Гераскевич финишировал в топ-10 на первом этапе Кубка мира по скелетону

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич удачно начал новый сезон Кубка мира по скелетону, стартовавший в южнокорейском Пхенчхане. На первом старте украинец занял 8 место.

После первой попытки Гераскевич шел 13-м, однако во втором заезде поднялся на пять позиций.

Еще один украинец, 17-летний Ярослав Лавренюк, во вторую попытку не пробился, показав 26-й результат в первом заезде. Суммарно на старт вышли 34 спортсмена.

Итоговые результаты:

1. Кристофер Грёттер (Германия) 1:46.32

2. Маркус Ваятт (Великобритания) +0.15

3. Мэтт Уэстон (Великобритания) +0.43

...

8. Владислав Гераскевич +1.01

26. Ярослав Лавренюк 55.88 (одна попытка)

Для Гераскевича лучшим результатом в карьере на Кубке мира является четвёртое место на финале прошлого сезона в американском Лэйк Плэйсиде. Также украинец дважды финишировал шестым. Ранее Владислав назвал свои задачи на новый сезон.

Завтра, 17 ноября в Пхенчхане состоится еще один старт в рамках первого этапа Кубка мира, оба представителя Украины снова выйдут на старт. Начало – в 13:00 по киевскому времени.