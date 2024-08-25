Куклиновская стала чемпионкой мира в байдарке-одиночке

В заключительный день чемпионата мира 2024 года по неолимпийским дисциплинам в гребле на байдарках и каноэ украинка получила для Украины золото.

Людмила Куклиновская, выступающая в байдарке-одиночке, провела фантастический заезд и завоевала первенство на дистанции 200 метров с большим для этой дисциплины отрывом — 7 десятых секунды. Для нее это первая награда мирового первенства в карьере.

Напомним, ранее на ЧМ-2024 в Самарканде трехкратный призер Олимпийских игр Людмила Лузан стала чемпионкой на коронной дистанции — 500 метров на каноэ-одиночке.

А украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук завоевали бронзу на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке.