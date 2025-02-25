Йохауг против шведок, последний танец Риибера. Превью лыжного ЧМ-2025

Уже в среду, 26 февраля в норвежском Тронхейме стартует чемпионат мира 2025 года по северным дисциплинам лыжного спорта – прыжкам с трамплина, лыжным гонкам и двоеборью. В соревнованиях, которые продлятся до воскресенья, 9 марта, примут участие более 2000 спортсменов из более чем 60 стран мира.

В Тронхейме будет разыграно 25 комплектов наград: 12 – в лыжных гонках, 7 – в прыжках с трамплина и 6 – в двоеборье. По сравнению с предыдущим чемпионатом, который состоялся в 2023 году в словенской Планице, появился один новый вид программы: женский масстарт в двоеборье. В мужской программе северной комбинации личный Гундерсен на нормальном трамплине заменили на новый формат, компакт, который появился на Кубке мира только в прошлом сезоне.

Что касается лыжных гонок, то мундиаль в Тронхейме будет первым, на котором и мужчины, и женщины будут бежать равные дистанции. На Кубке мира эту реформу внедрили еще с сезона-2022/23, однако предыдущий чемпионат в Планице проходил еще по старому формату. В результате этих реформ дистанция разделки для мужчин сократилась с 15 км до 10, а длина марафона для женщин выросла с 30 км до 50.

Если дистанция скиатлона ранее составляла 30 и 15 км для мужчин и женщин соответственно, то теперь представители обоих полов будут бежать 20 км. Похожая ситуация и с эстафетами: если раньше дистанция этапа для мужчин составляла 10 км, а для женщин – 5 км, то теперь все будут бежать по 7,5 км.

История и факты

– Чемпионат мира 2025 года станет 44-м в истории. Впервые лыжный мундиаль был проведен ровно 100 лет назад, в 1925 году в чешских (на то время – чехословацких) Янске Лазне. На первых 6 чемпионатах мира разыгрывались лишь по 4 комплекта наград.

– До Второй мировой войны чемпионаты мира проходили каждый год. При этом, в олимпийские сезоны на Играх одновременно разыгрывались медали и Олимпиад, и чемпионатов мира.

Начиная с первого послевоенного чемпионата 1948 года в швейцарском Санкт-Морице, медали чемпионатов мира стали разыгрывать раз в два года в парные годы. При этом, в олимпийские сезоны на Играх по-прежнему разыгрывались одновременно и награды чемпионатов мира, и Олимпиад. То есть "чистые" лыжные чемпионаты мира проходили раз в четыре года.

Начиная с 1985 года, лыжные чемпионаты мира перешли на современную периодичность проведения: раз в два года в нечетные годы.

– Чаще всего чемпионат мира по лыжным видам спорта принимал финский Лахти – сразу 7 раз, последний раз – в 2017 году. Шведский Фалун проводил мундиали 5 раз, и в 2027 году проведет соревнования в шестой раз.

– Тронхейм примет мировое первенство во второй раз в истории. Впервые этот норвежский город проводил мундиаль довольно недавно по историческим меркам – в 1997 году. Тогда на аренах лыжного центра "Граносен" блистали такие звезды как Бьорн Дели, Янне Ахонен и Масахико Харада.

Бьорн Дэли Getty Images

– Самой успешной нацией в истории лыжных чемпионатов мира с огромным преимуществом является Норвегия, представители которой суммарно завоевали 425 наград, из которых 171 – золотая. Второе место в медальной таблице всех времен занимает Финляндия: 205 наград, из них 63 – золотые.

– Сборная Украины в медальной таблице всех времен занимает 27 место. Представители нашего государства завоевали две бронзовые награды. В 1999 году в австрийском Рамзау Ирина Тараненко-Тереля завоевала бронзу в комбинированной гонке преследования 5+10 км, которая впоследствии превратилась в тот вид программы, который сейчас называется скиатлоном. В 2009 году в чешском Либереце бронзу в 30-километровом марафоне свободным стилем завоевала Валентина Шевченко.

– Самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов мира является легендарная норвежская лыжница Марит Бьорген, которая и период с 2003 по 2017 год завоевала 26 наград, из которых 18 – золотые. Ее соотечественница Тереза Йохауг является самой успешной из действующих спортсменок: 19 медалей, из которых 14 – высшей пробы.

Петтер Нортуг instagram.com/jantelov1

– Среди мужчин самым титулованным является норвежский лыжник Петтер Нортуг, который с 2007 по 2015 год завоевал 13 золотых и 3 серебряные медали. "Красный убийца" возобновил свою спортивную карьеру перед началом текущего сезона, однако не сумел отобраться в состав сборной Норвегии на чемпионат мира.

