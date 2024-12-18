Когда старость – радость. 5 прыгунов с трамплина, которые достигли успеха в ветеранском возрасте

Сезон-2024/25 в прыжках на лыжах с трамплина начался сенсационно: на Кубке мира доминирует Пьюс Пашке, который выиграл 5 из первых 8 личных стартов и захватил желтый биб лидера. Карьера 34-летнего немца – явление уникальное. На Кубке мира он дебютировал лишь в 23 года, а первые очки набрал позже, чем его легендарный ровесник, Грегор Шлиренцауэр, одержал свою последнюю из рекордных 53 побед – в конце сезона-2014/15.

Проведя практически всю свою карьеру статусе середняка без твердого места в основном составе сборной Германии, Пашке внезапно раскрылся как прыгун топ-уровня в возрасте 33 лет. На стартовом отрезке прошлого сезона он сначала добрался до первого в карьере подиума на Кубке мира, а впоследствии – и до первой победы. В текущей зимней кампании Пьюс сделал еще один огромный качественный скачок в своих прыжках, и на данный момент равных ему нет.

П'юс Пашке Skijumping.pl

Пашке уже побил немало возрастных рекордов. Никто не одерживал свою первую в карьере победу на Кубке мира в столь солидном возрасте, как Пьюс, а в текущем сезоне немец стал самым возрастным в истории лидером общего зачета.

На протяжении большей части своей истории прыжки с трамплина были "молодым" видом спорта, в котором часто (особенно в 90-х годах прошлого века) доминировали тинейджеры, а 30-летние спортсмены считались ветеранами. Однако в последние годы прыжки с трамплина заметно "постарели". Звезды способны оставаться на топовом уровне и после того, как преодолели 30-летний рубеж, а эпоха тинейджеров-доминаторов осталась в прошлом.

Однако такие прыгуны, как Пашке или швейцарец Грегор Дешванден, которые до 30 лет были обычными середняками, а в солидном возрасте внезапно расцвели, остаются редкостью. Именно поэтому мы решили вспомнить: а много ли в истории прыжков было спортсменов, карьера которых развивалась по схожему с Пашке и Дешванденом сценарию?

Михаэль Ноймайер (Германия)

Карьера Михаэля Ноймайера началась на рубеже веков. Это был период расцвета сборной Германии, и пробиться в основу звездного Бундестима во главе с Мартином Шмиттом и Свеном Ханнавальдом было очень трудно. Именно поэтому, на Кубке мира он дебютировал лишь за две недели до 22-летия, попав в национальную группу сборной Германии и первом этапе Турне четырех трамплинов в Оберстдорфе. Не сумев пробиться во вторую попытку ни там, ни на втором этапе в Гармиш-Партенкирхене, Ноймайер выпал из состава, и вернулся на Кубок мира лишь в конце сезона. Именно тогда и набрал свое первое очко: 30 место в Тронхейме.

В сезоне-2001/02 Ноймайер продолжал периодически появляться на Кубке мира, в основном выступая на Континентальном Кубке, общий зачет которого он выиграл. В следующие несколько сезонов Михаэль закрепился в составе Бундестима, однако в основную четверку на титульные турниры – чемпионаты мира и Олимпиады – не отбирался. Ноймайер был нестабильным, имел хронические проблемы с приземлением, которые приводили к низким оценкам за стиль. Годы шли, золотая эпоха сборной Германии завершилась, и Бундестим погрузился в кризис. Однако именно тогда Ноймайер стал действительно важной частью команды, которую в то время возглавлял уже Петер Ровайн. В 2005 году, в возрасте 26 лет, Михи дебютировал на чемпионатах мира на домашнем мундиале в Оберстдорфе, завоевав серебро командного турнира на нормальном трамплине.

Сезон-2007/08 стал апогеем кризиса сборной Германии, однако именно тогда к Ноймайеру пришел первый громкий личный успех. Он впервые в карьеру поднимается на подиум на Кубке мира, да еще и где – на втором этапе Турне в Гармиш-Партенкирхене! И это еще не все: финальный этап в Бишофсхофене проходил при ужасных и лотерейных погодных условиях, во вторую попытку не пробились многие гранды, и это позволило Михаэлю замкнуть топ-3 общего зачета.

Міхаель Ноймаєр Skijumping.pl

Впрочем, даже такой успех Ноймайера не спас главного тренера сборной Германии, Петера Ровайна, от отставки в конце сезона. На смену ему пришел Вернер Шустер, который сразу запустил процесс возрождения немецкой машины. Самому Михаэлю это принесло наиболее стабильный и плодотворный период карьеры: серебро Олимпиады-2010 и чемпионата мира-2013 в командных турнирах, бронза мундиаля-2011 в Осло, также в составе команды.

