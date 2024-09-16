Названы семь кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета

Определились семь претендентов, конкурирующих между собой за должность главы Международного олимпийского комитета.

Об этом пишет Telegraf.rs .

В список претендентов вошли: принц Фейсал Аль-Хусейн, Себастьян Коу, Кирсти Ковентри, Йохан Элиас, Дэвид Лапартьен, Хуан Антонио Самаранч-младший и Моринари Ватанабе.

Кандидаты представят свою программу всем членам МОК через видеосвязь во время встречи в Лозанне, которая состоится в январе 2025 года.

Новый президент будет избран на избирательном конгрессе МОК, который пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.

Сейчас председательствует Томас Бах. Он возглавил Международный олимпийский комитет 2013, но больше не может переизбираться на эту должность, ведь отбыл каденцию в два срока.