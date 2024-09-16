Названы семь кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета
Томас Бах
olympics.com. IOC/Greg Martin
Определились семь претендентов, конкурирующих между собой за должность главы Международного олимпийского комитета.
Об этом пишет Telegraf.rs .
В список претендентов вошли: принц Фейсал Аль-Хусейн, Себастьян Коу, Кирсти Ковентри, Йохан Элиас, Дэвид Лапартьен, Хуан Антонио Самаранч-младший и Моринари Ватанабе.
Кандидаты представят свою программу всем членам МОК через видеосвязь во время встречи в Лозанне, которая состоится в январе 2025 года.
Новый президент будет избран на избирательном конгрессе МОК, который пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.
Сейчас председательствует Томас Бах. Он возглавил Международный олимпийский комитет 2013, но больше не может переизбираться на эту должность, ведь отбыл каденцию в два срока.