшей стала Камиль Раст – 12-е место. Лишь 22-й результат показала Мишель Гизин, хотя она могла быть гораздо выше, если бы не допустила грубую ошибку во втором заезде. Венди Холденер в первой попытке показала лишь 29-й результат, однако это означало, что во втором заезде она выйдет на старт второй – очень важное преимущество в условиях высоких температур, когда трасса очень быстро разбивается. Однако Холденер своим шансом не воспользовалась и поднялась лишь на четыре позиции вверх – и то во многом благодаря сходу с дистанции двух соперниц.

Лара Гут-Бехрамі

Провал сборной Швейцарии в значительной степени обусловлен и тем, что на старт не вышла лидер команды Лара Гут-Бехрами. Она прибыла в Зольден и планировала выступить, однако буквально за час до начала гонки решила не выходить на старт из-за боли в колене. Отметим также, что Гут-Бехрами должна была выступить в шлеме без спонсорского логотипа. За несколько дней до старта сезона ее контракт с многолетним личным спонсором, швейцарской кондитерской фирмой Ragusa, был расторгнут. Теперь Лару ждут поиски нового коммерческого партнера, хотя, можно не сомневаться в том, что такая звезда без спонсорской поддержки не останется.

Десятой стала Лена Дюрр. В последний раз звездная немецкая слаломистка попадала в топ-10 в гиганте еще 13 лет назад – в ноябре 2011 года в Киллингтоне. Отметим также 24 место ее партнерши по команде Фабианы Дориго, которая в своей седьмой в карьере гонке на Кубке мира наконец добралась до первых очков. Причем речь идет не о молодой спортсменке - Фабиане уже 26 лет.

Не может занести себе в актив открытие сезона сборная Швеции. Лидер команды, Сара Хектор, только замкнула топ-15. Кроме нее, очки набрала только одна шведка – Эстель Альфан, занявшая 23 место. Талантливая Ханна Аронссон Элфманн в первой попытке стартовала лишь под 55-м номером, и в топ-30 прорваться не сумела – 42-й результат.

Звездные возвращения и бенефис Норвегии

Старта мужского Кубка мира в этом году все ждали с гораздо большим нетерпением. Причины тому очевидны – звездные возвращения Лукаса Бротена и Марселя Хиршера. Камбэк норвежца под бразильским флагом получился, без преувеличения, блестящим. Несмотря на поздний, 43-й, стартовый номер, он сумел в первой попытке выдать 19-й результат в условиях теплой погоды, когда трасса быстро разбивалась – пусть даже в воскресенье ситуация со снежным полотном и была лучше, чем во время женской гонки в субботу.

Во второй попытке Бротен, даже несмотря на то, что стартовал 12-м по порядку и тоже шел далеко не по чистой и целой трассе, выдал с запасом лучшее чистое время заезда и прорвался на четвертое итоговое место! Блестящий результат, и создалось такое впечатление, что, если бы не поздний стартовый номер, Лукасу было бы вполне по силам победить в первой же гонке после годовой паузы в карьере. Теперь Бротен начнет постепенно подниматься в рейтинге и в то же время надеяться, что следующие этапы будут происходить при более низких температурах, и фактор позднего стартового номера будет в меньшей степени сковывать его возможности.

Что касается Хиршера, то он вернулся не столь феерически, но от него большего вряд ли кто-то ждал. В первой попытке Марсель шел под 34-м стартовым номером (австро-нидерландец стартовал раньше Бротена за счет того, что получил уайлд-кард, а не шел по своему месту в рейтинге), и показал 28-й результат. Это создавало ему прекрасные условия для рейда во второй попытке, на которую он выходил только третьим по порядку. Хиршер во втором заезде откровенно не впечатлил, никакого ощутимого рейда вверх не получилось – всего на пять позиций, что дало ему итоговое 23-е место. Ничего поразительного, однако и самые плохие ожидания тоже не оправдались: менее чем за две недели до старта сезона из лагеря 8-кратного обладателя БХГ доносились очень пессимистические слухи, после которых вообще были опасения относительно того, что Марсель окажется абсолютно не конкурентоспособным на уровне Кубка мира а-ля поздняя Джулия Манкузо.

