Украинская спортсменка Александра Шолохова стала чемпионкой Европы по каратэ.

В финальном поединке 24-летняя каратистка одолела соперницу из Латвии Беату Гирвицу в категории до 61 кг.

Отметим, что это первое континентальное золото в карьере Шолоховой и первое для Украины на Евро-2025.

Ранее Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзы, а Валерий Чоботарь завоевал серебряную награду.

Напомним, что чемпионат Европы является отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Каире. Чемпионы, вице-чемпионы и бронзовые призеры с лучшими показателями смогут отобраться на мировое первенство.

Лучшим показателем сборной Украины на чемпионатах Европы было третье место на чемпионате 2023 года в Гвадалахаре (Испания) с 4 наградами: 3 золотые (Анжелика Терлюга, Андрей Заплитный и мужская стенка) и 1 серебряная (Анита Серегина).