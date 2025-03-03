Когда уже сделал более тысячи спусков, ты не боишься. Интервью чемпиона мира U-20 Ярослава Лавренюка

Первые два месяца 2025-го подарили украинскому спорту новую "звездочку". Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров.

17-летний спортсмен еще в 2024-м стал бронзовым призером чемпионата мира и вице-чемпионом Юношеских Олимпийских игр. А уже в этом году к нему пришла первая победа на крупном турнире.

В эксклюзивном интервью "Чемпиону" Ярослав рассказал о том, как в его жизни появился скелетон, как преодолевал страх первых попыток вперед головой в ледовом желобе, почему важно для скелетониста обучение в школе и поделился эмоциями от первых побед в карьере.

– Ярослав, почему именно скелетон, как он появился в вашей жизни?

– Этот спорт в моей жизни появился в тот период, когда я занимался другими видами, айкидо, паркуром. И я уже хотел что-то изменить. Тогда ко мне подошел отец, который, кстати, сейчас является также моим тренером. Он увидел пост в фейсбуке от Федерации бобслея и скелетона Украины, о том, что идет набор в юниорскую команду на Юношеские олимпийские игры 2024 года.

Тогда он спросил, хочешь попробовать? Я сказал, наверное. Мы поехали в Киев, я попробовал и уже потом, я еще не понимал, нравится ли мне, но очень хотел это попробовать, потому что я люблю экстрим. И впоследствии я поехал на свои первые тренировки, на сбор в Германию и на первые спуски в Латвию. И уже тогда начал кататься.

С первых спусков также не понимал, нравится ли мне этот спорт, но не сдавался. Даже были падения, но я проявил выдержку, поднимался все выше и выше. И с тем, как добавлялась скорость, я все больше и больше начал любить скелетон, можно так даже сказать. Ну и понял, что это тот спорт, которым я хочу заниматься.

– А в каком возрасте это было, когда вы начали заниматься?

– Мне было 13 лет тогда.

– Где тренируетесь, есть ли перспективы построения трассы в Украине?

– Тренируюсь преимущественно в Латвии и Германии. Там есть все условия для занятий, отличные трассы.

Что касается трассы в Украине, то, во-первых, отмечу, что ледовая трасса – это очень-очень дорогое сооружение. Понятно, что трассы разные, по сложности, по другим показателям, но все начинается от более чем 100 миллионов долларов. Самая простая трасса. К тому же это дорогое сооружение после постройки требует правильного ухода и требует еще дополнительно очень много денег.

Но сегодня, учитывая события, которые происходят в нашей стране, думаю, что построение трассы не является основной целью Украины. По состоянию на сейчас, я не вижу перспективы того, что в Украине может быть ледовая трасса. Мне, конечно, хотелось бы, но четко осознаю, что эти средства лучше потратить на оборону и на помощь нашему государству.

Также следует заметить, что сейчас в мире очень много трасс. И даже международная федерация имеет трудности с тем, чтобы заполнить все трассы соревнованиями. Поэтому я не знаю, целесообразны ли вообще перспективы построения трассы в Украине. Хотя, конечно, в будущем мне очень этого хотелось, это очень круто, когда у тебя есть домашние трассы, где ты можешь хорошо тестироваться, где все тебя знают, где ты чувствуешь себя дома. Но только в будущем, надеюсь на это.

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– Мы уже немного затронули эту тему, но... Когда для вас лично наступил переломный момент, когда поняли, что скелетон – это серьезно и надолго?

– Это хороший вопрос... На самом деле, даже не думал об этом.

Сначала, еще на первом сборе катался и вообще не мог понять, нравится ли это мне. Я думал, что будет достаточно первого спуска, чтобы понять, нравится это мне или нет. Но этого оказалось совсем недостаточно. Помню, что мы приехали в Латвию, в Сигулду, я впервые увидел трассу, впервые увидел скелетон свой. Меня завезли наверх к 10-му виражу, я был уже переодет, но еще пока ничего не понимал. Мне сказали просто размяться, я размялся, положили на трассу и рассказали об одном вираже, какую работу мне в нем нужно сделать. И сразу же спросили, готов ли я ехать. А я уже лежу, говорю, готов, потому что надо ехать. И я поехал, старался как-то управлять, но ничего не удавалось. Поехал напрямую между 14-м и 15-м виражем, там очень много раз ударял стены.

