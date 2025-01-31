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17-летний Лавренюк выиграл бронзу чемпионата Европы среди юниоров

Микола Дендак — 31 января 2025, 15:48
17-летний Лавренюк выиграл бронзу чемпионата Европы среди юниоров
Ярослав Лавренюк
sk1.tv

17-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров, проходившем в латвийской Сигулде.

Атлет из Житомира соревновался в возрастной категории до 20 лет и показал время 1:42.82. Золото и серебро завоевали местные спортсмены Эмилс Идриксонс (1:41.12) и Давис Валдовскис (1:41.86).

Также в турнире принимал участие еще один украинский спортсмен Владислав Клименко. Он финишировал с пятым с результатом (1:43.47).

Чемпионат Европы по скелетону среди юниоров U-20

31 января, Сигулда (Латвия)

  1. Эмилс Идриксонс (Латвия) – 1:41.12
  2. Давис Валдовскис (Латвия) – 1:41.86
  3. Ярослав Лавренюк (Украина) – 1:42.82.

...

5. Владислав Клименко (Украина) – 1:43.47.

Накануне Лавренюк выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. Что интересно, в прошлом году он стал бронзовым призером в этой же категории (U-20).

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