Украинец Аонишики остановился в шаге от победы на Гранд-турнире по сумо в Нагое

В городе Нагоя, Япония, завершился Гранд-турнир по сумо. На победу претендовал 21-летний украинец Даниил Аонишики Явгусишин.

В решающей схватке его соперником был Маегашира Котошохо, который победил украинца.

Котошохо перед турниром имел 15-й номер посева, но показал результат 13-2 и стал чемпионом.

Даниил завершил свои выступления с показателем 11 побед при 4 поражениях. Если бы он выиграл, то стал бы победителем.

Grand sumo tournament in Nagoya has ended after 15 days and it was an honour to present 🇨🇿 crystal cup to the winner - Kotoshoho . 🇯🇵 wrestler, 25 years, 190 cm, 167 kg. Winning round with 🇺🇦 Aonishiki was short and confirmed Kotoshoho’s dominance at the tournament. 🏆 🇨🇿🤝🇯🇵 pic.twitter.com/Xkjqdy5J7z — Martin KLUČAR (@CZAmbTokyo) July 27, 2025

25-летний уроженец префектуры Тиба сказал, что старался "не думать слишком много" перед решающей встречу против Аонишики.

"После начала мое тело просто двигалось естественно", – цитирует слова Котошохо Kyodo.net.

𝐊𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐡𝐨 𝐖𝐢𝐧𝐬 𝐍𝐚𝐠𝐨𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐡𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓! 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐀𝐨𝐧𝐢𝐬𝐡𝐢𝐤𝐢



Kotoshoho Yoshinari wins the Nagoya Basho 2025 with a 13-2 record. The 25-year-old Japanese rikishi defeats Ukrainian M1 Aonishiki on the final day, lifting the Emperor's Cup for the… pic.twitter.com/4yREvgPlkr — Italianozeki (@italianozeki) July 27, 2025

Новая европейская звезда сумо получил приз за технику, продолжив свою серию специальных наград в каждом из трех своих турниров в высшем дивизионе сумо Макуучи. Динамичный греплер одержал 11 побед в каждом из этих соревнований, останавливаясь буквально в шаге от главного трофея.

Явгусишин длительное время был лидером Гранд-турнира. Затем случилось поражение от Кусано.

"Моя карьера сумо только начинается. Я хочу использовать свой опыт на следующем турнире. Мой самый большой соперник – это я сам", – сказал Даниил Аонишики в комментарии Sponichi

Читайте также : Легендарный сумотори по имени Иван

Даниил Явгусишин получил свою первую золотую звезду "кинбоши" – награду за победу над Йокодзуной Хошьорю, которого одолел 10 дней назад. Титул Йокодзуна является самым высоким в сумо. Он предоставляется борцам, которые отличаются особыми боевыми качествами.

Украинец установил рекорд, одержав победу над Йокодзуной лишь на 12-м турнире с момента своего дебюта. До этого рекорд составлял 14 турниров.

Явгусишин родом из Винницы. Он является вторым украинцем, который стал профессиональным сумоистом, после Сергея Соколовского. Соколовский в Японии выступает под именем Шиши Масару.