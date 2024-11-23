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Чемпион Скелетон

Гераскевич во второй раз в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира

Олег Дідух — 23 ноября 2024, 16:30
Гераскевич во второй раз в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира
Владислав Гераскевич
IBSF

Украинские скелетонисты выдали свое самое успешное выступление в новом сезоне Кубка мира. Лидер команды Ярослав Гераскевич в китайском Яньцине занял восьмое место, повторив свой результат образца первого старта в Пхенчхане.

Другой представитель Украины Ярослав Лавренюк обновил собственный рекорд на Кубке мира – 22 место. На предварительном старте в Пхенчхане он занял 24 место .

Третью победу подряд одержал немец Кристофер Гретейер, опередивший британца Мэтта Вестона и китайца Чжэн Иня.

Итоговые результаты:

1. Кристофер Греттер (Германия) 2:01.93 мин

2. Мэтт Вестон (Великобритания) +0.01

3. Чжэнь Инь (Китай) +0.09

...

8. Владислав Гераскевич (Украина) +1.02

22. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.12

Следующий этап Кубка мира по скелетону состоится 6 декабря в немецком Альтенберге.

Владислав Гераскевич Скелетон Ярослав Лавренюк

Владислав Гераскевич

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