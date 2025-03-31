Результаты аудита УАФ: куда исчезли 1,7 миллиарда гривен во времена Павелко

В конце января 2024 года легендарный украинский футболист Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола. Тогда он был единственным кандидатом на пост руководителя УАФ.

Перед назначением Шевченко озвучил 8 ключевых проблем организации, которые требуют скорейшего решения. Примечательно, что одной из главных преград легенда украинского футбола определил непрозрачную деятельность УАФ и, как следствие, подорванное доверие к организации как институту в целом.

Эти слова были сказаны не просто так. На тот момент экс-глава УАФ и бывший глава бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко вместе с генеральным секретарем ассоциации Юрием Записоцким находились под стражей из-за подозрений о возможной коррупции при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало с 2018 года.

Довести до конца дело в судах правоохранителям пока не удалось, Павелко и Записоцкий вышли на свободу, а экс-депутат даже выиграл дело в Европейском суде относительно законности его содержания под стражей.

История на время затихла, однако в ближайшее время может получить продолжение.

Сразу после избрания Шевченко анонсировал всесторонний аудит возглавляемой организации, который должна была провести авторитетная аудиторская компания AC Crowe Ukraine. В апреле 2024 года его предварительные результаты выявили отток активов УАФ в размере более 1,3 млрд гривен за период деятельности руководства Павелко.

По данным источников "Чемпиона" и "Украинской правды" среди делегатов Конгресса УАФ и собеседников в правоохранительных органах, AC Crowe Ukraine уже завершила проведение аудита и его конечные результаты даже превзошли предварительные оценки.

Учитывая общественную значимость выявленной информации, "Чемпион" решил рассказать, какие именно огрехи в деятельности УАФ нашли аудиторы AC Crowe Ukraine.

Итоги аудита

Отчет аудиторов в целом касался деятельности УАФ от 2015 до 2023 года включительно.

В окончательном документе аудиторы оценивают общую сумму потерь УАФ за исследованный период в более 1,7 млрд гривен.

Примечательно, что эта сумма почти на 400 млн гривен больше, чем та, что указывалась в предварительных результатах проверки.

Общую сумму потерь, на которую указывают аудиторы, можно разделить на несколько подпунктов, касающихся деятельности УАФ:

Newport



Депозиты и Радомышль



ФФУ Продакшн



Приобретенные услуги



Система выплаты вознаграждений



Другое

Newport Management LTD

Потери - 544,3 млн грн

В далеком 1999 году между тогда еще Федерацией футбола Украины и компанией Newport Management LTD (Британские Виргинские острова) было заключено агентское соглашение. Согласно ему компания по сути становилась посредником, через которую УАФ получала средства, которые предоставляли ФИФА и УЕФА для развития украинского футбола.

Учитывая, что УАФ имеет исключительное право представлять футбол в ФИФА и УЕФА, у аудиторов возникли вопросы как к самому агентскому соглашению, так и к отчетности взаимоотношений ассоциации с Newport.

Из приятного – современная УАФ обходится без этой компании, финансирование ведется напрямую. Из неприятного – за время работы Newport украинский футбол вероятно недополучил огромные деньги.

Больше всего нас заинтересовал период 2015-2016 годов. За эти два года, по данным аудита, УАФ не отразила в учете целевое финансирование УЕФА в размере 12,6 млн евро (531 млн грн). Также аудиторы заметили расхождение между перечисленными Newport средствами и полученными ассоциацией (тогда еще федерацией) в сумме 331 тысячу евро (14 млн грн).

Кроме этого Newport перечислял деньги другим сторонним юридическим лицам. Их аудиторы классифицировали как не имеющие отношения к футболу, а сумма была огромная: 11,4 млн евро (481 млн гривен).

Что важно, Newport и деятельность руководства УАФ ранее заинтересовала соответствующие правоохранительные органы, поэтому было открыто дело. По данным досудебного следствия, руководство УАФ подозревалось в завладении 3 271 481,17 евро, которые присылала УЕФА.

В этом деле было сообщено о подозрении на тот момент генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и тогдашнему директору Департамента финансов УАФ Евгении Сагайдак.

Юрий Записоцкий, слева УАФ

Депозиты и ПБК "Радомышль"

Потери - 366,2 млн грн

С чего все началось: по состоянию на 1 января 2015 года в разных банках хранилось 284,7 млн грн собственности УАФ, которые частично были на депозитах:

7,1 млн евро в ПАО "ПУМБ";

6,11 млн евро в ПАО "Київська Русь";

1 млн евро в ПАО "Форум";

0,13 млн долларов в ПАО "ПУМБ".

