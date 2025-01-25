От ада "Азовстали" и плена в Оленевке – к спортивным вершинам: история Павла Пиковца

Войну он встретил еще в 2014-м году на Луганщине, когда отряд пограничников, в котором служил, одним из первых вступил в бой с рашистами. В 2022-м Павел держал оборону Мариуполя и пережил ад "Азовстали". Но даже после тяжелого ранения и ужасов плена в Оленевке он не сломался.

Сегодня 46-летний майор Государственной пограничной службы Павел Пиковец продолжает службу, активно занимается спортом и участвует в "Играх Ветеранов" и "Играх Непокоренных". Как амбассадор общественной организации "Сердце Азовстали" он популяризирует реабилитацию через спорт и помогает ветеранам войны восстанавливаться физически и психологически. А еще – при любой возможности стремится напомнить обществу о том, что до сих пор многие наши защитники и защитницы находятся в плену.

Его история – это пример борьбы, стойкости и веры.

– Я – коренной луганчанин, – рассказывает Павел, – Именно в Луганском пограничном отряде и начал свою военную службу. Моя жена Инна – тоже луганчанка. В родном городе мы и встретили войну. Как известно, российское нашествие десять лет назад началось именно с Донбасса. Все это я видел собственными глазами. Пророссийские демонстранты постепенно вытесняли отовсюду украинских патриотов, а потом начали захватывать силовые и государственные учреждения. Наша воинская часть оставалась центром сопротивления. Тогда мы жили просто в окружении.

2 июня 2014-го года стало для меня переломным моментом: в тот день мы услышали первые выстрелы, увидели сигнальные ракеты. Нашу воинскую часть обстреливали со всех сторон.

Именно тогда для меня и началась война. Мы приняли бой и держали оборону, но, к сожалению, пришлось оставить часть. Впоследствии я продолжил службу в других регионах Украины, занимаясь охраной государственной границы.

Читайте также : Фото Ексклюзив Воюю вместе с отцом: спортивный журналист уже более двух лет в ВСУ

– Расскажите, пожалуйста, как вы с семьей оказались в Мариуполе?

– Я попал в Мариуполь по службе. Но мы с семьей так полюбили этот город – красивый, с развитой инфраструктурой, на берегу Азовского моря, – что решили остаться здесь жить.

Работал в Донецком пограничном отряде, ходил на службу. Жена работала, дочь училась в школе. Жили спокойной, мирной жизнью.

Все изменилось утром 24 февраля 2022 года. Нас разбудил телефонный звонок, и я получил команду: "База!". Это означало, что все служащие должны немедленно прибыть в Управление пограничного отряда. Мы вооружились и ждали дальнейших приказов. Все понимали, что началась полномасштабная война, но никто не знал, с какой стороны будет наступление. В те первые часы даже представить не могли, что это будет по всей стране, что враг пойдет даже на Киев.

Тогда я думал, что основной удар придется лишь на Донецкую и Луганскую области.

– Как происходила оборона Мариуполя?

– Нас, группу из около 20 военных, отправили на усиление полка "Азов" для обороны отдельного участка Мариуполя. Мы прибыли на позиции, где уже были другие военные подразделения, в частности, нацгвардия и, чуть позже, отряды морской охраны.

В начале марта Мариуполь оказался в полном окружении. Кольцо врага постепенно сжималось, бои становились все жестче и впоследствии перешли в уличные. Простым гражданским жителям не хватало информации. В городе уже не было ни электричества, ни газа, ни воды, ни связи... Провокаторы распространяли ложь, будто это украинские войска обстреливают город. Мы доносили людям правду: Мариуполь в кольце, враг стоит по периметру и ведет обстрелы.

Среди жителей было много патриотов. Мужчины брали оружие и присоединялись к обороне. Впрочем, большинство людей были растеряны, они ходили по городу в поисках продуктов и воды в заброшенных уже магазинах и квартирах. Это было крайне опасно из-за постоянных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Люди погибали буквально каждый час. Во дворах домов начали появляться могилы с крестами, погибших хоронили прямо у подъездов домов, где они жили. Впоследствии уже даже и не хоронили, тела оставались на улицах, потому что некому было их похоронить.

Павел Пиковец в подвалах "Азовстали" Павел Пиковец

– Где в те страшные дни была ваша семья?