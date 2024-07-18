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От ампутации к горному восхождению: история ветерана Дениса Шеренговского

Денис Шаховець — 18 июля, 16:22
Денис Шеренговський
От ампутации к горному восхождению: история ветерана Дениса Шеренговского

История 29-летнего Дениса Шеренговского из Черкасс является примером стойкости и решительности. Он служил во внутренних войсках в 2013 году, а в 2014-м перешел на контракт в Национальную Гвардию Украины и был переведен в зону АТО в Мариуполь. В 2016-м уволился из контракта, но в марте 2022 года был мобилизован в Пограничную службу Украины, Краматорский отряд. После месяца подготовки их отправили в Донецкую область.

Именно во время одного из интенсивных обстрелов в мае 2022-го в Новомихайловке Денис получил тяжелые ранения и потерял ногу. Вспоминая этот момент, Денис поделился, что единственным мнением было: "Хочется жить".

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Путь защитника к новому образу жизни начался в киевском госпитале, где с семьей подбирали протез в многочисленных мастерских, решив остаться в Украине из-за удобства и лучшего сервиса. Он наблюдает улучшение доступности и качества протезирования в Украине, а также прогресс в предоставлении реабилитационных услуг. По словам ветерана, в Украине можно получить хорошую реабилитацию: в спорте и искусстве.

В июле 2022 года Денис начал решать свои потребности в протезировании, но перебои с электричеством и обстрелы задерживали процесс. Сначала ему установили тренировочный протез, но пользоваться им было сложно из-за постоянных изменений в культе. Он с юмором вспоминает свои походы в магазин на костылях: "У меня была сумка-бананка, в которую можно загрузить три килограмма". В конце концов Денис получил постоянный протез, к которому сначала было трудно привыкнуть. "Я ходил и ходил. Выбора не было, надо было учиться. Это нога на всю жизнь", — решительно заявляет он.

На пути к выздоровлению Денис познакомился с ветераном Александром Швецовым, организующим туры для ветеранов с ампутациями. Вдохновленный фото из тура в Исландии, Денис присоединился к путешествию Польскими Татрами, где вместе с другими ветеранами поразил местных, преодолевая вызовы с костылями и флагами. Денис не остановился на горных походах, прыгал с парашютом, банджи-джампинг с высоты 90 метров и испытал аэродинамическую трубу.

После Татр он принял участие в благотворительном восхождении, пройдя 50 километров по Черногорскому хребту, включая Говерлу, чтобы собрать средства для собратьев, неся 10-килограммовые рюкзаки с песком, которые высыпали за каждый собранный миллион гривен. Поход был полон духом общительности и соревнования. "Мы с другом соревновались, кто быстрее", — вспоминает Денис.

Эта экспедиция не только собирала средства, но мотивировала других. "Было тяжело, но круто. Мы вдохновили других на новые достижения", — подытожил ветеран, подчеркивая их решительность и силу связи.

Путь Дениса изменился, когда он познакомился с ветеранами, занимавшимися спортом. Вдохновленный их стойкостью, он начал с пауэрлифтинга и жима лежа. За полгода группа разрослась, и они начали разрабатывать различные спортивные мероприятия для травмированных ветеранов, включая волейбол сидя, ампфутбол и стрельбу из лука. Некоторые стрелки даже стреляют зубами, а один спортсмен с изъянами зрения стреляет с невероятной точностью.

Каждую дисциплину возглавляет специальный тренер с высшим образованием и реабилитационной подготовкой. "Если человек не занимался спортом до травмы, ему нужно приобрести новые навыки. Тренер следит, чтобы занятия спортом приносили пользу и помогали в реабилитации", объясняет Денис.

Денис и его коллеги-ветераны планируют справиться с проблемой отсутствия муниципального плавательного бассейна в Черкассах. "Бассейн важная часть реабилитации. Он помогает спине, отвечающей за всё", говорит Денис. Плавание не только помогает физическому обновлению, но и предлагает безопасный способ укрепить тело.

В октябре 2023 года Денис Шеренговский принял участие в соревнованиях "Игры Героев" в Бельгии, что стало для него уникальным опытом. "Я не готовился к кроссфиту и предупредил организаторов, но они сказали, что это нормально. Поэтому решил попробовать", вспоминает Денис. Несмотря на трудности, он нашел большую поддержку и дружбу среди других участников.

Мероприятие также предоставило возможность посетить штаб-квартиру НАТО и Европейский парламент, что придало незабываемые впечатления. "Соревнования были тяжелыми, но поддержка коллег была бесценной. В телеграмме уже много чатов, где мы делимся опытом ", — отмечает Денис.

Денис завязал крепкие связи с другими участниками. С одним из участников они снова встретились на лагере "Игр Непокоренных" позже того же года. "Я счастлив, что ребята не сдаются. Надеюсь, что встретимся на соревнованиях в следующем году ", с оптимизмом говорит Денис.

Путь ветерана не обходится без трудностей. "Всегда есть какие-то проблемы. Например, я три месяца не занимался пауэрлифтингом, и теперь нужно снова работать, чтобы вернуться к прежнему уровню", делится Денис. Это демонстрирует упорство, необходимое для поддержания физической формы после перерыва.

"Неудачи влияют на ментальное состояние", признается Денис. Разочарования иногда вынуждают опускать руки, но успехи поднимают настроение. "Когда ты преуспеваешь, ты сияешь ", добавляет он, делясь радостью от преодоления препятствий.

Денис также говорит о необходимости самоотверженности и дисциплины в спортивной реабилитации. "Чтобы хорошо стрелять, нужно много стрелять", объясняет он, отмечая важность практики, хотя это может быть психологически изнурительным.

На вопрос о будущем Денис Шеренговский задумывается. "Ты планируешь стать тренером?" спрашивают его. "Пока нет, пока только для себя. Но не исключаю возможности стать реабилитологом", отвечает он. Денис хочет развивать спорт для ветеранов во всех регионах. "Развивать спорт для ветеранов каждый ветеран в своем регионе", подчеркивает он.

В будущем Денис хочет выступать на национальном и европейском уровнях. "Мы с товарищами-ветеранами надеемся показать результаты на соревнованиях", решительно говорит он. Его стремление отражает приверженность достижению совершенства и представительству своей страны.

Денис Шеренговский делится искренними советами для побратимов-ветеранов. "Не теряйте надежды. Спорт помогает держать себя в форме, но найти себя можно не только в спорте. Попробуйте себя во всем. Это сделает жизнь веселее", советует он, отмечая важность физического здоровья и открытий за пределами спорта.

Его кредо преисполнено оптимизма: "Верьте в победу. Все будет хорошо".

Путь Дениса, обозначенный устойчивостью и стремлением к росту, служит для других вдохновляющим примером.

Ксения КСЕНОФОНТОВА

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