Марсель Хіршер instagram.com/marcel__hirscher

Началась воскресная гонка с небольшого шока. Под первым номером стартовал главный фаворит и действующий чемпион Марко Одерматт, и по ходу дистанции он сошел. Учитывая еще и финал прошлого сезона в Заальбахе, швейцарец второй раз подряд не добирается до финиша в гиганте. Впрочем, делать из этой локальной неудачи какие-либо глобальные выводы точно не стоит. К моменту схода Одерматт успел преодолеть две контрольные отсечки, и на середине дистанции показывал с запасом лучший график. Форма у Марко есть, а, учитывая его запас класса над всеми соперниками, вряд ли этот сход в Зольдене сильно ударит по его перспективам в общем зачете.

Тем не менее, из-за схода Одерматта сборная Швейцарии первый старт сезона провалила. Лоик Мейяр, выигравший гигант на финале прошлого сезона и считавшийся фаворитом №2 в Зольдене, в последний момент отказался выходить на старт, сославшись на боль в спине, которую он почувствовал во время разминки. Мог спасти швейцарцев от провала Томас Тумлер, который шел четвертым после первой попытки, однако во втором заезде он отступил на 14 позицию. В итоге лучшим в составе сборной Швейцарии стал Джино Кавицель – девятое место.

Мужской гигант превратился в бенефис сборной Норвегии, оккупировавшей весь подиум. Свою вторую в карьере победу на Кубке мира (и первую в гиганте) одержал Александер Стеен Ольсен. Причем выиграл двукратный чемпион мира среди юниоров уверенно, опередив ближайшего преследователя на 0,65 секунды.

Вторым стал Хенрик Кристоферсен, который, похоже, разобрался со своими проблемами с настройкой лыж Van Deer, которые сковывали его возможности в прошлом сезоне. Топ-3 замкнул Атле Ли Макграт, который, по иронии судьбы, не пустил на подиум своего лучшего друга Бротена. Еще один норвежец, Тимон Хауган, после первой попытки шел 22-м, однако сумел совершить рейд на 10 позиций вверх.

Хенрік Крістоффесрен x.com/fisalpine

Неудачно выступила в Зольдене и сборная Франции, которая не могла рассчитывать на многолетнего лидера команды Алекси Пинтуро. В его отсутствие лучшим из французов стал Тибо Фавро – всего 15 место. Вышел на старт новый лидер французской команды, скоростник Сиприен Сарразен, в свое время ходивший гигант регулярно. Как показала практика, свои навыки Сиприен в значительной степени растерял и занял в итоге лишь 28 место – худший результат среди всех, кто добрался до финиша обеих попыток.

Впрочем, другой звездный скоростник, периодически пробующий свои силы в гиганте, Винсент Крихмайр, выступил еще хуже: 38 место. Сборная Австрии в целом выступила неплохо – Рафаэль Хаазер и Патрик Фойрштайн заняли седьмое и восьмое места соответственно. Хотя поначалу для австрийцев пахло очередным фиаско: в первой попытке сошли с дистанции Штефан Бреннштайнер и Мануэль Феллер. Остается только надеяться, что к лучшему слаломисту прошлого сезона не вернулась его давняя проблема с нестабильностью и большим количеством сходов.

Солидно выступила и сборная Италии. Алекс Винатцер во второй попытке прорвался с 13-го места на пятое, а Лука Де Алипрандини стал десятым. Два человека в топ-10 – неплохой результат для "Скуадры адзурры", у которой с техническими дисциплинами уже много лет не все хорошо.

Второе лучшее время второй попытки показал Уильям Ханссон, ему это позволило прорваться с 30 места на 18-е. Лучший результат в карьере 23-летнего шведа и всего лишь второе попадание в очки на Кубке мира. 22-е место у звездного слаломиста Линуса Штрассера, который с гигантом никогда особо не дружил: немец набрал очки в этой дисциплине лишь в третий раз в 25 стартах на Кубке мира. Сюрпризом первой попытки стал его 25-летний партнер по команде Йонас Штокингер, который с 39-м стартовым номером показал 18-й результат. Во второй попытке он отступил на 25 место, однако и это стало его лучшим результатом и всего лишь вторым попаданием в зачетную зону в девяти гонках на Кубке мира за карьеру.

Мог разбавить норвежскую компанию на подиуме Филипп Зубчич, после первой попытки шедший вторым с отставанием всего в 0,02 секунды от Стеен Ольсена. Однако во втором заезде звездный хорват слишком агрессивно бросился побеждать, допустил ошибку и сошел с дистанции. Учитывая доминацию Одерматта в гиганте, трудно сказать, когда у Филиппа в следующий раз будет столь реальный шанс одержать победу.