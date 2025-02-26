Исполком МОК утвердил отставку Баха с должности президента

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) сегодня согласился принять отставку президента МОК Томаса Баха, которая вступит в силу после 23 июня 2025 года.

Об этом сообщает сайт комитета.

Именно в этот день состоится передача полномочий новому президенту МОК, который будет избран 20 марта 2025 года в Коста-Наварино, Греция.

На этой неделе Бах подал заявление об отставке в Исполком МОК после того, как на сессии МОК в Париже он объявил, что не будет просить о продлении своего срока.

10 сентября 2013 года Томас Бах был избран девятым президентом МОК. Он был переизбран на второй четырехлетний срок 10 марта 2021 года.

До начала карьеры в МОК, 71-летний немец был профессиональным фехтовальщиком. В составе сборной Германии он выиграл золотую медаль в фехтовании на рапирах на ОИ-1976 в Монреале. В 2006 году он был избран президентом-основателем Немецкой олимпийской спортивной конфедерации (DOSB).

Бах был представителем спортсменов на XI Олимпийском конгрессе в Баден-Бадене (1981) и членом-основателем Комиссии спортсменов МОК. В 1991 году он был избран членом МОК, а в 1996 году – членом Исполнительного совета МОК. Более 10 лет Томас занимал должность вице-президента МОК. Он также возглавлял несколько комиссий МОК.

В сентябре прошлого года были обнародованы имена семерых кандидатов на должность нового президента МОК.