Брыкина отобралась в финал чемпионата мира по лыжной акробатике

Ангелина Брыкина квалифицировалась в финал чемпионата мира по лыжной акробатике, который проходит в швейцарском Энгадине.

За свой первый прыжок украинка получила 82.21 балла, что позволило ей занять девятое место. Другая наша представительница, Оксана Яцюк, получила 71.81 балл.

Вторым прыжком спортсменки не смогли улучшить свои результаты, поэтому в финальную часть турнира пробилась только Брыкина, а Яцюк стала 14-й.

Отметим, что для 18-летней Оксаны это первый чемпионат мира на взрослом уровне.

Финальный этап соревнований состоится в воскресенье, 30 марта, в 15:00 по киевскому времени.

Накануне украинские лыжные акробаты стали серебряными призерами чемпионата мира в командных соревнованиях.