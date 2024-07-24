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"487": В Лондоне сделали инсталляцию в честь погибших на войне украинских спортсменов

Владислав Уткін — 24 июля, 14:25
487: В Лондоне сделали инсталляцию в честь погибших на войне украинских спортсменов

На Парламентской площади Лондона при поддержке Национального олимпийского комитета Украины и Спорткомитета Украины состоялась инсталляция, на которой почтили память погибших на войне украинских спортсменов.

В центре экспозиции присутствует 3D-дисплей с числом "487" - примерное количество украинских атлетов, погибших на войне по состоянию на начало июля 2024 года. Вокруг дисплея расставлены элементы спортивного инвентаря, связанные с атлетами.

Накануне мы сообщили о гибели мастера спорта, чемпиона Украины и Европы по паверлифтингу Андрея Мазановича.

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