Чемпионат мира по бобслею и скелетону: с лидером из топ-10 и надеждой на медаль

В субботу, 1 марта, в американском Лейк-Плэсиде откроется чемпионат мира по бобслею и скелетону. Это будет последний крупный турнир перед Олимпиадой, завершающий сезон-2024/25.

Сборная Украины на этот турнир, однозначно, едет не в роли статиста. Наш скелетонист Ярослав Гераскевич уже имеет за плечами опыт побед в Кубке Европы, а в турнире сильнейших – Кубке мира, недавно показал лучший результат в карьере, заняв на одном из этапов 4-е место. Спортсмен остановился в шаге от медали, но верит, что эта медаль к нему может прийти именно на ЧМ.

Легендарная трасса

Нынешний ЧМ пройдет в Лейк-Плэсиде, американском городе, который дважды в своей истории был столицей зимних Олимпийских игр. И на обоих турнирах – в 1932 и 1980 годах, использовалась Олимпийская санно-бобслейная трасса у горы Ван Хувенберг. Но не только этим знаменита трасса в окрестностях Лейк-Плэсида. Кроме двух Белых Олимпиад, трасса стала первой неевропейской, на которой проходили чемпионаты мира по бобслею и скелетону (в 1949) и санному спорту (в 1983) годах.

Вид на трасу в Лейк-Плесіді IBFS

За свою 95-летнюю историю, трасса была построена в 1930-м, в Лейк-Плэсиде прошли в общей сложности уже 9 чемпионатов мира. После турниров 1949, 1961, 1969, 1973, 1978, 1983, 2003, 2009 и 2012 годов Лейк-Плэсид в юбилейный десятый раз будет принимать у себя чемпионат мира по бобслею и скелетону.

При этом история трассы, связанная с ЧМ, начиналась с трагических событий. На чемпионате мира-1949 бельгийский бобслеист Макс Убен погиб во время тренировки в повороте Shady. В результате бельгийская команда покинула соревнования. Спустя 12 лет, после улучшения безопасности, на трассе проводится еще один чемпионат мира-1961, который обошелся без трагедий. А гибель в результате аварии Серджо Дзардини на виражах Zig-Zag во время международных соревнований 22 февраля 1966 года привела к дальнейшим улучшениям безопасности.

Многочисленные перестройки трассы дали свои результаты. После инцидента с Дзардини, вот уже на протяжении 59 лет на трассе удается избежать трагических случаев. А в 2009 году этот трек стал первым в мире который принимал чемпионаты мира по бобслею и скелетону и санному спорту одновременно, в течение одного не олимпийского года. Как правило, соревнования по всем трем дисциплинам одновременно принимают только столицы Олимпиад, во время проведения Игр.

Трассу у горы Ван Хувенберг по праву называют одной из Мекк мирового бобслея и скелетона. Наравне с не менее легендарными трассами в немецких Альтенберге и Винтерберге, и треком в швейцарском Санкт-Морице.

IBFS

Обзор трассы в Лейк-Плэсиде

Скелетон: с надеждой на медаль

В турнире по скелетону в рамках чемпионата мира-2025 будут разыграны три комплекта медалей – среди мужчин, женщин и смешанных команд. В мужских соревнованиях у сборной Украины однозначно есть претендент на награды.

Владислав Гераскевич уже выигрывал этапы Кубка Европы. Правда уровень участников этих соревнований не идет ни в какое сравнение с уровнем представительства в Кубке мира. Условно говоря, на турнирах происходит разделение на ведущих спортсменов (Кубок мира) и вторых номеров, дублеров (Кубок Европы).

Но и в Кубке мира украинец уже далеко не на вторых ролях. Так, на этапе в немецком Винтерберге, на одной из самых престижных и сложных трасс в мире, Гераскевич занял итоговое 4 место, остановившись в шаге от медали, уступив тысячные доли секунды тройке призеров – Мэтту Уэстону из Великобритании, Самуэлю Майеру (Австрия) и Кристоферу Гротхеру (Германия).

4 место является лучшим достижением для Гераскевича на соревнованиях уровня Кубка мира. Разумеется, это был, одновременно, и очень обидный результат. Владиславу совсем чуть-чуть не хватило до медали. С другой стороны, это и мотивирующий результат. Сегодня Гераскевич знает, что способен на равных бороться с ведущими спортсменами мира в своей дисциплине и претендовать на медаль.

В целом прошедший сезон для Гераскевича также сложился неплохо. Он ни разу не выпадал из топ-15 на этапах Кубка мира, на половине этапов – четырех из восьми – заехал в 10-ку сильнейших, а в итоговой таблице КМ-2024/25 расположился на 7 месте. Киевлянин плотно обосновался в элите мирового скелетона.

