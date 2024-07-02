Воюю вместе с отцом: спортивный журналист уже более двух лет в ВСУ

2 июля спортивные журналисты празднуют свой профессиональный праздник – Международный день спортивного журналиста. Накануне Максим Розенко пообщался со старшим лейтенантом Михаилом Шаповаловым, который с марта 2010 по март 2022 работал редактором на Sport.ua. В откровенном мужском разговоре харьковчанин рассказал, как их подразделение во Временном Яру спасало животных, насколько для него важна поддержка отца и почему добро должно быть с большими кулаками.

— Михаил, что изменилось у тебя за год со времени нашего предыдущего интервью? Должность? Звание? Функционал?

— Если оглянуться на прошлый год, то формально изменилось не так уж много. Я продолжаю активно заниматься темой ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) на той же должности, где и был. Изменилось разве что воинское звание, теперь я старший лейтенант. В ближайших планах уделить максимум внимания теме дронов. Это и аэроразведка, и ударные дроны, и множество сопутствующих моментов. Как ни крути, именно за дронами — и настоящее, и ближайшее будущее.

– Отец продолжает воевать вместе с тобой? Какое у него звание? Он твой подчиненный?

– Да, мы с отцом в одном подразделении с первых дней полномасштабного вторжения. Он даже начал воевать на несколько суток раньше меня. Звание... Скажем так: воинское звание у него гораздо выше. Относительно подчиненности мы в одном подразделении, но в разных ветвях, поэтому какого-то формального подчинения у нас нет. В любом случае мы стараемся поддерживать и помогать друг другу. И это очень-очень важно при современных обстоятельствах. Могу сказать честно, что без моральной поддержки отца мне было бы в сто раз сложнее. Я ему безгранично благодарен.

— После войны есть мысли остаться в армии или вернешься в спортивную журналистку?

— С одной стороны, стараюсь так далеко не заглядывать. Кроме того, подобные вопросы мысленно всплывали. И, честно говоря, не могу дать какого-либо однозначного ответа. Я хочу иметь возможность заниматься журналистикой, как я это всегда делал. Писать о том же футболе для большой аудитории, делиться мыслями с читателями. С другой стороны, даже если война закончится завтра, напряжение в международных отношениях никуда не денется. Кто считает, что мир вообще стоит на пороге Третьей мировой войны... Не знаю, как оно будет. Но точно знаю, что мои знания и опыт могут пригодиться для обороны моей страны. Было бы глупо не использовать все это во благо государства. Ибо, как показала практика, добро должно быть с кулаками. С большими кулаками. И желательно в каждом кулаке держать по тяжелой пушке.

Алиса, Рыжий и Часик

В Часовом Яру спасли многих животных, исходя из позиций. Двух кошек, собаку... Нашли всем хороших хозяев.

Моему бойцу с позывным "Демоном" приглянулась молодая кошка, которая постоянно крутилась неподалеку от нас. Назвал ее Алисой и поставил конкретную боевую задачу: в ночь выхода прибыть к нему ровно в 2:45. Что вы думаете? Кошка пришла именно в определенное время! Ну Демон ее в рюкзак посадил, мы начали движение, доходим до точки – нет киски. На ходу из рюкзака выпрыгнула. Так Демон ее пошел искать под обстрелом – и чудом нашел. К счастью, все закончилось хеппи-эндом. Алиса сейчас живет в семье Демона в Киевской области.

Огромного рыжего кота еще не смогли забрать, так что Сова постарался. Там кот размером где-то из бенгальского тигра. Умудрился на обратном пути так спрятаться в L200, что искали втроем – и едва нашли. Рыжий теперь живет в Ровно у молодого стоматолога, приезжавшего в зону боевых действий, чтобы бесплатно лечить украинских военных.

И собаку еще забрали благодаря Графу, дворовому щенку, в роду которого явно были овчарки. Как принесли, он несколько дней лежал, только немного воды пил, потому что был истощен и вдобавок контужен сильно. Думали уже, что не окликают. Но нет, Часик, как его назвали по традиции, пришел в себя и начал быстро расти. Худой щенок за месяц превратился в молодую собаку с ужасно острыми зубами. Я его даже прозвал culus dentatus, что в свободном переводе с латыни "ж**а зубастая". Часик уже тоже живет в семье, где его любят.

Первый штурм и голос отца

Был ли я вообще хоть раз по-настоящему счастлив во время войны? Не знаю. Был очень доволен, когда получил первое оружие – АК-74. И патронов, кажется, два магазина. "Ура, уже не голый, есть, чем отразиться". Вероятно, был счастлив, когда возвращался после первого удачного штурма живым и невредимым. Мы тогда отбили большой поселок на Харьковщине. Счастлив был, когда дозвонился отцу после одной из ракетных атак и услышал его голос, услышал, что он жив.

Но, пожалуй, самым счастливым был, когда удалось вывести своих ребят из сложнейшей ситуации и выйти самому. Вернулись все цели, еще и с пленником.

В заключение хотел бы отметить: верьте в наших воинов, всеми силами помогайте нашим воинам, уважайте наших воинов... и присоединяйтесь к нашим воинам. Тогда мы непременно победим. Всё будет Украина!