– Из участников ЧМ-2025 самым титулованным является другой норвежец, Йоханнес Клэбо: 12 медалей, из которых 9 – золотые. Теоретически он имеет шансы обойти Нортуга уже в Тронхейме.

Действующие лица

Прыжки с трамплина

В прыжках с трамплина в статусе главного фаворита к чемпионату мира подходит сборная Австрии, которая доминирует на Кубке мира в текущем сезоне. Команда Андреаса Видхёльцля – безоговорочный фаворит мужского командного турнира, хотя в миксте возможны варианты, связанные, прежде всего, с Германией и Словенией.

Даниэль Чофениг в начале января в драматичном стиле выиграл Турне четырех трамплинов, и с тех пор не сбавляет оборотов, уверенно двигаясь к своему первому Большому хрустальному глобусу. Именно он и будет главным фаворитом личных стартов в Тронхейме. Яну Хёрлю не хватает стабильности, хотя по своему максимальному потенциалу он не уступает Чофенигу и в удачный для себя день вполне может его обыграть.

Даниэль Чофениг Skijumping.pl

Форма легендарного Штефана Крафта в последний месяц двигалась по нисходящей траектории, однако супертитулованный австриец прекрасно умеет подводиться к главным стартам сезона. В удачные для себя дни могут побороться за личные медали и одно из открытий сезона, молодой Максимильян Ортнер, и ветеран Михаэль Хайбёк, который проводит свой прощальный сезон в карьере. Впрочем, уровень конкуренции в сборной Австрии сейчас таков, что кому-то из них придется остаться вне состава.

Хозяева чемпионата, сборная Норвегии, подходит к домашнему мундиалю в неплохом состоянии. В межсезонье команда сменила главного тренера – конфликт Александера Штокля с подопечными вышел в публичную плоскость, и продолжение сотрудничества стало невозможным.

Сложно сказать, пошло ли это на пользу команде в целом, однако лично главному мятежнику, Йоханну Андре Форфангу, точно помогло, и к чемпионату он подходит в статусе едва ли не главной угрозы австрийской гегемонии. Добавил и Кристоффер Эриксен Сундал, а вот Мариус Линдвик под руководством Магнуса Бревига явно не может реализовать весь свой огромный потенциал.

Йоханн Андре Форфанг Skijumping.pl

Сборная Германии на стартовом отрезке сезона боролась почти на равных с Австрией, однако в январе и феврале попала в очень глубокий кризис. Никаких симптомов выхода из этого кризиса не было, хотя главный тренер Бундестима, Штефан Хорнгахер, умеет выводить команду на пик формы к титульным турнирам.

Пьюс Пашке на старте сезона доминировал: пять побед на этапах и лидерство в общем зачете Кубка мира. Впрочем, 34-летний ветеран в очередной раз подтвердил свое реноме "декабриста", и после нового года попал в функциональную яму. Выступление на этапе в Саппоро показало, что даже пропуск соревнований в Лейк Плесиде ради дополнительных тренировок не помог из этой ямы выбраться. Андреас Веллингер на старте сезона не блистал столь ярко, как Пашке, однако и спад формы у Анди оказался менее резким.

Впрочем, ни он, ни Карл Гайгер в феврале не выглядели претендентами на медали. Хотя оба являются большими мастерами 90-метровых трамплинов, и там способны бороться за самые высокие места даже в далеко не оптимальной форме. Неплохим потенциалом обладает молодой Филипп Раймунд, хотя у немца возникают проблемы с тем, чтобы реализовать его в соревновательных условиях.

Тими Зайцу нужно будет защищать свой чемпионский титул на большом трамплине, хотя словенцу сейчас не хватает стабильности, как и его партнеру по команде Домену Превцу. Поэтому главной надеждой команды Роберта Хрготы будет Анже Ланишек.

Анже Ланишек Skijumping.pl

Звездный японец Рёю Кобаяси проводил крайне неудачный по своим меркам сезон, однако неожиданно оформил победный дубль на этапе Кубка мира в Саппоро. Рёю внезапно набрал пиковую форму или это просто фактор домашнего трамплина? Узнаем уже в Тронхейме, однако своих соперников Кобаяси-младший напугал не на шутку. Способен бороться за высокие места и второй номер сборной Японии, Рен Никайдо.

