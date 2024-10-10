Украинка с мировым рекордом добыла золото на ЧМ-2024

Украинка Екатерина Садурская завоевала вторую золотую награду чемпионата мира по фридайвингу в греческом Каламати.

Об этом сообщает freedivingranking.

Украинка в дисциплине "постоянный вес без ласт" (CNF) погрузилась на рекордные 80 м, что стало новым мировым рекордом.

"И, как и все свои предыдущие победы, эту я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто сражается за нашу свободу", – прокомментировала свой успех Садурская.

Накануне Садурская стала чемпионкой мира в дисциплине свободное погружение по тросу, где одержала победу с результатом 95 м.

Также она остановилась в шаге от награды в погружении в моноласте. Садурская в данной дисциплине заняла четвертое место, установив при этом рекорд Украины – 103 м.