"487": В Лондоне сделали инсталляцию в честь погибших на войне украинских спортсменов

На Парламентской площади Лондона при поддержке Национального олимпийского комитета Украины и Спорткомитета Украины состоялась инсталляция, на которой почтили память погибших на войне украинских спортсменов.

В центре экспозиции присутствует 3D-дисплей с числом "487" - примерное количество украинских атлетов, погибших на войне по состоянию на начало июля 2024 года. Вокруг дисплея расставлены элементы спортивного инвентаря, связанные с атлетами.

487 Ukrainian athletes have been killed since the start of #Russia's invasion of #Ukraine



They're being remembered with an installation in Parliament Square



Oksana Rakhra and Kateryna Ishchenko explain their stories and why this is so important to them#KayBurley SS pic.twitter.com/kdGL9djHGi — Kay Burley (@KayBurley) July 24, 2024

Накануне мы сообщили о гибели мастера спорта, чемпиона Украины и Европы по паверлифтингу Андрея Мазановича.