Очень неудачный сезон проводит сборная Польши, чьи ветераны уже не способны тянуть команду на себе. Поэтому от Пётра Жилы защиты чемпионского титула на нормальном трамплине ждать не стоит. Едва ли не единственным светлым пятном команды Томаса Турнбихлера является Павел Вонсек, и ему по силам бороться за топ-5 в личных стартах. Свой лучший сезон в карьере проводит Грегор Дешванден, хотя в феврале форма швейцарца, похоже, пошла на спад.

Что касается женщин, то чемпионат мира может превратиться в словенско-немецкую дуэль. В статусе лидера Кубка мира подошла к мундиалю Ника Превц, более опытная Эма Клинец сейчас находится в тени своей партнерши по команде.

Надежды Германии связаны с еще одной представительницей прыжковой семьи, Селиной Фрайтаг, а также с Катариной Шмид (в девичестве – Альтхаус). Австрийцы рассчитывают на Эву Пинкельниг и Жаклин Зайфридсбергер. Честь хозяев, сборной Норвегии, будут отстаивать Эйрин Мария Квандал, Тея Миньян Бьорнсет и Анна Один Стрём. Не списываем со счетов также легендарную японку Сару Таканаси и подругу Чофенига, канадку Александрию Лутитт.

Лыжные гонки

В лыжных гонках сборная Норвегии подходит к домашнему чемпионату мира в статусе безоговорочного фаворита. Отстранение российских лыжников во главе с Александром Большуновым сделало Йоханнеса Клэбо абсолютным гегемоном Кубка мира. Еще два года назад на мундиале в Планице многие ожидали увидеть абсолютный бенефис Клебо и 5-6 золотых медалей от него.

Йоханнес Клэбо Getty Images

Однако завершилось все стандартным набором из трех золотых наград – личный и командный спринты, а также эстафета. С таким же багажом Йоханнес покидал и два предыдущих чемпионата мира 2019 и 2021 годов, когда уровень оппозиции был значительно выше.

В коллекции Клэбо до сих пор нет ни одного золота в дистанционных гонках ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах, и Йоханнес надеется изменить ситуацию в своем родном Тронхейме. Если же норвежцу не удастся выполнить даже свою "обязательную программу" из побед в двух спринтах и эстафете, то это будет считаться провалом.

Стоит сказать, что профиль лыжного стадиона в Тронхейме, такое впечатление, просто создан для Клэбо. Крутой спуск и резкий поворот перед финишем позволят ему максимально реализовывать свои выдающиеся технические навыки и умение проходить скоростные спуски. Все это делает крайне маловероятным поражение Йоханнеса в спринтах, а также значительно повышает его шансы в скиатлоне и марафоне, если они окажутся не слишком селективными, и норвежцу удастся высидеть в пелотоне до финиша.

Партнером Клэбо по потенциально золотому дуэту в командном спринте, вероятнее всего, будет Эрик Вальнеш – второй по силе спринтер-классист современности. В коньковом личном спринте завоевать медаль ему будет значительно труднее, там норвежцы также смогут рассчитывать на Ховарда Солоса Таугболя и Ансгара Эвенсена. Что касается Вальнеша, то в последние годы он значительно прибавил как дистанционщик, и будет иметь шансы на медали в разделке классикой и скиатлоне.

Впрочем, в дистанционных гонках у Норвегии будут и лучшие варианты. Например, Харальд Остберг Амундсен, который превратился в абсолютного универсала, который может побороться за призовые места практически в любой гонке. Впрочем, на спринтерские дистанции его, скорее всего, не поставят, и это даже сыграет на руку Харальду – к дистанционным гонкам он подойдет более свежим.

Харальд Остберг Амундсен x.com/FISCrossCountry

В скиатлоне и коньковом марафоне среди топ-фаворитов будет Симен Хегстад Крюгер. В текущем сезоне он несколько разочаровывает, однако норвежец прекрасно умеет подводиться к главным стартам сезона. На старте сезона не слезал с подиумов дистанционных гонок на Кубке мира Мартин Левстрём Ньенгет, но во второй половине зимней кампании его форма заметно просела. Обратная динамика у ветерана Пола Гульберга. Также будут претендовать на медали дистанционных гонок Ивер Тильдхейм Андерсен и открытие нынешнего сезона, Андреас Фьорден Рее.

Что касается других сборных, то стоит обратить внимание на новую звезду сборной Швеции, Эдвина Ангера. Он может побороться за подиум в спринте, в удачные дни – и в дистанционных гонках. Не списываем со счетов также Йенса Бурмана и Вильяма Поромя, а также многолетнего лидера команды, ветерана Калле Халварссона.

