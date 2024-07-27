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Украинки вышли в финал академической гребли в четверках парных

Станіслав Лисак — 27 июля, 14:05
Украинки вышли в финал академической гребли в четверках парных

Украина вышла в финал в академической гребле на Олимпийских играх-2024 в женских парных четверках.

Украинки в составе Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой финишировали вторыми в первом квалификационном заезде. Победу на отборочном этапе одержала команда Нидерландов.

Отметим, что в составе парной четверки Евгения Довгодько заменила Наталью Довгодько, которая вместе с Анастасией Коженковой становилась олимпийской чемпионкой на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Финал в женских парных четвёрках на Играх-2024 состоится в среду, 31 июля.

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