Я сделала это снова: Садурская установила очередной мировой рекорд во фридайвинге

Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд в дисциплине "постоянный вес без ласт".

Об этом она сообщила в Instagram.

Екатерина погрузилась на 82 метра, побив свой предыдущий рекорд на 2 метра. Прошлое достижение она установила на чемпионате мира по фридайвингу, где добыла золото.

Заметим, что для нее это уже шестой мировой рекорд. За 2024 год она улучшила достижение на 7 метров.

"Я сделала это снова. Не могу поверить, что это уже мой 6 мировой рекорд за год. Сейчас сложно это осознать, только хочу сказать, что это выглядело легко и чувствовалось легко, будто так и должно быть. Но на самом деле все было совсем не так. Я благодарю всех причастных", – написала Садурская.

Напомним, недавно Екатерина получила бронзовую награду чемпионата мира 2024 года по фридайвингу в греческом Каламати.