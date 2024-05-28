Кулиш получил серебро чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Чемпион мира-2022 Сергей Кулиш принес Украине первую награду на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (малокалиберные виды оружия), который проходит в хорватском Осиеке.

Кулиш в стрельбе из трех положений (50 м) стал четвертым в квалификации и пробился в финал, где занял второе место.

Для Сергея это уже вторая медаль континентального первенства в этой дисциплине. В 2017 году он также стал вице-чемпионом Европы.

Отметим, что Кулиш уже имеет олимпийскую лицензию на Игры в Париже-2024.

Сборную Украины на турнире представляют 32 спортсмена в двух возрастных категориях - взрослые и юниоры.