В течение 2015 года некоторые банки были признаны неплатежеспособными, и УАФ потеряла 2,467 млн евро (на тот момент 55,5 млн грн), которые были размещены в:

ПАО "Київська Русь" – 1,467 млн евро;

ПАО "Форум" – 1 млн евро.

Остальные же потери (315,7 млн грн) в этой категории УАФ понесла от договора уступки права требования с пиво-безалкогольным комбинатом "Радомышль", который стороны подписали 19 марта 2015 года. Это соглашение касалось 4,643 млн евро (разница между депозитом, который был у ПАО "Київська Русь", и списанными средствами).

Срок погашения несколько раз переносился, и в последний раз его отсрочили на 14 лет, с 18 декабря 2018-го до 31 декабря 2032-го.

Также интересно, что за 5 дополнительных договоров по этому делу трижды менялась сумма долга, и в последнем соглашении она уменьшилась более чем на 14 миллионов грн по сравнению с первой суммой, что видно из скрина ниже.

Сумма долга по каждому договору Скриншот

Дополнительно: первое дополнительное соглашение было заключено 20 апреля 2017 года. 16 июня 2017-го один из владельцев Радомышля Андрей Мацола стал вице-президентом ФФУ.

ФФУ Продакшн

Потери - 286,2 млн грн

Об этой компании слышали все, кто интересовался судебными делами Андрея Павелко.

Завод Павелка

Да-да, это именно тот завод по изготовлению искусственной травы, который в 2017 году засветился в истории с выделением денег из бюджета. Он был "освящен" комитетом Верховной Рады, который тогда возглавлял сам Павелко.

И здесь появляется ФФУ Продакшн – дочерняя компания УАФ, созданная в 2016 году. Именно она закупала оборудование и сырье для работы завода, который должен был быть построен на Киевщине. Закупки обошлись в более 230 млн грн, но все они были осуществлены через контрагента "S.D.T.FZE".

Открытие завода по изготовлению искусственного покрытия УАФ

По этим покупкам было открыто дело, из-за которого, собственно, и арестовали Павелко и Записоцкого (на тот момент генерального секретаря УАФ) в 2022 году.

В деталях следствия сообщается, что они "обеспечили обращение в собственность подконтрольной соучастникам преступления компании "S.D.T FZE" (ОАЭ) средств на сумму 26 423 595,01 грн".

Постановлением суда от 19 октября 2023 года наложен арест на оборудование завода с его последующей передачей в АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Позже некоторое оборудование было уничтожено в результате российского обстрела.

Это произошло, в частности, из-за переезда завода из Киевской области в прифронтовой Краматорск, поскольку 5 мая 2020 года УАФ и ООО "Атомвинд-Краматорск" заключили договор, по которому 100% контроля над заводом получил Атомвинд.

Дополнительно: один из владельцев Атомвинд-Краматорск – Максим Ефимов, в период заключения договора был Председателем Ассоциации футбола Донецкой области и вице-президентом УАФ.

Сейчас потеряны и/или арестованы почти все учтенные активы ФФУ Продакшн.

Строительство полей

В 2017-2018 годах Министерство молодежи и спорта Украины выделило средства для строительства 761 спортивной площадки по всей Украине. Минрегионстрой рекомендовал закупать искусственное покрытие, которое у нас производил только завод Павелко, хотя стоимость травы от ФФУ Продакшн была выше, чем у европейских производителей.

Завод Павелка УАФ

Искусственное покрытие этого завода было использовано при строительстве 296 площадок, а сама ФФУ Продакшн непосредственно осуществила строительство 66 площадок в Киеве. Компания заключила договоры подряда с коммунальным предприятием "Житло-сервіс" и по этой сделке также ведутся дела в судах.

В них руководство УАФ подозревалось в завладении 9 420 449,28 гривен при строительстве стадионов в Киеве. В целом же, убытки из-за искусственного завышения стоимости строительства 698 полей по Украине составляют около 300 млн гривен.

Приобретенные услуги

Потери - 271,5 млн грн

За исследуемый период (с 2015 до 2023 включительно) аудиторы обнаружили противоречивые операции с физическими лицами предпринимателями, которые вызывают сомнения в их целесообразности. Это оплаты:

юридических услуг – около 32 млн грн;

услуг по охране – около 22 млн грн (14 млн грн – физическая охрана);

ІТ услуг – около 73 млн грн;

услуг по проживанию/питанию – около 28 млн грн;

транспортных услуг – около 27 млн грн;

сувенирной продукции – 40 млн грн;

других услуг (ювелирная продукция/организация мероприятий/консультационные и другие услуги) – 49 млн грн.

Кроме вопросов к их целесообразности, по некоторым пунктам дополнительно были замечены признаки завышения стоимости полученных услуг и наличия тесных деловых связей между ФЛП и УАФ.

