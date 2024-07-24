"487": В Лондоне сделали инсталляцию в честь погибших на войне украинских спортсменов
На Парламентской площади Лондона при поддержке Национального олимпийского комитета Украины и Спорткомитета Украины состоялась инсталляция, на которой почтили память погибших на войне украинских спортсменов.
В центре экспозиции присутствует 3D-дисплей с числом "487" - примерное количество украинских атлетов, погибших на войне по состоянию на начало июля 2024 года. Вокруг дисплея расставлены элементы спортивного инвентаря, связанные с атлетами.
Накануне мы сообщили о гибели мастера спорта, чемпиона Украины и Европы по паверлифтингу Андрея Мазановича.