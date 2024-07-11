Украина отказалась от одной лицензии на Олимпийские игры-2024

Сборная Украины по академической гребле отказалась от выступления в одиночном старте на Олимпийских играх-2024.

Об этом стало известно после того, как Национальный олимпийский комитет обнародовал состав украинской делегации на Игры-2024.

Тренер украинской сборной Николай Чуприна в комментарии Суспильне Спорт аргументировал соответствующее решение заменой в составе четверки парной. Евгения Довгодько вместо одиночной дисциплины заменит имеющую проблемы со здоровьем Наталью Довгодько в четверке.

"Проблема заключается в том, что выигранная в Сегеде лицензия — именная. То есть, если мы хотим кого-то заменить в одиночке, мы этого сделать не можем. Или Евгения Довгодько соревнуется, или никто. Основной класс, который мы отрабатывали три года и который может очень достойно выступить на Олимпиаде, это четверка. Стремимся, чтобы она была максимально сильной и командной, а не четыре сильнейшие одиночницы. Было принято нелегкое решение. Нам ответили, что мы можем произвести замену. И мы решили, тренерским советом и спортсменами, единогласно: Евгения Довгодько для команды лучше. Меньше нервов, больше результата и она стабильнее. И мы тогда задали вопрос перед НОК Украины. Такие ситуации возникали и два месяца назад и три. Видели, что можно лучше, но не трогали, потому что есть спортивная этика и вопрос[о замене не поднимали. Но когда увидели, что есть разница, вопрос решился – сделали замену. Наталья Довгодько пойдет запасной, потому что может возникнуть любая ситуация, но появилась новая единица - Евгения Довгодько", - сказал Чуприна.

Накануне стало известно, что Украина будет представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпиаде-2024.