Система выплаты вознаграждений

Потери - 205,9 млн грн

С 2015 до 2023 года расходы на содержание персонала УАФ достигли 1 299,7 млн гривен, что составило 35% от общего финансирования УАФ за соответствующий период. Общая сумма стимулирующих выплат в пользу административного и другого персонала УАФ составила 81,3 млн гривен.

Премия+одноразовая выплата+подарок в денежной форме работникам УАФ, грн Скриншот

Все потери УАФ в этой категории можно разделить на 3 подпункта. Самый большой из них – физические лица нерезиденты.

Физические лица нерезиденты

Потери - 138,7 млн грн

Пьерлуиджи Коллина

16 июня 2015 года УАФ переподписала контракт с известным итальянцем Пьерлуиджи Коллиной до лета 2019-го. Итальянец должен был получать 600 тысяч евро в год. Однако уже 1 июля 2015-го (то есть через две недели) стороны подписали дополнительное соглашение, и вознаграждение Пьерлуиджи увеличили более чем в 2 раза, до 1,356 млн евро в год.

Стоит отметить, что к этому договору у аудиторов возникли вопросы, ведь подпись Коллины сильно отличается от его обычной подписи. Об этом в то время говорили и в СМИ. В ответ ассоциация заявляла, что подозрения безосновательны, а информация о фальсификации документов не соответствует действительности.

Пьерлуиджи Коллина УАФ

По результатам аудита были выявлены необоснованные выплаты итальянскому специалисту в размере 3 миллиона 236,6 тысячи евро (на дату составления отчета – более 136 млн грн).

Они разбиты на три части:

1. оплата за 4 рабочих дня (657 тысяч евро);

УАФ выплатила Коллине 678 тысяч евро за 4 рабочих дня (с 01.07.2015 до 06.07.2015). Хотя вознаграждение, по подсчетам аудиторской компании, должно было составлять около 21 тысячи евро.

Во время этой выплаты УАФ не начислила и не оплатила налог с доходов физических лиц (НДФЛ), который составил 3,7 млн грн. ЕСВ и военный сбор по этой операции были уплачены.

2. Newport (1 миллион 356 тысяч евро).

3. Компенсация по решению суда (1 миллион 223,6 тысячи евро). Эту сумму УАФ задолжала Коллине, и он вернул средства через суд в Ньоне, Швейцария.

Лучано Лучи

25 августа 2015-го еще один итальянец Лучано Лучи занял должность начальника отдела обеспечения арбитража с графиком работы 40 часов в месяц и окладом в размере 30,4 тысячи грн, любые поощрения (премии и/или другие вознаграждения) не были предусмотрены.

Лучано Лучи УАФ

В течение 2015-2016 годов итальянец получил 14,24 тысячи грн премий и 138,5 тысяч евро других поощрений через компанию Newport. Но интересно не это, а кардинальное изменение зарплаты специалиста.

В декабре 2016-го он получал 47,1 тысяч грн, а уже в январе 2017 года УАФ выплатила Лучи 675,53 тысячи грн. В начале 2023-го зарплата зашла за 700 тысяч грн. Но стоит добавить, что последние 2 месяца 2023-го Лучано получал по 49,35 тысячи. То есть сумма внезапно уменьшилась в 15 раз.

Зарплата Лучано Лучи, тысяч грн в месяц Скриншот

Сомнительные зарплаты

Потери – 54,6 млн грн

В эту категорию попали расходы на содержание персонала, который выполнял функции, не касающиеся деятельности УАФ, или вообще их не выполнял, а именно:

Патронатная служба – 53,6 млн.

Служба внутреннего и технического аудита – 1,023 млн.

Премии УАФ Маркетинг

Потери - 12,6 млн грн

С 2015 до 2023 года расходы на содержание персонала УАФ Маркетинг составили 114 млн грн, и почти треть – вознаграждение 2 руководителей (36,5 млн грн). По данным аудита, с 2020 до 2023 года осуществлялись необоснованные выплаты премий генеральному директору УАФ Маркетинг и его советнику в сумме 12,6 млн грн.

Другое

Финансовая помощь дочерним компаниям и третьим сторонам

Потери - 18,5 млн грн

Во время аудита было найдено несколько решений по финансовой помощи дочерним компаниям и третьим лицам, которые привели к финансовым потерям УАФ.

1. Операции по предоставлению возвратной финансовой помощи в размере 13,1 млн грн.

1.1. "УАФ Маркетинг" предоставила 2,7 млн грн для "ФФУ Продакшн".

1.2. "ФФУ Продакшн" предоставила 10,4 млн грн для "Спорт Технология".

2. Операции по предоставлению безвозвратной финансовой помощи в размере 5,4 млн грн, предоставленные третьим лицам.

2.1. "УАФ Маркетинг" предоставила 4,7 млн грн для Черкасского Днепра.

