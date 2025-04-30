Тещу не знаю: Седнев отреагировал на скандал вокруг тендеров Министерства спорта

Начальник отдела зимних олимпийских видов спорта Минмолодежьспорта Сергей Седнев прокомментировал информацию о привлечении близких родственников к тендерам на закупку оборудования для зимних видов спорта, отвергнув все обвинения в недобропорядочности.

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Заявление функционера приводит Tribuna.com.

"Подчеркиваю, что ни я, ни моя жена не контролирует и не помогает вести предпринимательскую деятельность указанных в письме физических лиц, а соответственно я не владею информацией о размере полученной прибыли указанных в письме физических лиц", – заявил чиновник.

Кроме того, в своем объяснительном письме Седнев заверил, что не знает лично людей, которые указаны в документах, в частности свою тещу.

"Я лично не знаком с физическими лицами, указанными в письме журналиста NGL.media и соответственно не влиял на процесс закупок или продвижении их бизнес-интересов", – добавил Седнев.

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К тому же чиновник считает, что все тендеры и закупки соответствуют действующим требованиям законодательства и были открытыми.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства все закупки, в том числе и спортивного инвентаря для зимних видов спорта, осуществляются исключительно через прозрачные тендерные процедуры системы Prozorro, которые проводит ГУ "Укрспортобеспечение", а не возглавляемый мной отдел", – резюмировал функционер.

Отмечается, что общаться с журналистами Седнев не считает нужным. Только после запроса в Министерство молодежи и спорта функционер предоставил объяснительную записку.

Журналисты-расследователи позвонили Шперик (теща Седнева, – прим.), чтобы узнать о ее бизнесе. Она подтвердила, что занимается продажей спортивного снаряжения, но "как только речь зашла о дочери и зяте – бросила трубку и больше не отвечала на звонки".

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