В 2010 году, уже в возрасте 31 года, Ноймайер во второй раз в карьере поднимается на подиум личного старта на Кубке мира, и снова на домашней арене – в Виллингене. Сезон-2012/13 для 34-летнего на тот момент Михаэля стал лучшим в карьере. Необычно стабильные как для него выступления принесли 9 место в общем зачете Кубка мира, хотя до этого немец ни разу по итогам сезона не попадал даже в топ-15. В общем зачете Турне четырех трамплинов Ноймайер стал шестым, а на полетном старте в Викерсунде в марте показал свой лучший результат в личных соревнованиях на Кубке мира – второе место. Во втором прыжке того турнира Михаэль второй раз в карьере (впервые это случилось в марте 2005 года в Планице) установил рекорд Германии по дальности полета на лыжах – 231 метр.

Впрочем, после этого карьера Ноймайера постепенно пошла на спад. В следующем сезоне он не отобрался в состав сборной Германии на Олимпаду-2014 и потерял шанс завоевать золото командного турнира. На чемпионат мира-2015 в Фалуне Михаэль поехал, однако выступил там только в командном турнире, и выступил неудачно. Именно Ноймайер стал одним из главных виновников фиаско Бундестима, который в статусе фаворита сенсационно занял лишь пятое место. Сезон-2015/16 стал для Михаэля последним в карьере. По ходу зимней кампании он выпал из основы сборной Германии и отправился на Континентальный кубок, где и провел свои последние международные старты в биографии.

Ян Матура (Чехия)

Ян Матура всего на год моложе Ноймайера, и большую часть своей карьеры на Кубке мира он провел в статусе скорее даже не середняка, а статиста. Не сумел достичь какого-то заметного прогресса Ян даже в золотых для сборной Чехии 2004-2006 годах, когда сотрудничество со словенским специалистом Васей Байцем вывело на топовый уровень Якуба Янду.

Ян Матура Skijumping.pl

Звездным для Матуры, как и для Ноймайера, стал сезон-2012/13. Если точнее – двухнедельный отрезок в конце января-начале февраля. Сначала чех, воспользовавшись неоптимальным составом участников этапа Кубка мира в Саппоро, оформил победный дубль, а затем на домашнем полетном этапе в Харрахове дважды финишировал в топ-3. Эти четыре подиума так и остались единственными в карьере Матуры.

Впрочем, в целом в том сезоне Ян был достаточно стабильным, и завершил зимнюю кампанию на 10 месте в общем зачете Кубка мира, хотя ни до, ни после того не финишировал даже в топ-25. В сезоне-2012/13 в возрасте 33 лет в карьере чеха, который начинал свой спортивный путь в двоеборье, случилась внезапная вспышка, однако оказалась она довольно короткой и продолжения не имела. Уже в следующем сезоне Матура вернулся на привычный для себя уровень середняка. Лыжи повесил на гвоздь в 2017 году.

Роберт Краньец (Словения)

В отличие от Матуры или Ноймайера, Роберт Краньец на ранних стадиях карьеры не считался обычным середняком. Еще в 20-летнем возрасте он в составе сборной Словении завоевал бронзу Олимпиады-2002 в командном турнире. Сразу после Игр в Солт Лейк Сити Роберт впервые в карьере поднялся на подиум на Кубке мира – третье место в Лахти. Краньец считался талантливым, однако нестабильным прыгуном, который все никак не может в полной мере реализовать свой талант.

Однако с приближением 30-летия Роберт наконец-то начал в полной мере оправдывать выданные авансы, в том числе и в своем коронном виде программы – полетах на лыжах. В сезоне-2009/10 словенец в 28-летнем возрасте одержал свою вторую в карьере победу на Кубке мира (первая датирована еще ноябрем 2005 года) и завоевал Малый хрустальный глобус (МКГ) в полетах на лыжах, замкнув при этом топ-10 общего зачета.

Роберт Краньец Skijumping.pl

Однако главные успехи были еще впереди. Золотым для Краньеца стал сезон-2011/12. Еще две победы на Кубке мира, второй МКГ в полетах и титул чемпиона мира по полетам, завоеванный в 2012 году в Викерсунде. В следующей зимней кампании – еще одна победа на Кубке мира и рекордное, шестое, место в общем зачете.

Последняя вспышка в карьере Краньеца случилась в конце сезона-2015/16, когда словенец одержал две последние для себя победы на Кубке мира – в том же Викерсунде и на домашнем этапе в Планице. Попрощался со спортом Роберт в той же Планице в марте 2019 года. Золото чемпионата мира по полетам, один из двух МКГ, 5/7 побед на этапах Кубка мира, лучшее место в общем зачете – всех этих успехов Краньец достиг после того, как отпраздновал свое 30-летие. Несмотря на все многочисленные авансы, выданные в молодости, Роберт оказался прыгуном позднего созревания.

Петр Жила (Польша)

Единственный действующий прыгун в нашем списке – Петр Жила. Он дебютировал на Кубке мира в 19-летнем возрасте в сезоне-2005/06, однако, даже несмотря на то, что в те годы сборная Польши была командой одного человека (Адама Малыша), Петр на протяжении многих лет балансировал между основой и резервом, часто отправляясь на Континентальный кубок.