Потом проехал как-то до финиша, но ничего не понял, все так очень быстро промелькнуло. А на третий свой заезд первой тренировки вообще упал... Поэтому, приехал в отель и не мог понять, что произошло со мной, что это было, нравится мне или не нравится.

Уже потом я понемногу привык, начал делать больше качественных действий, меньше ошибок. Поехал уже выступать на международные соревнования, Кубок Европы... И уже тогда начал понимать, что мне это нравится. Я получал медали, поднимался на подиум, своими силами на международной арене поднимал флаг Украины. Конечно, меня это мотивировало. Я понимал, что есть перспективы для того, чтобы выиграть медали самых престижных соревнований. Понимал, что это все серьезно, и еще надо стараться достигать этих хороших результатов.

– Человек летит головой вперед в ледовом желобе. Как это внутри ощущается? О чем думаете в этот момент?

– Сначала, вообще, ты не понимаешь, что происходит. Потому что все идет на бешеной скорости, и надо думать, что мне делать, чтобы не запутаться, чтобы не убиваться. Но с опытом приходит спокойствие, такая уверенность. Это приобретается, как ты приобретаешь профессионализм.

Но у нас основная цель – доехать быстрее до финиша. Конечно, когда ты уже сделал более тысячи спусков, ты уже не боишься. Потому что ты знаешь, как это, ты уверен в спуске, и ты уже начинаешь работать на скорость. Для того, чтобы проехать трассу быстрее, а не просто доехать до финиша. Поэтому уже на первом плане мысли о том, что делать в каждом вираже.

Я уже работаю на старте, потом запрыгнул на трек, и начинаю ехать. Начинаю ехать и думаю, что здесь надо мне работать, а здесь надо мне поддержать. И просто стараться, как можно лучше, проехать трек, где нужно исправить ошибки, где я не очень хорошо проезжаю. И страха нет, даже когда уже еду на скорости 130 км в час, чувствую себя прекрасно, не боюсь.

Приходит тот момент, когда ты просто понимаешь, что ты на своем направлении, можно так сказать. И ты уже работаешь на скорость. Все, о чем ты думаешь, это только виражи и что нужно сделать, чтобы быстро проехать трассу. А о том какая скорость, что все проносится, ты уже не думаешь. Да, сначала ты ничего не видишь, но с опытом я уже еду по трассе и на скорости 130 км/ч могу заметить, где какой тренер стоит, где какой тренер занимает какой участок. Я могу понять, вот это тренер Сергей, а это тренер Михаил (Гераскевич, тренер и отец Владислава Гераскевича – Ред).

– Спортивный календарь очень насыщенный. Как много времени удается проводить дома, в Житомире?

– К сожалению, дома удается проводить не так много времени, как хотелось бы. Но надо работать. Например, в прошлом сезоне дома я был летом месяц и весной два месяца. То есть, вообще за год где-то 3-4 месяца я бываю дома.

Когда начинается сезон, очень редко удается возвращаться домой, хотя бы на несколько дней. К сожалению, это сейчас трудно сделать, мы не можем быстро добраться домой из-за логистических проблем. Как это делают другие спортсмены, которые, когда перерыв в соревнованиях, садятся на самолет и они уже дома. Нам нужно 2-3 дня, чтобы добраться домой.

Но в этом сезоне у меня был экзамен по украинскому языку, поэтому я пропускал этап Кубка мира в Сигулде, и ехал домой в Житомир, для того, чтобы сдать этот экзамен.

– Вы еще и успеваете учиться...

– Да, сейчас я учусь в лицее №34 города Житомир.

– Совмещать учебу с большим спортом очень сложно, но Вы не оставили лицей...

– Да, конечно, потому что в нашей команде обучение является важным аспектом. В нашем спорте очень важно, чтобы ты мог понимать, что ты делаешь, например, в управлении нужно, чтобы ты осознавал, какие твои действия приводят к каким последствиям, можно так сказать. Поэтому в нашей команде обучение – это очень важно.

Сейчас я готовлюсь к НМТ (Национальный мультипредметный тест) вместе с Владиславом Герасимовичем, он мне помогает готовиться к НМТ по математике.

И так, что все наши юниоры, они учатся. Сейчас они уже закончили сезон и по приезду домой тренер дал им задание, чтобы все подтянули обучение. Поэтому обучение у нас является очень-очень важным в нашей команде.

