Окипнюк и Кузнецов отобрались в финал чемпионата мира по лыжной акробатике

Два представителя Украины Александр Окипнюк и Максим Кузнецов квалифицировались в финал чемпионата мира по лыжной акробатике, который проходит в швейцарском Энгадине.

Украинцы заняли 11 и 12 места соответственно. Это последние позиции, которые позволяли спортсменам выйти в финал соревнований. Оба показали лучший результат в первой попытке: Окипнюк набрал 108,60 баллов, а Кузнецов – 107,71.

Еще один представитель Украины Дмитрий Котовский не прошел в финал, заняв 17 место.

Для Окипнюка это будет третий финал в карьере, на предыдущем чемпионате мира он занял девятое место. А вот Кузнецов впервые вышел в финал ЧМ.

Напомним, также в финальный этап соревнований среди женщин квалифицировалась 18-летняя Ангелина Брыкина. Финалы состоятся в воскресенье, 30 марта, в 15:00 по киевскому времени.

Накануне украинские лыжные акробаты стали серебряными призерами чемпионата мира в командных соревнованиях.