Гераскевич во второй раз в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира
Украинские скелетонисты выдали свое самое успешное выступление в новом сезоне Кубка мира. Лидер команды Ярослав Гераскевич в китайском Яньцине занял восьмое место, повторив свой результат образца первого старта в Пхенчхане.
Другой представитель Украины Ярослав Лавренюк обновил собственный рекорд на Кубке мира – 22 место. На предварительном старте в Пхенчхане он занял 24 место .
Третью победу подряд одержал немец Кристофер Гретейер, опередивший британца Мэтта Вестона и китайца Чжэн Иня.
Итоговые результаты:
1. Кристофер Греттер (Германия) 2:01.93 мин
2. Мэтт Вестон (Великобритания) +0.01
3. Чжэнь Инь (Китай) +0.09
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8. Владислав Гераскевич (Украина) +1.02
22. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.12
Следующий этап Кубка мира по скелетону состоится 6 декабря в немецком Альтенберге.