– Мы уже говорили о Житомире. А есть ли любимое место за границей?

– На самом деле для меня все страны очень разные и сказать, какая любимая, я не могу.

Мне очень нравится швейцарский Санкт-Мориц, очень красивый город, природа там, это что-то необычное. Нравится Сигулда, потому что там очень хорошие люди. Америка нравится.... Не скажу, что есть любимое место, которое я больше всего люблю. Они все для меня по-разному особенные.

– Скелетон – недешевый вид спорта. Вы уже рассказывали о построении трасс, что на это нужны очень большие деньги. Я так понимаю, что сам скелетон тоже недешевый, к тому же нужен и комбинезон, и обувь. Как решаете вопрос финансового обеспечения?

– Да, действительно, скелетон – это очень дорогой вид спорта, очень многое зависит от твоего финансирования. На самом деле решаем этот вопрос, у нас есть государственное финансирование, за что спасибо Министерству молодежи и спорта, есть спонсоры в команде, это спонсоры Владислава Гераскевича, они также помогают,

Сейчас я также пытаюсь найти для себя спонсора, всегда буду рад сотрудничать.

– В 2024-м к вам пришли первые медали крупных соревнований – серебро Юношеской Олимпиады, бронза юниорского чемпионата мира. Эмоции переполняли?

– Да, очень переполняли, но больше серебро Юношеской Олимпиады переполняло. Потому что чемпионат мира у нас был перед этим и мы ставили приоритет на Юношескую Олимпиаду. Поэтому на чемпионат мира, тогда, возможно, не так хорошо настраивался. Но была бронза и третье место, я был доволен. Это мне добавило, скажем так, уверенности на следующие соревнования, которыми были Юношеские Олимпийские игры. Выступление на чемпионате мира добавило мне уверенности, возможно, это также сыграло свою роль в том, что я выиграл серебро на Юношеской Олимпиаде. Я был очень рад, меня эмоции действительно переполняли.

– В этом году вы стали чемпионом мира среди юниоров. Это круче, чем серебро Олимпиады?

– Я стал чемпионом мира среди юниоров, и это было в категории до 20 лет, а Юношеские Олимпийские игры были у нас до 18 лет. Поэтому некоторых соперников, которые были значительно старше меня, удалось также обогнать. Я рад, что мне это удалось сделать.

Да, вместе со мной на пьедестале, на втором месте, стоял представитель Латвии Эмил Индриксон, который на Юношеских Олимпийских играх меня обогнал и стал первым. Поэтому я ему по-дружески сказал, а мы хорошие друзья, что мы выравняли счет – 1:1.

Я был очень доволен, потому все же, когда ты становишься первым, поднимается твой флаг, также звучит гимн Украины. Поэтому, возможно, золото чемпионата мира в какой-то степени лучше, но я все соревнования вспоминаю с улыбкой и рад, что удалось продемонстрировать приличный результат.

– В прошлом сезоне вам было 16 полных лет, когда дебютировали уже во взрослом Кубке мира. Что вы чувствовали в этот момент?

– Да, это совсем другой уровень, когда ты соревнуешься с соперниками, которые в этом спорте больше, чем ты живешь. Которые гораздо более опытные, олимпийские чемпионы или чемпионы мира, имею в виду взрослого чемпионата мира.

Конечно, было давление. Была такая ответственность, как я смогу выступать на этом уровне. Я чувствовал, что это большая возможность для того, чтобы улучшить свои результаты. Когда ты соревнуешься и тренируешься с лучшими, ты можешь смотреть, как они выполняют работу, какую-то разминку... Или, например, стартовый разгон, или как они управляют, или проходят некоторые виражи. Ты видишь самые быстрые линии в исполнении лучших спортсменов. Это все добавляет опыта, и ты сразу замечаешь, что твои результаты также становятся лучше и выше. В общем, это действительно совсем другой уровень, однако мы продолжаем здесь соревноваться, и я стараюсь показывать лучший результат, дать конкуренцию гораздо более старшим противникам.

– Ярослав, за эти два сезона вашим самым высоким результатом на Кубке мира стало 22 место на этапе в Яньцине (Китай). Какие цели себе ставите на чемпионате мира?

– В прошлом сезоне мне не удалось попасть в четвертый финальный заезд, поэтому сейчас для меня цель – сделать это, попасть в топ-25 чемпионата мира. А возможно, даже увидеть, смогу ли я побороться за топ-20.