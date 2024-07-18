От ампутации к горному восхождению: история ветерана Дениса Шеренговского

История 29-летнего Дениса Шеренговского из Черкасс является примером стойкости и решительности. Он служил во внутренних войсках в 2013 году, а в 2014-м перешел на контракт в Национальную Гвардию Украины и был переведен в зону АТО в Мариуполь. В 2016-м уволился из контракта, но в марте 2022 года был мобилизован в Пограничную службу Украины, Краматорский отряд. После месяца подготовки их отправили в Донецкую область.

Именно во время одного из интенсивных обстрелов в мае 2022-го в Новомихайловке Денис получил тяжелые ранения и потерял ногу. Вспоминая этот момент, Денис поделился, что единственным мнением было: "Хочется жить".

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Путь защитника к новому образу жизни начался в киевском госпитале, где с семьей подбирали протез в многочисленных мастерских, решив остаться в Украине из-за удобства и лучшего сервиса. Он наблюдает улучшение доступности и качества протезирования в Украине, а также прогресс в предоставлении реабилитационных услуг. По словам ветерана, в Украине можно получить хорошую реабилитацию: в спорте и искусстве.

В июле 2022 года Денис начал решать свои потребности в протезировании, но перебои с электричеством и обстрелы задерживали процесс. Сначала ему установили тренировочный протез, но пользоваться им было сложно из-за постоянных изменений в культе. Он с юмором вспоминает свои походы в магазин на костылях: "У меня была сумка-бананка, в которую можно загрузить три килограмма". В конце концов Денис получил постоянный протез, к которому сначала было трудно привыкнуть. "Я ходил и ходил. Выбора не было, надо было учиться. Это нога на всю жизнь", — решительно заявляет он.

На пути к выздоровлению Денис познакомился с ветераном Александром Швецовым, организующим туры для ветеранов с ампутациями. Вдохновленный фото из тура в Исландии, Денис присоединился к путешествию Польскими Татрами, где вместе с другими ветеранами поразил местных, преодолевая вызовы с костылями и флагами. Денис не остановился на горных походах, прыгал с парашютом, банджи-джампинг с высоты 90 метров и испытал аэродинамическую трубу.

После Татр он принял участие в благотворительном восхождении, пройдя 50 километров по Черногорскому хребту, включая Говерлу, чтобы собрать средства для собратьев, неся 10-килограммовые рюкзаки с песком, которые высыпали за каждый собранный миллион гривен. Поход был полон духом общительности и соревнования. "Мы с другом соревновались, кто быстрее", — вспоминает Денис.

Эта экспедиция не только собирала средства, но мотивировала других. "Было тяжело, но круто. Мы вдохновили других на новые достижения", — подытожил ветеран, подчеркивая их решительность и силу связи.

Путь Дениса изменился, когда он познакомился с ветеранами, занимавшимися спортом. Вдохновленный их стойкостью, он начал с пауэрлифтинга и жима лежа. За полгода группа разрослась, и они начали разрабатывать различные спортивные мероприятия для травмированных ветеранов, включая волейбол сидя, ампфутбол и стрельбу из лука. Некоторые стрелки даже стреляют зубами, а один спортсмен с изъянами зрения стреляет с невероятной точностью.

Каждую дисциплину возглавляет специальный тренер с высшим образованием и реабилитационной подготовкой. "Если человек не занимался спортом до травмы, ему нужно приобрести новые навыки. Тренер следит, чтобы занятия спортом приносили пользу и помогали в реабилитации", — объясняет Денис.

Денис и его коллеги-ветераны планируют справиться с проблемой отсутствия муниципального плавательного бассейна в Черкассах. "Бассейн — важная часть реабилитации. Он помогает спине, отвечающей за всё", — говорит Денис. Плавание не только помогает физическому обновлению, но и предлагает безопасный способ укрепить тело.

В октябре 2023 года Денис Шеренговский принял участие в соревнованиях "Игры Героев" в Бельгии, что стало для него уникальным опытом. "Я не готовился к кроссфиту и предупредил организаторов, но они сказали, что это нормально. Поэтому решил попробовать", — вспоминает Денис. Несмотря на трудности, он нашел большую поддержку и дружбу среди других участников.

Мероприятие также предоставило возможность посетить штаб-квартиру НАТО и Европейский парламент, что придало незабываемые впечатления. "Соревнования были тяжелыми, но поддержка коллег была бесценной. В телеграмме уже много чатов, где мы делимся опытом ", — отмечает Денис.

Денис завязал крепкие связи с другими участниками. С одним из участников они снова встретились на лагере "Игр Непокоренных" позже того же года. "Я счастлив, что ребята не сдаются. Надеюсь, что встретимся на соревнованиях в следующем году ", — с оптимизмом говорит Денис.

Путь ветерана не обходится без трудностей. "Всегда есть какие-то проблемы. Например, я три месяца не занимался пауэрлифтингом, и теперь нужно снова работать, чтобы вернуться к прежнему уровню", — делится Денис. Это демонстрирует упорство, необходимое для поддержания физической формы после перерыва.

"Неудачи влияют на ментальное состояние", — признается Денис. Разочарования иногда вынуждают опускать руки, но успехи поднимают настроение. "Когда ты преуспеваешь, ты сияешь ", — добавляет он, делясь радостью от преодоления препятствий.

Денис также говорит о необходимости самоотверженности и дисциплины в спортивной реабилитации. "Чтобы хорошо стрелять, нужно много стрелять", — объясняет он, отмечая важность практики, хотя это может быть психологически изнурительным.

На вопрос о будущем Денис Шеренговский задумывается. "Ты планируешь стать тренером?" — спрашивают его. "Пока нет, пока только для себя. Но не исключаю возможности стать реабилитологом", — отвечает он. Денис хочет развивать спорт для ветеранов во всех регионах. "Развивать спорт для ветеранов — каждый ветеран в своем регионе", — подчеркивает он.

В будущем Денис хочет выступать на национальном и европейском уровнях. "Мы с товарищами-ветеранами надеемся показать результаты на соревнованиях", — решительно говорит он. Его стремление отражает приверженность достижению совершенства и представительству своей страны.

Денис Шеренговский делится искренними советами для побратимов-ветеранов. "Не теряйте надежды. Спорт помогает держать себя в форме, но найти себя можно не только в спорте. Попробуйте себя во всем. Это сделает жизнь веселее", — советует он, отмечая важность физического здоровья и открытий за пределами спорта.

Его кредо преисполнено оптимизма: "Верьте в победу. Все будет хорошо".

Путь Дениса, обозначенный устойчивостью и стремлением к росту, служит для других вдохновляющим примером.

Ксения КСЕНОФОНТОВА