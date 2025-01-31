17-летний Лавренюк выиграл бронзу чемпионата Европы среди юниоров
Ярослав Лавренюк
sk1.tv
17-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров, проходившем в латвийской Сигулде.
Атлет из Житомира соревновался в возрастной категории до 20 лет и показал время 1:42.82. Золото и серебро завоевали местные спортсмены Эмилс Идриксонс (1:41.12) и Давис Валдовскис (1:41.86).
Также в турнире принимал участие еще один украинский спортсмен Владислав Клименко. Он финишировал с пятым с результатом (1:43.47).
Чемпионат Европы по скелетону среди юниоров U-20
31 января, Сигулда (Латвия)
- Эмилс Идриксонс (Латвия) – 1:41.12
- Давис Валдовскис (Латвия) – 1:41.86
- Ярослав Лавренюк (Украина) – 1:42.82.
...
5. Владислав Клименко (Украина) – 1:43.47.
Накануне Лавренюк выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. Что интересно, в прошлом году он стал бронзовым призером в этой же категории (U-20).