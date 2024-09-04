Украинка Науменко стала чемпионкой мира по парусному спорту в классах RS Aero

Украинская яхтсменка София Науменко стала чемпионкой мира по парусному спорту в классах RS Aero.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Днепропетровской области.

Чемпионат мира проходил 26-30 августа в Hayling Island Sailing Club в Великобритании. Спортсменка Днепропетровской областной школы высшего спортивного мастерства София Науменко второй год стала чемпионкой мира в неолимпийском классе яхт RS Aero.

Отметим, что в июне 2024 года Науменко стала чемпионкой Европы в этом классе яхт, а также завоевала золото на 4-м этапе Кубка Европы в классах ILCA по парусному спорту, который состоялся в швейцарском Невшателе.