Еще совсем недавно главным фаворитом разделки считался Иво Нисканен, однако звездный финн перед чемпионатом мира заболел. Он точно пропустит скиатлон, и участие в его любимой разделке также под вопросом. У сборной Франции основные шансы связаны со спринтом, где на медали будут претендовать Лука Шанава и Ришар Жув, хотя лучшие годы обоих, похоже, остались позади. В дистанционных гонках основные надежды – на Уго Лапалю.

Иво Нисканен instagram.com/iivoniskanen

В спринтерских гонках также не списываем со счетов итальянского ветерана Федерико Пеллегрино. Его дуэт с Симоне Мочеллини в командном спринте выглядит довольно конкурентоспособным, если последний разберется со своими проблемами со здоровьем. Опасной темной лошадкой в спринте будет американец Бен Огден, который пока сверкает в основном в квалификациях, однако при правильном распределении усилий может добраться до финала. В дистанционных гонках, прежде всего, контактных (скиатлон и марафон) стоит обратить внимание на австрийца Мику Вермюлена.

У женщин с национальным разнообразием все значительно лучше. Тереза Йохауг после возвращения в большой спорт не выглядит тем непобедимым доминатором, которому можно заранее вешать на шею золото всех трех дистанционных гонок. Также хозяева могут рассчитывать на еще двух ветеранок – Хейди Венг и Астрид Слинд, которая проводит свой лучший сезон на Кубке мира. Для обеих лучшим шансом будет марафон, хотя тот факт, что он будет проводиться коньковым стилем, Слинд точно не на руку.

Тереза Йохауг Getty Images

В спринте у Норвегии лишь одна надежда, но очень весомая –Кристин Шистад, которой, как и Клэбо, конфигурация финишной развязки на стадионе в Тронхейме подходит очень хорошо. Бороться ей придется со шведской армадой: всех пятерых шведок можно считать реальными претендентами на медаль личного спринта.

Что касается шведок, то именно Линн Сван выиграла спринт на последнем этапе Кубка мира в Фалуне в очной борьбе с Шистад. Достаточно ли этого, чтобы считать Линн главным фаворитом на чемпионате мира? Сказать трудно, учитывая, что Йонна Сундлинг домашний этап пропускала. Майя Дальквист в конце января в Коне одержала свою первую за более чем три года победу на Кубке мира, и также может побороться за медали, как и Эмма Рибом и Йоханна Хагстрём.

В дистанционных гонках главная угроза Йохауг также исходит со стороны шведок. Прежде всего, речь идет о Фриде Карлссон, которая в текущем сезоне не просто побеждала, а громила Терезу в очных противостояниях и на данный момент кажется сильнейшей по потенциалу дистанционщицей мира. Проблема Фриды лишь в невероятной склонности к попаданию в форсмажорные ситуации и умении промахиваться с подготовкой к главным турнирам сезона. В течение последнего месяца Карлссон в соревнованиях не появлялась, поэтому качество ее подготовки к Тронхейму остается загадкой.

Фрида Карлссон instagram.com/fridakarlsson

Эбба Андерссон проводила неудачную зимнюю кампанию, однако недавно в Фалуне наконец-то одержала первую в сезоне победу на Кубке мира. Максимальный потенциал Андерссон немного ниже, чем у Карлссон, однако Эбба – величина более стабильная и прогнозируемая.

Джессика Диггинс в текущем сезоне снова сделала ставку на общий зачет Кубка мира, поэтому в Тронхейме ее форма может быть не столь огненной, как у соперниц, которые готовились к мундиалю целенаправленно. Однако класс у американки настолько высок, что в личном спринте, скиатлоне и марафоне ее точно следует рассматривать как претендентку на победу или хотя бы медаль. А вот ее опытная партнерша по команде Рози Бреннан нынешний сезон проваливает. И если тренировочный сбор в США не помог исправить ситуацию – то это серьезный удар по амбициям сборной США в эстафете.

Джессика Диггинс x.com/FISCrossCountry

Олимпиада-2022 показала, что сборная Германии умеет прекрасно подводиться к титульным турнирам и приятно удивлять весь мир. Поэтому Катарину Хенниг и Викторию Карл также следует рассматривать как опасных темных лошадок.

