17-летний Лавренюк выиграл бронзу чемпионата Европы среди юниоров

17-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров, проходившем в латвийской Сигулде.

Атлет из Житомира соревновался в возрастной категории до 20 лет и показал время 1:42.82. Золото и серебро завоевали местные спортсмены Эмилс Идриксонс (1:41.12) и Давис Валдовскис (1:41.86).

Также в турнире принимал участие еще один украинский спортсмен Владислав Клименко. Он финишировал с пятым с результатом (1:43.47).

Чемпионат Европы по скелетону среди юниоров U-20

31 января, Сигулда (Латвия)

Эмилс Идриксонс (Латвия) – 1:41.12 Давис Валдовскис (Латвия) – 1:41.86 Ярослав Лавренюк (Украина) – 1:42.82.

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5. Владислав Клименко (Украина) – 1:43.47.

Накануне Лавренюк выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. Что интересно, в прошлом году он стал бронзовым призером в этой же категории (U-20).