2.2. "УАФ Маркетинг" предоставила 741,9 тысячи гривен для Украинской ассоциации электронного футбола в течение 2021-2023 годов.

Примечание: Руководителем УАЭФ в тот период и на момент составления отчета был Роман Волынец. Он же был руководителем УАФ Маркетинг по состоянию на дату заключения договора.

Тендеры

Идентифицировано завышение цены на сумму более 3 млн грн.

4 января 2023 года УАФ заключила договор на поставку трех зарядных устройств общей стоимостью 246 тысяч грн. Указанная закупка была осуществлена по завышенным ценам, разница стоимости может составлять около 80 тысяч грн (почти 30%).

Также было проведено 11 коммерческих закупок через площадку zakupivli.pro на общую сумму 6 824 589 грн, в период с 2019 по 2021 годы. Во всех случаях были замечены признаки завышения цены.

Наибольшее завышение было в заказе на "выполнение технико-экономического обоснования, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства спортивной базы": более 1,5 млн грн.

Залог за Павелко и Записоцкого

Потери - 1,8 млн грн

Это отдельная категория, ведь оплату делала компания "УАФ Маркетинг". В ноябре 2022 года она уплатила залог за руководство УАФ в сумме 19,8 млн грн. Потенциальные экономические потери УАФ Маркетинга аудит оценил в 1,8 млн грн.

Финансирование ФИФА и УЕФА

Стоит отметить, что это не отдельная категория, и приведенная информация уже учтена в другие пункты потерь УАФ (больше всего – в Newport). Однако мы считаем нужным дополнительно расписать тему финансирования украинского футбола.

С 2015 до 2023 года включительно УАФ получила от УЕФА, ФИФА и других доноров 3,7 миллиарда грн, а использовала 3,44 миллиарда. Интересно, что сразу по двум программам финансирования сейчас ведутся расследования, а руководство УАФ подозревается в присвоении средств.

Программа УЕФА HatTrick

Программа HatTrick перераспределяет более половины чистого дохода от чемпионатов Европы между национальными ассоциациями для инвестиций в проекты развития футбола.

В 2017 году УЕФА выделила 4,5 млн евро, которые должны были пойти на приобретение инфраструктуры образовательно-рекреационного комплекса "Червона Рута" и, в случае остатка, использованы для строительства трех тренировочных полей, модернизации некоторых зданий и развития спортивной инфраструктуры.

Реализация проекта предполагалась в период с декабря 2016 года до декабря 2020 года. Позже стороны изменили целевое назначение средств:

в 2017 году – на проект "Строительство учебно-тренировочного центра для национальных сборных команд". УАФ планировала построить учебно-тренировочную базу в селе Княжичи.

в 2020 году – на проект "Строительство мини-полей в регионах Украины": 90 футбольных площадок со сроком реализации – июнь 2024 года.

Размер финансирования 4,5 млн евро. Позже этот договор также изменили, и перераспределили цели. УАФ реализовала только одну часть проекта в размере 1,5 млн евро.

Дополнительно: около 4 млн евро УАФ перенаправила на формирование уставного капитала ООО "ФФУ Продакшн".

По этой программе открыто дело: должностные лица УАФ подозреваются в том, что умышленно не выполняли условия по программе и присвоили средства УЕФА на общую сумму 8 794 500 евро.

Программа ФИФА Forward

Программа Forward перераспределяет часть дохода от чемпионатов мира между национальными ассоциациями для инвестиций в проекты развития футбола.

В декабре 2017 года ФИФА одобрила проект УАФ на приобретение одиннадцати земельных участков в селе Княжичи (Киевская область) для строительства тренировочно-учебной базы сборных Украины. Сразу отметим, что базы до сих пор не построены, да и работы не ведутся.

УАФ приобрела участки за 8,59 млн грн, однако указала цену, которая больше фактической на 2,14 млн долларов. По этому факту также было открыто дело. Руководство УАФ подозревается в умышленном завышении стоимости для присвоения средств ФИФА.

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За восемь лет президентства Андрея Павелко Украинская ассоциация футбола потеряла огромные средства, которые могли и должны были идти на развитие футбола. Более того, из-за деятельности его команды серьезно пострадала репутационная составляющая организации. Потери нельзя оценить только цифрами.

По данным источников "Чемпиона" и "Украинской правды", интерес правоохранителей к деятельности чиновников УАФ времен Павелко далеко не угас. А некоторые из фигурантов этого отчета уже получили новые подозрения за годы "успешного развития" украинского футбола.

Надеемся, что на этот раз правоохранители будут более решительными, и участники оффшорных схем не смогут избежать справедливой оценки их активной деятельности.

Николай Дендак, Евгений Будерацкий, Чемпион