Главная надежда сборной Финляндии – Кертту Нисканен, которая будет одной из главных фавориток разделки. Ясми Йонсу сейчас лидирует в спринтерском зачете Кубка мира, однако, как и Бен Огден, сохраняет реноме королевы квалификаций, которая значительно слабее выступает в контактной борьбе на стадии плейоф. Более опасной соперницей для шведок и Шистад в спринте будет швейцарка Надин Фендрих, тем более, что в Тронхейме спринт будет проводиться ее любимым свободным стилем. В скиатлоне и марафоне будет бороться за высокие места Тереза Штадлобер, которая, несмотря на отсутствие мощного спринтерского рывка, любит именно контактные гонки.

Двоеборье

В двоеборье основное внимание будет приковано к Ярлу Магнусу Рииберу. Для главной звезды современности в этом виде спорта домашний чемпионат мира станет своего рода "последним танцем" – еще месяц назад норвежец объявил о завершении карьеры в конце сезона. К Тронхейму Риибер подходит в статусе фаворита №1, однако уверенности в том, что "последний танец" для Ярла станет триумфальным, нет никакой. Все же, проблемы со здоровьем в текущем сезоне сильно сковывают возможности 27-летнего спортсмена, прежде всего, в лыжной гонке. Поэтому в компакте его поражение вполне возможно.

Ярл Магнус Риибер Getty Images

Кроме Риибера, сборная Норвегии на домашнем чемпионате мира может также рассчитывать на Йенса Луроса Офтебро, который в текущем сезоне является лучшим по скоростям на трассе. Неудачный сезон проводит Йорген Гробак, однако ветеран прекрасно умеет подводиться к главным стартам сезона, четыре олимпийских золота в коллекции – лучшее тому подтверждение.

Сборная Германии сумела преодолеть кризис переходного прошлого сезона, и в текущем сезоне в плане общего командного уровня выглядит сильнее Норвегии. Поэтому фаворитом командного старта можно считать именно Бундестим – их четверка наиболее сбалансирована. В личных стартах главной надеждой будет Винценц Гайгер. Со скоростями на трассе у него всегда был порядок, а на последнем этапе Кубка мира в Отепя он еще и демонстрировал, наверное, лучшую в карьере форму на трамплине.

Винценц Гайгер Getty Images

Также может побороться за медали Юлиан Шмид, хотя обычно ему для побед не хватает мощного финишного спринта. В начале сезона блестяще выглядел и ветеран Йоханнес Ридцек, однако по ходу зимней компании его форма лишь ухудшалась.

Сборная Австрии после блестящего прошлого сезона оказалась в тени Германии и Норвегии. Это касается и лидеров команды – героя ЧМ-2021 Йоханнеса Лампартера и братьев Штефана и Томаса Реттенеггеров. Впрочем, их способности сомнениям не подлежат, поэтому при условии удачной подготовки в Тронхейме они могут бороться за медали. Наличие Мартина Фритца и Франца Йозефа Рерля делает австрийцев опасными соперниками для Германии и Норвегии в командных соревнованиях.

Из представителей других сборных стоит выделить, прежде всего, финна Илкку Херолу. Его многолетний напарник, Эро Хирвонен, стартовую часть сезона пропустил из-за плохой прыжковой формы, однако в январе довольно неплохо вернулся на Кубок мира. Не сбрасываем со счетов и Кристьяна Илвеса, хотя эстонец проводит худший сезон за последние несколько лет.

Украинцы

Сборная Украины привезла в Тронхейм состав из 18 спортсменов: 4 прыгунов, 5 двоеборцев и 9 лыжников. Наиболее реальные надежды связаны, конечно же, с именем Евгения Марусяка, который продолжает прогрессировать и проводит свой лучший сезон в карьере. На прошлом чемпионате мира в Планице на нормальном трамплине он занял 17 место, и в Тронхейме украинцу по силам обновить свой личный рекорд. Тем более, что местный трамплин ему уже приносил успехи. В прошлом году на Кубке мира он занял здесь 25 место. Для Марусяка это были первые в карьере очки на Кубке мира на 120-метровых трамплинах.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Наличие в составе постоянного напарника Евгения, Виталия Калиниченко, а также Татьяны Пилипчук и Жанны Глуховой, позволит сборной Украины выступить в миксте.

Кроме Марусяка, очки на Кубках мира в текущем сезоне также набирали лыжник Александр Лисогор и двоеборцы Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. Впрочем, такие успехи связаны, прежде всего, с расширением зачетных зон: в двоеборье – до 40 человек, в лыжных гонках – вообще до абсурдных 50. Однако за счет укороченных квот для топ-сборных на чемпионате мира наши спортсмены могут рассчитывать на более высокие места, чем те, за которые они борются на Кубке мира.

