Украинец Аонишики остановился в шаге от победы на Гранд-турнире по сумо в Нагое
В городе Нагоя, Япония, завершился Гранд-турнир по сумо. На победу претендовал 21-летний украинец Даниил Аонишики Явгусишин.
В решающей схватке его соперником был Маегашира Котошохо, который победил украинца.
Котошохо перед турниром имел 15-й номер посева, но показал результат 13-2 и стал чемпионом.
Даниил завершил свои выступления с показателем 11 побед при 4 поражениях. Если бы он выиграл, то стал бы победителем.
25-летний уроженец префектуры Тиба сказал, что старался "не думать слишком много" перед решающей встречу против Аонишики.
"После начала мое тело просто двигалось естественно", – цитирует слова Котошохо Kyodo.net.
Новая европейская звезда сумо получил приз за технику, продолжив свою серию специальных наград в каждом из трех своих турниров в высшем дивизионе сумо Макуучи. Динамичный греплер одержал 11 побед в каждом из этих соревнований, останавливаясь буквально в шаге от главного трофея.
Явгусишин длительное время был лидером Гранд-турнира. Затем случилось поражение от Кусано.
"Моя карьера сумо только начинается. Я хочу использовать свой опыт на следующем турнире. Мой самый большой соперник – это я сам", – сказал Даниил Аонишики в комментарии Sponichi.co.jp.
Даниил Явгусишин получил свою первую золотую звезду "кинбоши" – награду за победу над Йокодзуной Хошьорю, которого одолел 10 дней назад. Титул Йокодзуна является самым высоким в сумо. Он предоставляется борцам, которые отличаются особыми боевыми качествами.
Украинец установил рекорд, одержав победу над Йокодзуной лишь на 12-м турнире с момента своего дебюта. До этого рекорд составлял 14 турниров.
Явгусишин родом из Винницы. Он является вторым украинцем, который стал профессиональным сумоистом, после Сергея Соколовского. Соколовский в Японии выступает под именем Шиши Масару.