Владислав Гераскевич IBFS

Кроме того, у Гераскевича подрастает молодая и очень талантливая смена. 17-летний Ярослав Лавренюк совсем недавно стал чемпионом мира среди юниоров, а год назад, в январе 2024-го, стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров и серебряным медалистом Юношеских Олимпийских игр.

В нынешнем сезоне Кубка мира он занял скромное 27-е место, но потенциал у молодого спортсмена огромный.

Есть еще и Владислав Клименко, который в феврале 2024-го стал самым молодым участником в истории Кубка мира. Тогда ему было 15. Сейчас 16-летний спортсмен завершил сезон-2024/25 на 48-м месте. Хотя и принял участие только в одном этапе, заняв 28-е место на трассе в латвийской Сигулде.

А вот девушек-скелетонисток в Украине нет. Рассчитывать в женских соревнованиях и турнире смешанных команд нашей сборной не на что.

Также не участвовали в этом году представители Украины и в Кубке мира по бобслею. Ни в женских, ни в мужских соревнованиях. Вторая половина ЧМ, когда будут разыграны медали в бобслее, пройдет без нашего участия.

Согласно регламенту турнира, в ЧМ примут участие 30 сильнейших спортсменов по результатам сезона Кубка мира. Плюс, представитель страны-организатора – США, Николас Такер, который занял в КМ-2024/25 итоговое 31-е место в общем зачете. От Украины, соответственно, это будут Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк. Все они будут принимать участие в официальных тренировочных заездах и квалификации. 25 лучших по итогам квалификации продолжат борьбу за медали в основных (1,2,3 и 4) заездах.

Фавориты – немцы и британцы

Если говорить о фаворитах нынешнего турнира скелетонистов, то вне конкуренции здесь немцы и британцы.

Первые четыре этапа Кубка мира выиграл немецкий скелетонист Кристофер Гротхер.

В середине сезона казалось, что олимпийскому чемпиону Пекина-2022 и 7-кратному чемпиону мира просто нет равных в этом сезоне и в олимпийском цикле-2026 в принципе. Но затем у Гротхера что-то "сломалось". Во второй половине сезона, на 5-8 этапах, Кристофер не смог финишировать в Сигулде, занял 3 место в Винтерберге, 2-е – в Санкт-Морице, а на заключительном этапе в норвежском Лиллехаммере и вовсе был 9-м. В итоге, он растерял все свое преимущество в общем зачете и занял лишь 3 место в итоговой таблице Кубка мира.

В дальнейшем инициативу перехватили британцы. Маркус Уайатт выиграл этап в Сигулде, а Мэтт Уэстон – в Винтерберге и Санкт-Морице. Именно Уэстон был наиболее стабильным на протяжении сезона, заехав на подиум на семи этапах КМ из восьми. Именно он стал победителем общего зачета, опередив Уайатта, занявшего итоговое 2 место.

Отдельно стоит вспомнить этап в Лиллехаммере, который был преисполнен сюрпризов, даже сенсаций.

Победу одержал представитель Китая Лин Цинвей, впервые в карьере попавший на пьедестал почета Кубка мира. За ним финишировал австриец Майер и только третьим был Уайатт. При этом на предыдущих этапах Цинвей не занимал место выше 5-го, а в итоговой таблице Кубка мира замкнул 10 сильнейших.

Конечно, рассматривать этот этап как генеральную репетицию ЧМ не стоит. Китайский скелетонист вряд ли повторит свое достижение, или хоты бы заедет в тройку, но чем черт не шутит.

Самое пристальное внимание болельщиков всего мира будет приковано к "разборкам" Гротхера, Уэстона и Уайатта.

Мы же с надеждой будем болеть за Влада Гераскевича.

Расписание соревнований по скелетону

6 марта

16:00. Мужчины (1 и 2 заезды)

21:00. Женщины (1 и 2 заезды)

7 марта

17:45. Мужчины (3 и 4 заезды)

23:00. Женщины (3 и 4 заезды)

9 марта

2:00. Микст

Расписание соревнований по бобслею

8 марта

16:00. Мужчины, двойки (1 и 2 заезды)

21:00. Женщины, монобоб (1 и 2 заезды)

9 марта

17:30. Мужчины, двойки (3 и 4 заезды)

22:30. Женщины, монобоб (3 и 4 заезды)

15 марта

16:00. Мужчины, четверки (1 и 2 заезды)

21:00. Женщины, двойки (1 и 2 заезды)

16 марта

16:00. Мужчины, четверки (3 и 4 заезды)

21:00. Женщины, двойки (3 и 4 заезды)

Где смотреть

В прямом эфире соревнования чемпионата мира в Украине будут доступны на канале Суспільне Спорт, а также на сайте телеканала.

Финальные соревнования у мужчин-скелетонистов пройдут 6-7 марта.