Отсутствуют

В Тронхейме мы, к сожалению, не увидим несколько очень громких имен. Например, главную звезду норвежской прыжковой сборной, Халвора Эгнера Гранеруда, который за неделю до домашнего (в максимально буквальном смысле – он проживает рядом с трамплинным комплексом "Граносен") чемпионата мира травмировался на тренировке в Лиллехаммере. Тяжелый удар по шансам норвежцев в командном турнире – со скамейкой запасных у скандинавов сейчас не все в порядке.

Не выступят на чемпионате мира и Камиль Стох и Нориаки Касаи, впрочем, они просто не отобрались в составы своих сборных. Наставнику сборной Польши пришлось выбрасывать кого-то из трех своих легендарных ветеранов, и выбор пал на самого титулованного из них. Жилу повезли во многом из-за его персональной квоты как действующего чемпиона на нормальном трамплине, а Давида Кубацки наставник команды Томас Турнбихлер расценил как лучший выбор, чем Стох.

Камиль Стох Skijumping.pl

Что касается Касаи, то он на протяжении текущего сезона неплохо выглядел на Континентальном кубке. Впрочем, получив шанс на домашнем этапе Кубка мира в Саппоро, 52-летний ветеран воспользоваться им не сумел.

Петтер Нортуг перед стартом текущего сезона возобновил карьеру именно с целью побороться за место в составе на домашний чемпионат мира. Однако конкуренция в сборной Норвегии просто бешеная, и шансов у "Красного убийцы", по большому счету, не было. Повторно уходить на пенсию Нортуг пока что не хочет: он всерьез рассматривает возможность смены спортивного гражданства на австрийское ради возможности выступить на Олимпиаде-2026.

Расписание соревнований

Среда, 26 февраля

14:30 – лыжные гонки, 7,5 км, классика, квалификация, женщины

16:30 – лыжные гонки, 7,5 км, классика, квалификация, мужчины

Четверг, 27 февраля

13:30 – лыжные гонки, спринт, свободный стиль, мужчины/женщины

16:00/18:00 – двоеборье, женщины, 5 км/HS 105, масстарт

21:30 – прыжки на лыжах с трамплина, женщины, нормальный трамплин HS 105, квалификация

Пятница, 28 февраля

13:00/17:05 – двоеборье, смешанный командный турнир, нормальный трамплин HS 105

15:00 – прыжки на лыжах с трамплина, женщины, нормальный трамплин HS 105, личный турнир

Суббота, 1 марта

13:00/17:00 – двоеборье, мужчины, HS105/7,5 км, компакт

15:00 – лыжные гонки, скиатлон 10+10 км, мужчины

18:00 – прыжки на лыжах с трамплина, женщины, нормальный трамплин HS 105, командный турнир

21:30 – прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, нормальный трамплин HS 105, квалификация

Воскресенье, 2 марта

13:00/17:00 – двоеборье, женщины, HS105/5км, личный Гундерсен

15:00 – лыжные гонки, скиатлон 10+10 км, женщины

18:00 – прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, нормальный трамплин HS 105, личный турнир

Вторник, 4 марта

14:00 – лыжные гонки, разделка, 10 км, классика, мужчины

16:30 – лыжные гонки, разделка, 10 км, классика, женщины

Среда, 5 марта

15:30 – лыжные гонки, командный спринт, классика, мужчины/женщины

17:00 – прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир, большой трамплин HS 138

Четверг, 6 марта

12:00/17:00 – двоеборье, мужчины, командный турнир, большой трамплин

13:30 – лыжные гонки, эстафета, 4х7,5 км, мужчины

17:20 – прыжки на лыжах с трамплина, командный турнир, мужчины, большой трамплин HS 138

21:30 – прыжки на лыжах с трамплина, женщины, большой трамплин HS 138, квалификация

Пятница, 7 марта

13:15 – прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин HS 138, квалификация

15:00 – лыжные гонки, эстафета, 4х7,5 км, женщины

17:15 – прыжки на лыжах с трамплина, женщины, большой трамплин HS 138, личный турнир

Суббота, 8 марта

10:30/15:30 – двоеборье, мужчины, HS138/10 км, личный Гундерсен

12:30 – лыжные гонки, марафон, 50 км, свободный стиль, мужчины

16:45 – прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин HS 138, личный турнир

Воскресенье, 9 марта

12:30 – лыжные гонки, марафон, 50 км, свободный стиль, женщины