Лузан выиграла золото чемпионата мира на коронной дистанции

В заключительный день чемпионата мира 2024 по неолимпийским дисциплинам в гребле на байдарках и каноэ копилка сборной Украины пополнилась золотой наградой.

Трехкратная призерша Олимпийских игр Людмила Лузан выиграла заезд на коронной дистанции — 500 метров на каноэ-одиночке.

27-летняя украинка уверенно выиграла предварительные заезды, а в финале, несмотря на близкую борьбу на первой половине дистанции, она смогла развить преимущество в более чем 2 секунды над оппонентками.

Для Людмилы Лузан это четвертая в карьере золотая медаль чемпионатов мира. В 2022-м она выиграла одиночные заплывы на 500 и 1000 метров, а в 2021-м была лучшей в каноэ-двойке на 500 метров вместе с Анастасией Рыбачок.

На Играх-2024 Лузан стала серебряной призершей на той же 500-метровке в дуэте с Рыбачок, однако осталась без личной медали, поскольку дистанция 500 метров в одиночном каноэ не является олимпийской, а на 200-метровке Людмила не квалифицировалась в финал.

ЧМ-2024. Каноэ-одиночка, 500 метров

1. 🥇 Людмила Лузан (Украина) — 02:06,881

2. 🥈 Мария Маильярд (Чили) — 02:08,912

3. 🥉 Мария Бровкова (Казахстан) — 02:09,731

Напомним, ранее на мировом первенстве, которое проходит в городе Самарканд (Узбекистан), украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук завоевали бронзу на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке.