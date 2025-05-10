Чеботарь стал серебряным призером чемпионата Европы-2025

Украинец Валерий Чеботарь завоевал серебряную награду на чемпионате Европы по каратэ, который проходит в Ереване (Армения).

В финальной схватке украинец (весовая категория до 84 кг) уступил представителю Хорватии Ивану Квесичу.

Накануне Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзовые медали для Украины. Также близкой к награде была Анжелика Терлюга, которая вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.

Напомним, что чемпионат Европы является отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Каире. Чемпионы, вице-чемпионы и бронзовые призеры с лучшими показателями смогут отобраться на мировое первенство.

Лучшим показателем сборной Украины на чемпионатах Европы было третье место на чемпионате 2023 года в Гвадалахаре (Испания) с 4 наградами: 3 золотые (Анжелика Терлюга, Андрей Заплитный и мужская стенка) и 1 серебряная (Анита Серегина).