Полноценно закрепиться в основе "бело-красных" Жиле удалось лишь в сезоне-2011/12. В конце следующего сезона в Холменколлене он сенсационно одерживает свою первую в карьере победу на Кубке мира, однако полноценным прорывом на топовый уровень этот успех не стал.

Петр Жила Skijumping.pl

После провального сезона-2015/16 с поста главного тренера сборной Польши уволили Лукаша Кручека, которого заменил Штефан Хорнгахер. Именно эта кадровая перестановка стала судьбоносной как для 29-летнего на тот момент Жилы, так и для многих его партнеров по команде, в частности, Давида Кубацки. Уже в первом сезоне под руководством австрийского специалиста Жила выдает блестящее выступление на Турне четырех трамплинов.

Тот розыгрыш легендарной многодневки запомнится целой серией форсмажоров: из-за эпидемии гриппа среди прыгунов не смогли побороться за самые высокие места Маркус Айзенбихлер и Штефан Крафт, которые шли высоко в общем зачете на середине дистанции. А во второй попытке на финальном этапе в Бишофсхофене сорвал свой прыжок (по одной из версий – из-за проблем с креплением) Даниэль Андре Танде, который боролся за Золотого орла с Камилем Стохом. Все это вынесло Жилу на второе место в итоговом общем зачете Турне.

В том же сезоне Жила в 30-летнем возрасте завоевывает командное золото и личную бронзу на чемпионате мира в Лахти. Зимняя кампания 2018/19 годов стала для Жилы самой успешной с точки зрения общего зачета Кубка мира: четвертое место. В конце того сезона Хорнгахер покинул пост главного тренера сборной Польши. Многие опасались, что это станет концом золотой эры как для всей команды, так и для Жилы лично.

Тем не менее, машина, запущенная Хорнгахером, продолжила работать и под руководством его бывшего ассистента, Михала Долежала. В 2020 году Жила одерживает вторую в карьере победу на Кубке мира, а в 2021 году неожиданно завоевывает личное золото чемпионата мира на нормальном трамплине. Сезон-2022/23 под руководством нового тренера, Томаса Турнбихлера, подарил Петру очередную (однако, похоже, на этот раз уже последнюю) молодость, и он защитил свой титул чемпиона мира на нормальном трамплине – не менее неожиданно, чем завоевал его впервые. Жила на протяжении карьеры всегда тяготел к полетам, однако обстоятельства сложились так, что главных успехов достиг на 90-метровых трамплинах. Перед стартом текущего сезона Петр перенес операцию на колене, и, откровенно говоря, трудно поверить в то, что в возрасте почти 38 лет ему удастся еще раз вернуться на топ-уровень.

Андерс Бардаль (Норвегия)

Самый титулованный в этом списке – Андерс Бардаль, к которому главные успехи начали приходить в 29-летнем возрасте. На ранних стадиях карьеры у норвежца были большие проблемы даже с попаданием в основу сборной, из-за чего он часто отправлялся на Континентальный кубок, который дважды подряд – в 2005 и 2006 годах – выигрывал в общем зачете.

Первая вспышка в карьере Бардаля произошла в сезоне-2007/08, который принес ему первую в карьере победу на Кубке мира и пятое место в общем зачете. После этого норвежец окончательно закрепился в основе своей команды, однако выступал лишь на уровне крепкого середняка.

Андерс Бардаль Skijumping.pl

В 2011 году должность главного тренера сборной Норвегии покинула культовая фигура – Мика Койонкоски. В Норвегии опасались, что уход легендарного финна приведет к кризису в команде, тем более, что заменил его молодой и мало кому известный австриец, Александер Штокль. Однако такие пессимистические прогнозы не оправдались, а для 29-летнего на тот момент Бардаля перестановка на тренерском мостике сборной стала прологом к золотому периоду в карьере.

Несмотря всего три победы на этапах, Андерс в сезоне-2011/12 выигрывает общий зачет Кубка мира и финиширует четвертым в генеральной классификации Турне четырех трамплинов. В следующем сезоне Бардаль становится вторым в Кубке мира и завоевывает золото чемпионата мира в Валь ди Фьемме в личном турнире на нормальном трамплине.

Олимпийский сезон-2013/14 приносит норвежцу личную бронзу в Сочи на 90-метровом трамплине. Также Бардаль финиширует четвертым в общем зачете Кубка мира и третий раз подряд попадает в топ-6 генеральной классификации Турне. Несмотря на то, что только в таком зрелом возрасте Андерс раскрылся как прыгун топ-уровня, он решает завершить карьеру в конце сезона-2014/15. И на пенсию Бардаль уходит триумфально, завоевав со сборной Норвегии командное золото чемпионата мира в Фалуне.